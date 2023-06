Detran-PE prorroga prazo para substituição das placas de veículos perdidas nas chuvas

A- A+

Condutores que perderam a placa do veículo devido às chuvas no Recife e Região Metropolitana têm até 21 de julho para realizar a substituição, sem a necessidade de agendamento.

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) alerta que a providência para reaver a identificação do veículo deve ser feita o mais rápido possível.

Para fazer a solicitação de nova placa dianteira, explica o Detran-PE, não é necessário realizar uma vistoria prévia. Já no caso da placa traseira, só é possível obter a ordem de emplacamento após realização de inspeção veicular, ou seja, vistoria.

Esse segundo serviço está sendo disponibilizado sem agendamento por 15 dias úteis — desta segunda-feira (3) até 21 de julho de 2023.

A diretoria do Detran-PE enviou ofício circular para as entidades fiscalizadoras do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), para que durante a fiscalização de trânsito, seja considerado esse prazo.

Como trocar a placa

Para fazer a substituição da placa, em primeiro lugar, é preciso procurar o ponto de atendimento do Detran mais perto de casa para solicitar a ordem de emplacamento. Pode ser na sede, na Iputinga, Zona Oeste do Recife; nas lojas de atendimento dos shoppings centers; e nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans).

De posse da ordem, o condutor deve ir até uma das lojas de placas credenciadas para providenciar o emplacamento. Para os veículos que ainda estejam com placa cinza, será necessária vistoria e colocar o par de placas modelo Mercosul.

Infração gravíssima

Conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação é infração gravíssima, resultando em 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uma multa de R$ 293,47, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, o carro também é removido para o depósito do órgão. O Ofício encaminhado aos órgãos do SNT solicita apoio durante as fiscalizações.

