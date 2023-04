A- A+

Divisão de luxo da Chery confirma lançamento de veículos elétricos e híbrido plug-in no Brasil Exeed lançará três modelos no Brasil com foco para eletrificação

A Exeed, divisão de carros premium da Chery, está chegando ao Brasil. Desenvolvida com a missão de representar o grupo no segmento global de veículos de luxo, a estreia acontecerá com três modelos e foco total voltado para eletrificação.

Segundo o fundador da empresa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o projeto para o Brasil, em parceria com a Caoa, possui uma linha completa de veículos, incluindo híbrido do tipo plug-in e modelos totalmente elétricos. Nesta fase, vão ser ofertadas três versões: dois SUVs e um sedã.

SUV RX chega no estilo cupê e de propulsão híbrida. Divulgação/Exeed

O primeiro modelo que vai chegar ao País será o SUV RX no estilo cupê e conjunto de propulsão híbrida chamado DHT. O preço deve ficar na casa dos R$ 300 mil. Ao todo, mede 4,78 metros de comprimento, 1,92 m de largura e 1,67 m de altura, além de 2,81 metros de entre-eixos. O interior é refinado e conta com telas de 12,3 polegadas posicionadas lado a lado, além de generoso console central. Entre os equipamentos, destaque para teto solar panorâmico, piloto automático adaptativo, assistentes eletrônicos de condução e amortecedores adaptativos.

Os outros dois modelos são totalmente elétricos. O E03, um sedã de estilo sofisticado e com 317 cv e com radar laser LiDAR, no modelo que vem sendo testado na China. Isso pode indicar que a Exeed pode colocar no mercado brasileiro o primeiro carro com essa tecnologia.

I nterior é refinado e conta com telas de 12,3 polegadas. destaque para teto solar panorâmico, piloto automático adaptativo, assistentes eletrônicos de condução. Divulgação/Exeed

Já o E0Y é um SUV com linhas igualmente futuristas. Ambos compartilharão a mesma plataforma elétrica e terão em torno de 5 metros de comprimento e 3 metros de entre-eixos.

A data de chegada dos modelos ao mercado ainda não foi definida. A Exeed informou que "os produtos para o mercado internacional e para o Brasil estão em processo de preparação rápida". Em uma entrevista anterior com Lilian Xiong, vice-presidente da Exeed International, a executiva disse que acreditava ser possível iniciar a operação brasileira ainda em 2023.

