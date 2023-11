A- A+

Dias mais quentes: saiba quando é preciso trocar o filtro do ar-condicionado do carro Confira dicas de uma das peças fundamentais para enfrentar a onda de calor que invadiu o Brasil

De acordo com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todo o Brasil está com alerta laranja de "perigo", que aponta a recorrência da temperatura 5 graus acima do habitual por até cinco dias consecutivos.

Com a forte onda de calor atingindo o País, recursos para refrescar os dias escaldantes estão sendo ainda mais procurados. Durante o uso do carro, para se locomover, não é diferente. O ar-condicionado é dos itens mais exigidos nos últimos dias e, por isso, é preciso dar uma atenção especial ao equipamento.

Apesar de hoje em dia a maioria dos carros vendidos já terem o “ar” como item de série, poucas são as informações sobre manutenção. É preciso lembrar, no entanto, que todos os sistemas do equipamento contam com filtros, que garantem a retenção de poeira, fuligem e outras impurezas que entram no veículo em direção aos pulmões do motorista e dos passageiros.

Caso não seja substituído no tempo certo, pode acumular sujeira e reter umidade, tornando o interior do carro um ambiente propício para bactérias e mofo.

De acordo com o consultor técnico da Mann+Hummel, André Gonçalves, em entrevista à Agência O Globo, a vida útil de um filtro de cabine depende do ambiente onde o motorista trafega.

“No caso de rodar sempre em vias urbanas, com alto tráfego de caminhões, por exemplo, ou até em estradas de terra, a recomendação é trocar o filtro do ar-condicionado a cada três meses em média. Já nos usos mais cotidianos, em condições normais, é aconselhado que a troca do componente seja realizada a cada seis meses, no máximo uma vez ao ano, ou a cada 15 mil quilômetros rodados”, recomenda.

Filtro ar-condicionado do carro precisa estar em dia com a manutenção para não reter poeiras e outras sujeiras prejudiciais à saúde. Freepik

Para quem sofre de algum tipo de alergia respiratória, o cuidado deve ser dobrado. Segundo o consultor, a falta ou uma manutenção inadequada da peça pode prejudicar os dutos de ventilação do veículo, que têm cerca de cinco vezes mais poluentes e componentes como fumaça e pólen, podendo desencadear diversas crises.

“A perda de eficiência do climatizador e cheiro ruim são alguns dos sintomas que o carro pode apresentar”, complementa André Gonçalves, que ainda recomenda se atentar para o período da troca ou procurar um especialista de confiança para realizar a manutenção correta caso perceba os sinais de necessidade da troca antes do prazo.

