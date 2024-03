A- A+

Fiat lança a Titano, aposta da marca no segmento das picapes médias; confira detalhes e valores O modelo chega ao mercado em três versões com motor turbo diesel de 180 cv e câmbio de 6 velocidades

Com o sucesso da Fiat Strada, a picape compacta mais vendida do Brasil por três anos consecutivos, e a consolidação da intermediária Toro, a Fiat entra no segmento das picapes médias com aposta no preço mais baixo em relação às principais concorrentes, como Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10, e na lista de equipamentos de série.

A marca fez lançamento da Titano para a imprensa, no belíssimo cenário da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, na região Centro-Oeste do Brasil, na última segunda (11).

A picape foi denominada assim por inspiração na entidade da mitologia grega que enfrenta Zeus e os demais deuses do Olimpo. O nome ainda tem vínculo com o metal titânio, que possui alta resistência e durabilidade. Tudo isso faz referência à robustez que a picape possui e sua capacidade de enfrentar qualquer tipo de terreno, seja em estradas desafiadoras ou nos grandes centros.

Feita para o mercado brasileiro, a picape é importada da planta da Stellantis no Uruguai e não tem previsão de fabricação no Brasil.

“A Fiat é a marca número um em picapes há duas décadas, um dos segmentos que mais crescem no mercado. Assim, não nos acomodamos e queremos ganhar ainda mais espaço. Dessa forma, a Titano chega com a importante de missão de colocar a Fiat nas D-picapes e elevar ainda mais a participação da marca na categoria em que domina, além de colaborar fortemente para a longevidade da nossa liderança no segmento”, destaca Herlander Zola, vice-presidente sênior de Operações Comerciais da Stellantis no Brasil e de Veículos Comerciais Leves (LCV) para América do Sul.

De um projeto global da Stellantis, a Titano tem elementos fundamentais das D-Picapes. Para adaptação ao mercado brasileiro, ela recebeu novas suspensões, coxins de cabine, rodas, bancos e calibrações específicas que garantem mais conforto sem perda da capacidade off-road, além de maior distância do solo e aderência. Além disso, o novo modelo da Fiat foi testado em diferentes pavimentos e condições de temperaturas, justamente para colocar sua durabilidade à toda prova nos variados terrenos e climas brasileiros. Segundo Alexandre Aquino, vice-presidente da Fiat Stellantis para a América Do Sul, a Titano vem para brindar os 20 anos de liderança do segmento pela marca, com cerca de 43% do share no Brasil.

“A Fiat possui tradição no segmento de picapes. A marca foi responsável por trazer grandes inovações para a categoria e cativou os clientes. Agora, chegou a vez da Titano escrever um novo capítulo nessa história. Estamos conquistando um novo território e, para isso, atributos não faltam. A Nova Fiat Titano será nossa picape topo de linha e estamos apostando em sua robustez, interior funcional e sofisticado, ótima performance off-road e tecnologia que salta aos olhos”, afirma Alexandre Aquino, vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul.

Com cinco anos de garantia e com apelo para o público do meio rural ou que trabalhe com carga ou reboque, apesar de também focar no público da cidade que preza por robustez e tecnologia, o modelo de cabine dupla chega às mais de 500 concessionárias da marca espalhadas pelo País em três modelos: Endurence, Volcano e Ranch.

O motor é 2.2 turbo diesel de 180 cv com 370 Nm de torque, com injeção direta e tração 4X4, com três modos de tração: 2H (2 High Speed), em que a tração fica 100% nas rodas traseiras; 4H (4 High Speed), que é utilizada quando o veículo está em terrenos desafiadores e 4H (4 Low Speed), ideal para quando é necessário maior torque, principalmente em condições extremas de off-road.

Fiat Titano tem tração 4X4, com três modos de tração: 2H (2 High Speed), 4H (4 High Speed) e 4H (4 Low Speed) | Fiat/Divulgação

O câmbio é automático com seis velocidades, direção hidráulica, rodas de liga leve de 17 ou 18 polegadas. O tanque de combustível de 80 l, e o veículo pode chegar à velocidade de 175 km/h.

