Em parceria com o Detran, Paulista promove curso gratuito de mecânica para condutoras

Atenção, condutoras! Estão abertas inscrições para o curso de Mecânica Básica para Mulheres, em Paulista. Gratuito, o curso será realizado no próximo dia 24, numa parceria da Secretaria de Mobilidade do município, localizado no Grande Recife, e o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).



As inscrições são pela internet - links ao fim do texto -, e o curso será presencial, com duração de três horas e meia, no Cras V (Rua Belo Vale, N° 120, Nossa Senhora da Conceição). Há turma pela manhã, das 9h às 11h30, e à tarde, das 13h30 às 16h. Em cada turma, são 25 vagas.



Podem se inscrever mulheres a partir de 18 anos residentes em Pernambuco. Como haverá aula prática, é exigido que a pessoa esteja vestindo calça comprida e sapato fechado.



A capacitação integra a programação do Maio Amarelo, campanha nacional para alertar sobre os perigos do trânsito e como diminuir o número de acidentes.



No mesmo dia 24, haverá também curso de Legislação de Trânsito para Habilitados, no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura do Paulista (Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves, nº 222, ao lado do Campo da Aviação, em Maranguape I).



Com 25 vagas em cada uma delas, há turma pela manhã, das 9h às 11h30, e à tarde, das 13h30 às 16h.



Para se inscrever, é preciso ter pelo menos 18 anos e residir em Pernambuco. Com aula prática, é preciso que a pessoa participante use blusa de manga e sapato fechado.



Links para inscrição:

Curso: Mecânica Básica para Mulheres

Local: Centro de Referência em Assistência Social (CRAS V), localizado na Rua Belo Vale, nº 120, em Nossa Senhora da Conceição.

Link da Manhã:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI8uyKoQrciG_R5KEL8VEYOSh0v1iGUbcIoS4x4EijrMALmg/viewform

Link da tarde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyW089RKvaX8vdatpbfRnJoriDNegsThCDbIu2SAvU8xMRZQ/viewform

Curso: Atualização da Legislação de Trânsito para Habilitados

Local:Auditório do Centro Administrativo da Prefeitura do Paulista, na Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, nº 222, ao lado do Campo da Aviação, em Maranguape I.

Link da Manhã:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMmwHnE17iTzYvti6Tvrnp8zfE-zShG5t7zwZ3hhl4JmVG4g/viewform

Link da Tarde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHEzg1reU314VcI1nVHObegIkEIkKo8rREGOQE_eFwTLrE-A/viewform

