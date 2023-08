Fiat lança a linha Pulse 2024 com duas novas versões; confira preços e detalhes

A- A+

A Fiat apresentou a nova linha Pulse 2024, que chega com duas novidades. São as versões do SUV compacto S-Design e do esportivo Abarth. A novidade foi adiantada por uma imagem da apresentação do carro para concessionários, que foi publicada em um grupo de proprietários do Fiat Pulse no Facebook.

“O lançamento do Pulse foi muito importante para consolidar a liderança da Fiat. Seu design, performance, tecnologia e segurança reunidos levaram ao sucesso que vem conquistando na concorrida categoria de SUVs. Com tudo isso, ele foi escolhido para trazer de volta a Abarth ao Brasil. Com a nova versão S-Design e todas as novidades na linha 2024 tanto em Fiat quanto em Abarth, o Pulse vai conquistar ainda mais o coração dos brasileiros”, comenta Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul.

Pulse S-Design

O Pulse S-Design vem na versão Drive 1.3 com câmbio CVT. Entre os itens, o carro traz quatro airbags, faróis de LED, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, monitoramento de pressão dos pneus, ar-condicionado digital automático, controle de cruzeiro e mais.

Sobre tecnologia embarcada, a versão conta com uma central multimídia de 10,1 polegadas com navegação por GPS, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, carregador wireless para smartphones, com carregamento por indução, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro.

Pulse S-Design. Divulgação/Fiat

O motor é o 1.3 Firefly de 107 cv, de quatro cilindros naturalmente aspirado, a 6.250 rpm e 13,4 kgfm de torque a 4.000 rpm. O câmbio é automático do tipo CVT, com simulação de 7 marchas. O 1.0 turbo de 130 cv e 21,4 kgfm seguirá restrito às versões Audace e Impetus.

No acabamento, o Pulse S-Design tem aplicação em preto para as rodas de liga leve de 16 polegadas, logos da Fiat do Pulse e o emblema da versão na lateral. A pintura é bicolor, com o teto também pintado em preto. A versão está saindo por R$ 114.990.

Pulse Abarth

Pulse Abarth. Divulgação/Fiat

O SUV esportivo Pulse Abarth tem acabamento de um material semelhante ao couro com costuras vermelhas aparentes no painel, enquanto as laterais contam com "pintura soft touch". As rodas de liga leve de 18 polegadas são opcionais. As rodas de série permanecem as mesmas, de 17 polegadas, pintadas em preto.

A versão ainda conta com modo de condução Poison, sistema Connect Me (comandos a distância pelo smartphone) e freio de estacionamento eletrônico.

O veículo vem equipado com motor 1.3 turbo de até 185 cv e câmbio automático de seis marchas, e o preço é o único sem alterações em relação à linha 2023. Segue partindo de R$ 149.990.

Pulse Abarth. Divulgação/Fiat

Linha 2024

As versões Drive, tanto manual quanto CVT, ficaram R$ 2.000 mais caras, custando R$ 102.990 e R$ 109.990, respectivamente. No caso das variantes com o 1.0 turbo, o aumento foi de R$ 1.500, tanto para o Audace (R$ 121.490) quanto para o Impetus (R$ 133.490).

Ele também passa a ter, como opcionais, novas rodas de 18 polegadas com acabamento diamantado. As rodas de série permanecem as mesmas, de 17 polegadas, pintadas em preto.

Confira destalhes e preços do Fiat Pulse 2024:

Pulse Drive 1.3 MT – R$ 102.990,00 - Banco do motorista com regulagem de altura, ar-condicionado automático e digital, controles eletrônicos de tração e estabilidade, barras longitudinais no teto, central multimídia com tela de 8,4″ e Apple CarPlay e Android Auto sem fio, USB tipo A e tipo C, chave canivete, volante multifuncional, direção elétrica, faróis e lanternas em LED, fixação Isofix, 4 airbags, assistente partida em rampa, piloto automático, rodas de liga leve aro 16″, sensor de estacionamento traseiro, TC+ (Traction Control Plus), vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one touch e antiesmagamento, monitoramento de pressão dos pneus e quadro de instrumentos com tela de 3,5″.

Pulse Drive 1.3 AT – R$ 109.990,00 – itens da versão Drive + câmbio automático do tipo CVT com simulação de sete marchas, maçanetas e retrovisores na cor da carroceria, console central com apoio de braço, porta-copos, porta-celular e porta-objetos, modo Sport com botão de acionamento no volante.

Pulse S-Design 1.3 AT – R$ 114.990,00 - itens da versão Drive AT + chave presencial, central multimídia de 10,1 polegadas com navegação por GPS, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, carregador wireless para smartphones, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro.

Pulse Audace Turbo 200 AT – R$ 121.490,00 - itens da versão S-Design + shift paddle, volante com revestimento em couro, banco traseiro rebatível e bi-partido, frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa, comutação automática de farol alto, retrovisor interno eletrocrômico, sensor de chuva e crepuscular e rodas de liga leve de 16 polegadas diamantadas.

Pulse Impetus Turbo 200 AT – R$ 133.490,00 - itens da versão Audace + bancos em couro, cluster digital de 7 polegadas, faróis de neblina dianteiros com função cornering light, navegação GPS embarcado, retrovisores externos com rebatimento elétrico e luz de cortesia, rodas de liga leve de 17 polegadas com acabamento diamantado, sensor de estacionamento dianteiro, tapetes de carpete, teto bicolor, volante com regulagem de altura e profundidade, central multimídia com tela de 10,1″.

Pulse Abarth Turbo 270 AT – R$ 149.990,00 - itens da versão Impetus + motor 1.3 turbo de 185 cv e 27,5 kgfm de torque associado ao câmbio automático de seis marchas, rodas de 17 polegadas, modo de condução Poison, sistema Connect Me (comandos à distância pelo smartphone) e freio de estacionamento eletrônico.

