A- A+

Detran-PE abre novas vagas para exames práticos nas categorias "A" e "B" Provas são destinadas para o Recife e cidades do Interior do Estado, sexta (29) e sábado (30)

Para suprir a alta demanda do final do ano, mais de 2 mil vagas para exames práticos de direção veicular vão ser disponibilizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE).

Os horários, exclusivamente para as categorias “A” e “B”, podem ser agendados no site do órgão, quarta (27) e quinta (28), a partir das 10h. Estão disponíveis as manhãs e tardes desta sexta (29) e deste sábado (30) para realização das provas.

Os testes vão acontecer nas cidades do Recife e mais 15 do Interior de Pernambuco, sendo elas Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Belo Jardim, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Ouricuri, Palmares, Petrolina, Salgueiro, Surubim, Serra Talhada, Timbaúba e Vitória de Santo Antão.

"Importante os candidatos ficarem cientes de que os prazos, prorrogações, validades e/ou definições relacionadas aos sistemas de trânsito, são deliberadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio de resoluções, ou seja, não dependem do órgão estadual", comenta o diretor-geral do órgão, André Trajano.

Para o agendamento, se for o primeiro exame para habilitação, o processo precisa ser feito pela autoescola que o candidato está vinculado.

A partir da segunda tentativa, os interessados podem agendar diretamente pelo site, precisando estar cadastrado previamente no Gov.br.

Veja também

Call of Duty e FIFA são os jogos favoritos dos brasileiros para aprender um novo idioma