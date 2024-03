A- A+

Em edição limitada com apenas 15 unidades, Audi lança o RS 6 Avant Legacy no Brasil Modelo tem 360 cv e vai de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos

Com versão exclusiva para o Brasil, a Audi anunciou o lançamento do novo RS 6 Avant Legacy, que ganhou novo visual, mais equipamentos de série e um toque esportivo. A chegada do modelo celebra uma série de lançamento que a marca das quatro argolas realizará ao longo deste ano em comemoração ao seu aniversário de 30 anos no mercado brasileiro.

O veículo faz parte de uma série especial limitada a apenas 15 unidades que vão ser entregues ao mercado brasileiro. O carro vem com um logotipo “Audi 30 years” gravado no vidro traseiro e uma garantia ampliada de três anos. O preço sugerido é de R$ 1.364.990.

Audi RS 6 Avant Legacy faz parte de uma série especial limitada a apenas 15 unidades | Foto: Audi/Divulgação

"O Audi RS 6 Avant Legacy é fruto de uma parceria com o time de Audi Sport em celebração aos 30 anos da Audi no Brasil. Nesse sentido, conseguimos o que parecia impossível: tornar ainda mais exclusivo um dos modelos mais icônicos e lendários de nossa história", destaca Renato Celiberti, head de vendas da Audi do Brasil.

A nova RS 6 Avant Legacy é uma versão baseada no modelo RS 6 Avant Performance, que também desembarca neste ano no Brasil. Ambas as versões compartilham as mesmas características mecânicas e números de desempenho, sendo a Legacy com customização exclusiva.

Design

O modelo vem com pacote exterior em carbono fosco (item exclusivo da RS6 Legacy), rodas de 22 polegadas na cor bronze, forjadas, com pinças de freio pretas e pneus Continental Sport Contact 7. O modelo recebe também a pintura Audi Exclusive Azul Ascari fosca (cor exclusiva da RS6 Legacy no Brasil).

A carroceria Avant demonstra, com linhas agressivas e vincos proeminentes, a vocação esportiva do modelo. Na dianteira, as amplas tomadas de ar e os faróis Full LED Matrix de série, com luz de direção dinâmica e Audi Laser Light, separam a grade singleframe hexagonal em estrutura de colmeia.

Saias laterais emolduram a porção meridional do bólido. Na traseira, as lanternas em LED que invadem a tampa do porta-malas e as duas saídas de escapamento ovais completam de forma harmoniosa o visual. No total, houve uma redução de oito quilos no peso do veículo, considerando as novas rodas, além de um notável aprimoramento do isolamento acústico.

Já na parte interna, a cabine oferece bancos e laterais das portas nas cores preto e cinza, além de itens de acabamento inéditos como as costuras contrastantes no volante e da parte superior do painel na cor bronze. O modelo traz, ainda, cinto de segurança cinza, logo RS bordado em bronze e tapetes personalizados RS com costuras contrastantes em bronze.

Parte interna do Audi RS 6 Avant Legacy | Foto: Audi/Divulgação

Além disso, o modelo conta com diferencial esportivo quattro, eixo traseiro dinâmico, suspensão a ar adaptativa e esportiva, pinças de freio na cor vermelha, teto solar panorâmico e faróis Full LED Matrix HD com luz de direção dinâmica e câmera 360º.

Motor e desempenho

O modelo vem com o propulsor 4.0 litros TFSI V8 biturbo, que recebeu turbo-compressores maiores, aumento da pressão máxima, subindo de 2,4 parea 2,6 bar, além de um ajuste no software de controle do motor e transmissão para respostas ainda mais rápidas do conjunto mecânico.

A potência subiu de 600 para 630 cv, entre 6.000 a 6.250 rpm, e o torque de 800 para 850 Nm, de 2.050 a 4.500 rpm. A potência do propulsor flui por meio da transmissão tiptronic de oito velocidades para o sistema de tração integral permanente quattro, que permite ao motorista superar com tranquilidade terrenos acidentados e escolher entre quatro modos de condução pelo Audi drive select: Comfort, Auto, Dynamic e Individual.

A aceleração vai de 0 a 100 km/h em somente 3,4 segundos. Já o 0 a 200 km/h é feito em 11,7 segundos. A velocidade máxima é de 280 km/h. Além disso, há um novo sistema de exaustão para intensificar a experiência sonora.

O RS 6 Avant Legacy vem também com tecnologia de assistência elétrica, composta por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 48 volts, combina desempenho, eficiência e redução no nível de emissão de poluentes. Por meio dele, o modelo pode se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado e, em seguida, o BAS reinicia o propulsor rápida e confortavelmente. Durante a desaceleração, o BAS pode recuperar até 12 kW de energia. O sistema start-stop começa a funcionar em 22 km/h.

O modelo oferece, ainda, a tecnologia do eixo traseiro dinâmico, que possibilita girar as rodas traseiras em até cinco graus. Em baixa velocidade, elas viram na direção oposta às rodas dianteiras, reduzindo o diâmetro de giro. Em alta velocidade, elas viram na mesma direção do eixo dianteiro, reforçando a estabilidade durante as mudanças de faixa.

Tecnologia

O modelo tem tela superior com 10,1 polegadas, que oferece o sistema MMI com inúmeras informações e opções de personalização do veículo, sistema de som e entretenimento, e interface com smartphones por meio dos sistemas Android e iOS.

O display inferior de 8,6 polegadas, por sua vez, é esculpido sobre o console central e permite acesso aos controles de climatização, conforto e entradas de texto. Um “click” de confirmação é sentido e ouvido quando uma função é selecionada pelo toque.

Painel moderno do Audi RS 6 Avant Legacy | Foto: Audi/Divulgação

Em frente ao motorista, surge o Audi Virtual Cockpit com layout RS e novas barras coloridas. O painel exibe inúmeros dados sobre o veículo, desde a temperatura e pressão dos pneus, torque, potência e temperatura do óleo do motor, até os tempos de voltas, medições de aceleração e forças “G”.

No modo manual, uma luz indicativa sinaliza ao condutor o momento ideal para troca de marcha. O head-up display possibilita ao condutor visualizar as principais informações sem desviar os olhos do caminho.

Porta-malas e dimensões

O veículo possui um generoso porta-malas de 565 litros de capacidade, tamanho suficiente para as malas durante as viagens. Em relação às dimensões, o modelo tem 4.995 mm de comprimento, 2.110 mm de largura, 1.487 mm de altura e 2.930 mm de distância entre-eixos. A capacidade do tanque de combustível é de 73 litros.

