Detran-PE reinaugura Escola Pública de Trânsito com ação “Plante Amor” Local vai oferecer cursos e eventos gratuitos voltados para a conscientização no tráfego

Foi reinaugurada, nesta terça (19), a Escola Pública de Trânsito (EPT) pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE). O espaço é voltado para realização de cursos e palestras gratuitas de educação no tráfego, além de atividades de extensão e eventos.

As inscrições para os cursos e palestras podem ser feitas no site do Detran-PE. Escolas e demais órgãos podem solicitar espaço para ministrar atividades.

Com o tema “Plante Amor no Trânsito”, a reabertura contou com uma nova parceria do órgão, com o artista cicloativista, Rafa Mattos, que também grafitou painel na entrada do prédio.

Alunos da Escola Municipal João Fonseca de Albuquerque, localizada em Paulista, na Região Metropolitanado Recife, foram os primeiros a utilizar da nova estrutura, que fica dentro da sede do Detran, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

De acordo com o diretor-geral do Detran-PE, André Trajano, a retomada foi uma meta da nova gestão do órgão, agora concretizada com a entrega das instalações da escola. “A educação é a base de tudo, nesse caso, possibilita entender a responsabilidade de entrar em um veículo e circular pelas ruas”, atestou.

Escola Pública de Trânsito. Divulgação/Detran-PE

