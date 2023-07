Em Interlagos, Chevrolet anuncia carro elétrico como aposta da linha RS e apresenta Nova Montana

A- A+

De acordo com Chris Rego, diretora-executiva de Marketing da GM América do Sul, a Chevrolet pretende investir em um modelo elétrico para a linha RS da marca. O anúncio aconteceu durante a apresentação da Nova Montana RS no Festival Interlagos, em São Paulo, que acontece até o dia 23 de julho.

“Temos planos de expandir a linha RS para além dos modelos à combustão. Por isso, a Chevrolet prepara, para meados do ano que vem, o lançamento de um SUV elétrico de nova geração que se conecta perfeitamente com o conceito desta versão especial, agregando mais imponência e exclusividade ao design”, disse a Chris Rego.

Ainda segundo a diretora-executiva de Marketing, a Chevrolet quer oferecer a mais abrangente linha de EVs do mercado, que irá complementar o atual portfólio da marca no Brasil. “Outra parte importante desta transição até um futuro zero emissão é tornar cada vez mais sustentáveis e eficientes nossos veículos à combustão”, completa a executiva.

Nova Montana

A versão RS é a principal novidade da linha 2024 da Nova Montana. O modelo estreia como o quinto integrante da linha RS, uma das mais cultuadas da Chevrolet no mundo, por agregar acabamentos exclusivos que proporcionam um visual mais esportivo ao veículo.

No Brasil, a picape se junta ao Onix RS, Tracker RS, Cruze RS e Equinox RS, todos equipados com motor turbo. O modelo parte de R$ 151.890.

O esportivo é equipado com o mesmo motor 1.2 turbo de até 133 cv e 21,4 kgfm, acompanhado do câmbio automático de seis marchas. A Montana vai de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos.

No design, a dianteira da picape ganha grade exclusiva com trama em colmeia e acabamento em preto brilhante, além da gravata da Chevrolet em preto, o emblema RS e a barra horizontal em cromo escurecido. Os faróis são em led, mas os faróis de neblina (também em led) seguem como acessórios.

No rack de teto tem integrado um santantônio. Os retrovisores são em preto brilhante, enquanto as rodas, de 17 polegadas. tem acabamento exclusivo de fundo preto e face diamantada. Na traseira, a logo RS fica à direita, e o nome do modelo, em preto.

O carro está disponível nas cores vermelho Chili, preto Ouro Negro, branco Summit e cinza Rush.

Nova Chevrolet Montana RS. Divulgação/Chevrolet

Dentro da cabine, os acabamentos são uma mistura de plásticos foscos com detalhes em preto brilhante no volante, nas saídas de ar e na base do câmbio. Arremates em vermelho compõem o visual esportivo, com costuras no painel e no volante, além de frisos e costuras nos bancos e no apoio de braço central, que têm revestimento que imita couro.

A central multimídia é a já conhecida MyLink, com tela de 8 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e pareamento com até dois smartphones simultaneamente. Há carregador de celular por indução.

Nova Chevrolet Montana RS. Divulgação/Chevrolet

Entre os equipamentos, há faróis automáticos com regulagem manual de altura, wi-fi nativo, piloto automático, ar-condicionado digital automático, sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré, seis airbags, alerta de pontos cegos laterais, chave presencial e OnStar.

