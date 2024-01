A- A+

Display com cara de joia: Multimídia transparente com cristais Swarovski é apresentada na CES Tendência na tecnologia automotiva foi revelada na maior feria de tecnologia do mundo, nos EUA

Uma tecnologia diferenciada pode virar tendência nos veículos em um futuro muito próximo. A fabricante de peças Continental apresentou um modelo de display de luxo durante a Consumer Electronics Show (CES) 2024, a maior feira de tecnologia do mundo, que acontece desta quarta (9) até esta sexta (19), em Las Vegas (EUA).

No evento, que reúne as principais empresas do setor, a marca alemã apresentou a novidade da empresa voltada para a “era do microled”: uma multimídia com tela transparente feita de cristais Swarovski.

"Com o display de cristal central como componente chave, queremos tornar o interior do veículo e seu design importante para a inovação criativa como ponto focal do veículo premium do futuro para despertar atenção e emoção", disse Boris Mergell, head de User Experience UX da Continental.

Novidade foi desenvolvida com a Continental e Svarowsk | Foto: Continental e Svarowski/Divulgação

A tela, que usa microleds, conta com tecnologia de iluminação própria por pixels que se ajusta automaticamente para obter o melhor contraste. A graduação de iluminação é uma novidade da Swarovski Mobility.

"O display de cristal central é o resultado de uma combinação de produção e processos tecnológicos feitos em conjunto com a Continenal, que implementamos de forma inovadora como diferencial de design mas ele é tecnologicamente impressionante, indo além do visual", disse Peter Widmann, diretor da Swarovski.

De acordo com a Continental, a multimídia serve para integrar os sistemas do veículo de forma que os controles sejam minimalistas e de fácil uso cotidiano.

A novidade ainda não está disponível no mercado, e, pelo alto custo, estima-se que deve figurar apenas em modelos de marca premium e estilo futurista em alguns anos.

