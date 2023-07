e-tron GT, da Audi do Brasil, é lançado em São Paulo; saiba detalhes e valores

A- A+

Desta quinta-feira (20) ao próximo domingo (23), os fãs da Audi podem conferir o lançamento oficial do e-tron GT no Brasil no Festival Interlagos, em São Paulo. Fabricado na planta de Neckarsulm (Alemanha) em uma linha de montagem 100% neutra em carbono, o esportivo elétrico chega pelo preço sugerido de R$ 699 mil.

"O e-tron GT herda as qualidades do seu irmão RS, como o visual marcante e a dinâmica incomparável, porém com uma orientação mais urbana. É, sem dúvida, uma opção versátil e completa para quem deseja um esportivo elétrico de luxo", avalia Diego Borghi, diretor de Vendas da Audi do Brasil.

O destaque no design do e-tron GT são as linhas já consagradas com proporções largas, silhueta plana, ampla distância entre-eixos e centro de gravidade baixo. Na dianteira, os faróis full LED Matrix separados pela grade frontal Singleframe exibem um visual harmônico e envolvente. Há ainda rodas exclusivas de 20 polegadas com detalhes em preto brilhante, frisos decorativos na cor preta e grade singleframe na cor Cinza Heckla.

e-tron GT. Divulgação/Audi

Por dentro, com posição baixa de assento e painel de instrumentos levemente inclinado ao condutor, o modelo transmite a sensação de cockpit. Os materiais aplicados são reciclados feitos de garrafas plásticas usadas e fibras residuais, seguindo os conceitos sustentáveis.

e-tron GT. Divulgação/Audi

Em termos de performance, o coeficiente de arrasto de apenas 0,24 fornece alta eficiência e longo alcance. O propulsor elétrico com 476 cavalos de potência (até 530 cv no modo overboost) e torque de 640 Nm atua em sintonia com a tração integral Quattro. O desempenho é altamente esportivo, com a aceleração de 0 a 100 km/h feita em 4,1 segundos, e a velocidade máxima é de 245 km/h.

As baterias de alta tensão situadas sob o assoalho da cabine têm capacidade de carga de 93 kWh e proporcionam uma autonomia de 308 quilômetros, pela medição do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

O modelo é o mais completo da categoria com uma vasta lista de equipamentos. Entre eles, é possível destacar os faróis Matrix LED com setas dinâmicas, controle de cruzeiro adaptativo (ACC), monitor de ponto cego (Lane Change assistant), aviso de mudança de faixa (Lane Keeping Assist - LKAS; com emergency assist), câmera 360° com Sistema Parking Assist, teto panorâmico de vidro e o sistema de som Bang & Olufsen.

e-tron GT. Divulgação/Audi

Ficha Técnica – Audi e-tron GT

Motor: dois (diant. e tras.) elétrico síncrono permanente, 476 cv (530 cv com overboost), 65,3 kgfm

Baterias: íons de lítio 800V, 83 kWh, recarga de 8h30 horas (CA) e 29 minutos (CC, 270 kW)

Câmbio: automatizado, 2 marchas (no motor traseiro), 4×4

Direção: elétrica

Suspensão: duplo A (diant.), múltiplos braços (tras.)

Freios: disco ventilado com revestimento de carboneto de tungstênio

Pneus: 225/55 R19 (diant.), | 275/45 R19 (tras.)

Dimensões: compr., 498,9 cm; larg., 215,8 cm; alt., 141,3 cm; entre-eixos, 289,8 cm; porta-malas, 85 l (diant.), 350 l (tras.).