Fiat Titano apresenta o novo painel e câmbio automático com velocidade de seis marchas | Fiat/Divulgação

A caçamba tem 1.314 l e 2,6 m², sendo a maior da categoria, além de 3,5 toneladas de capacidade de reboque. O volume de porta-objetos está acima da média do mercado, com 2,7 l.

A Fiat Titano tem a maior capacidade de carga da categoria | Fiat/Divulgação

A Nova Fiat Titano tem a frente composta pela nova grade, que antecipa a nova linguagem de design da marca, com temas geométricos precisos e robustos, além de uma nova interpretação da Fiat Flag, com ar mais dinâmico e moderno. Ainda, a assinatura dos faróis DRL LED e o skidplate completam o visual frontal do modelo. Externamente, o conjunto de maçanetas e retrovisores cromados com o estribo lateral adicionam ainda mais requinte à picape.

A suspensão dianteira é independente, e a traseira, com feixe de molas, aliados a um conjunto chassis totalmente desenvolvidos para as necessidades do mercado brasileiro. O carro tem 5,33 m de comprimento, 1,96 m de largura (sem os retrovisores), 1.89m de altura (com barras longitudinais), distância entre eixos de 3,18 m e altura mínima do solo de 235 mm.

A nova linguagem de design da marca traz um carro robusto e imponente | Fiat/Divulgação

Sobre os ângulos de off-road, a picape pode chegar a 25° de transposição, capacidade de subida de até 90%, ângulo de entrada de 29° e de saída de 27°, capacidade de imersão de 600 mm e ângulo de inclinação lateral até 42 graus.

Os bancos são de couro de alta qualidade com costuras que realçam o requinte do modelo. Os assentos dianteiros possuem, na versão Ranch, ajuste elétrico, garantindo um conforto extra. Já os traseiros são modulares e podem ser rebatidos, o que permite capacidade de transporte de até 100kg atrás da segunda fileira de bancos.

Também há ganchos retráteis nas costas dos bancos dianteiros, que podem ser usados para pendurar bolsas ou mochilas de até 4 kg, que evitam que o objeto caia durante a condução.

Fiat Titano tem bancos em couro e maior espaço interno | Fiat/Divulgação

As cores disponíveis são as metálicas Vermelho Tramonto, Preto Carbon e Prata Billet, além da sólida Branco Ambiente.

Confira os detalhes das três versões da Titano:

Endurence – R$ 219.990

Bloqueio de diferencial traseiro controle de cruzeiro; piloto automático com limitador de velocidade; hill hold control (hhc); hill descent control (hdc); controle de tração (tc); assistente de reboque (tsc); porta objetos abaixo dos bancos traseiros; luz de caçamba; 0 a 100 km/h em 14,7 s e consumo de 9,6 km/l na cidade e na estrada.

Volcano - R$ 239.990

Endurence + Central multimídia de 10” touchscreen comandroid auto e apple car play e reconhecimento de voz; câmera 180 ° off -road; bancos em couro; sensor traseiro e câmera de estacionamento; volante multifuncional em couro; faróis de neblina; rodas de liga leve 17” diamantadas (265/65 r17); 2 tomadas 12v (console central e caçamba); protetor de caçamba + capota marítima; cluster digital colorido 4,2”; assoalho em carpete; 0 a 100 km/h em 12,4 s; e consumo de 8,6 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada.

Câmera 360º da Fiat Titano | Fiat/Divulgação

Ranch – R$ 259.990

Volcano + câmera 360 ° off -road; bancos em couro com ajuste elétrico; aviso saída de faixa; ar-condicionado digital dual zone; rebatimento automático dos retrovisores; sensor de chuva e crepuscular; monitoramento pressão pneus (tpms); sensor dianteiro santantonio cromado; navegação embarcada; estribos laterais estilo plataforma; rodas de liga leve 18” (265/60 r18); keyless entry‘n go; 4 speakers (portas) + 2 tweeters (coluna A; faróis e lanterna em LED; DRL em LED; 0 a 100 km/h em 12,4 s; consumo 8,5 km/l na cidade e 9,2 km/l na estrada.

