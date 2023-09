Feira de Tecnologia Automotiva do Nordeste acontece no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

A- A+

De 13 a 16 de setembro, acontece a Feira de Tecnologia Automotiva do Nordeste, a Autonor, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. A edição deste ano reúne profissionais do setor, como lojistas, distribuidores, balconistas e mecânicos e tem como intuito deixar os apaixonados por carros por dentro das últimas novidades do setor de tecnologia automotiva. A entrada é gratuita.



São esperadas mais de 50 mil pessoas e a expectativa é de que sejam gerados cerca de R$ 60 milhões em negócios. A feira, que é considerada a segunda maior do país no segmento, será realizada durante quatro dias nos horários das 15h às 21h, de quarta a sexta-feira, e das 14h às 20h, no sábado. A cerimônia de abertura da Autonor acontecerá no dia 13 de setembro, às 15h.



Como em edições anteriores, o evento deve atrair visitantes de toda a região. Estão confirmadas mais de 100 caravanas vindas do interior de Pernambuco e de outros estados.



“Com a força da Autonor, os mecânicos, lojistas e distribuidores do Norte e Nordeste não precisam se deslocar a eventos realizados no Sudeste ou em outros países para ter acesso aos últimos lançamentos da indústria mundial de autopeças. Além disso, a feira possibilita a negociação direta com diversos fornecedores em um só lugar”, afirmou Bruna Miranda, diretora da Autonor Empreendimentos, empresa promotora da feira.

Além disso, o Sebrae – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas promoverá diversos seminários de capacitação para mecânicos, donos de oficinas e lojistas durante a Autonor. Nas palestras serão apresentadas as inovações tecnológicas aplicadas aos veículos recém-lançados no mercado e também serão abordados assuntos relacionados à gestão empresarial e às perspectivas futuras do setor.



Devido à sua importância para o setor automotivo e para a economia da região, a Autonor conta com o apoio de importantes parceiros como o Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Turismo, além do Sincopeças, Sindirepa, e Sebrae.

Veja também

tragédia climática Sobe para 46 número de mortos após enchentes no Rio Grande do Sul