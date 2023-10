Fiat apresenta carro elétrico compacto de 2,53 m; confira detalhes e preço

A- A+

A Fiat apresentou, na Itália, um carro elétrico compacto inspirado no primeiro Fiat 500. O Topolino tem como público-alvo os jovens europeus que circulam no ambiente urbano. Isso porque o modelo não é indicado para fazer longas viagens, já que a bateria de 5,5 kWh tem autonomia de apenas 75 km. Uma carga completa do sistema pode ser feita em pouco mais de três horas.

O veículo chama a atenção pelas dimensões reduzidas, apenas 2,53 m e o design inusitado. Devido às configurações, ele é classificado como quadriciclo e requer apenas uma licença especial para os condutores dirigirem o modelo.

Fiat Topolino. Divulgação/Fiat

Vendido apenas na cor Verde-Vita, o motor do Topolino tem 8,1 cv de potência e 4,5 kgf/m de torque. A velocidade máxima é de 45 km/h.

O compacto elétrico tem acessórios inusitados, como uma bolsa rack instalada na parte traseira, ventilador USB, garrafa térmica e até um pequeno chuveiro para lavar o próprio carro ou os usuários que precisarem de uma ducha antes de entrar no carro depois de um dia de praia ou de fazer exercícios físicos, por exemplo.

Fiat Topolino. Divulgação/Fiat

Segundo a Fiat, 10 mil pedidos de reserva já foram solicitados. A expectativa é de o veículo começar a circular a partir de janeiro de 2024 na Itália, França e Alemanha.

O preço deve girar em torno dos 7,5 mil euros, equivalente a R$ 39 mil. Esse valor não chega nem perto do preço do modelo Mobi, o carro mais barato da montadora no Brasil, que é vendido a partir de R$ 69.990.

Ainda não há previsão de venda do Topolino no Brasil.

Veja também

Déficit nos EUA Déficit orçamentário dos EUA sobe para US$ 1,7 tri por receitas fiscais menores