Em 2024, BMW promete aumentar produção de carros no Brasil

Em celebração aos 10 anos da fábrica no Brasil, a BMW vai aumentar a produção de carros em 10% em 2024. Instalada em Araquari (SC), a montadora vai produzir, aproximadamente, 11.000 carros da marca por ano.

A força de trabalho vai aumentar em 5%, com mais de 50 novos trabalhadores contratados. Hoje, os modelos X1, X3, X4 e Série 3 são fabricados na planta, que abastece o mercado nacional.

Segundo o presidente e CEO do BMW Group Brasil, Maru Escobedo, cerca de 60% das vendas da BMW no Brasil são de modelos nacionais, e a oferta de um maior volume de veículos vai ajudar na agilidade dos prazos de entrega.

“O aumento de produção e as novas contratações a partir de 2024 reforçam a relevância estratégica de nossa produção local dentro do BMW Group”, apontou Otávio Rodacoswiski, diretor geral da fábrica de Araquari.

Fábrica da BMW em Araquari, SC (Divulgação/BMW)

Carros elétricos não estão nos planos

Por enquanto, nada ainda foi mencionado pela marca quando o assunto é carros elétricos ou híbridos plug-in no mercado nacional. Todos os modelos são em versões a combustão ou, no máximo, com sistema híbrido-leve, a exemplo do X1 a combustão, produzido nacionalmente, enquanto o elétrico iX1 é importado da Alemanha.

Com processos de carroceria, soldagem, pintura, montagem, qualidade e logística, além de laboratórios, estações de tratamento de água e efluentes, prédios administrativos e auxiliares, a fábrica foi inaugurada em 2014. A unidade tem 1,5 milhão de m² e por lá já foram produzidas mais de 90 mil unidades de modelos entre BMW e Mini.

BMW X1. Divulgação/ BMW

Em contrapartida, no ano de 2022, a empresa anunciou um aumento na sustentabilidade da fábrica catarinense, com a instalação de novos painéis solares para geração de energia limpa. Além disso, a montadora soma cerca de 1.082 placas solares, suficientes para gerar 600 MWh de energia por ano.

