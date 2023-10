Fiat lança Novo Fastback Abarth; versão "envenenada" tem motor turbo e preço agressivo de R$ 159.990

A- A+

Para quem é amante de velocidade, a nova aposta da Abarth, linha esportiva da Fiat, vai surpreender desde a performance, passando pelo design, até o preço. Chega, nesta quinta (26), a todas as concessionárias da marca, o primeiro SUV Coupé da linha venenosa da logo do escorpião.

A convite da Abarth, o blog FMotors foi até o autódromo de Capuava, em Indaiatuba, interior de São Paulo, para conferir todos os detalhes desse novo modelo que promete ser sucesso de vendas da linha, que já chegou no mercado com o preço super competitivo de R$ 159.990.

Novo Fastback Abarth. Divulgação/Fiat

O modelo é desenvolvido e produzido no Polo Automotivo da Stellantis em Betim (MG) e traz ampla lista de equipamentos de série, como escapamento duplo esportivo, central multimídia de 10,1" com serviços conectados, paddle shifters, ADAS (sistemas avançados de assistência à direção), freio de mão eletrônico com Auto Hold e wireless charger (carregador por indução).

“Estamos promovendo um verdadeiro encontro entre dois ícones: uma marca lendária e um modelo único. O resultado disso é o Novo Fastback Abarth, um SUV que traduz a essência do escorpião, com um design arrojado aliado à performance esportiva, atributos muito valorizados pelos brasileiros. O lançamento do Fastback Abarth é mais um passo do começo da nova era da marca no Brasil", destaca Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat e da Abarth na América do Sul.

Motor e performance

O Fastback Abarth chega com o motor 1.3, de maior potência e torque da categoria, chegando a 180 cv com gasolina e 185 cv com etanol e 270Nm. O modelo ainda conta com o propulsor Turbo 270.

Com velocidade máxima de 220 km/h, o esportivo vai de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos.

O SUV Coupé foi desenvolvido sobre a plataforma MLA e teve ajustes específicos para o modelo, como a calibração do motor e do câmbio, levando a trocas mais rápidas e esportivas. Ele ainda conta com uma direção mais direta, além de rodas mais largas (18”) e mais leves e pneus mais aderentes.

Novo Fastback Abarth. Divulgação/Fiat

Apelidado de "Poison", fazendo alusão ao veneno do escorpião, o modo turbo pode ser acionado por meio de um botão propositalmente vermelho exclusivo no volante, fazendo com o que o veículo tenha uma condução mais firme e uma progressão mais acentuada nas curvas. Isso permite que o carro possa fazer manobras mais insinuantes e provocantes com mais segurança.

Novo Fastback Abarth. Divulgação/Fiat

Neste modo, ainda há uma calibração superesportiva do câmbio, com trocas mais rápidas e redução automática das marchas em frenagem, para auxiliar com freio motor e antecipar o engate da marcha mais apropriada para retomar a aceleração. Os controles de tração e estabilidade se tornam menos intrusivos, oferecendo uma direção ainda mais esportiva.

Também não poderia ficar de fora o escape duplo bilateral, que faz ressoar o ronco esportivo e marcante típico dos modelos Abarth.

Novo Fastback Abarth. Divulgação/Fiat

Como um verdadeiro SUV, ele possui o vão livre do solo de 215mm, 20° de ângulo de entrada e 23° de saída.

O câmbio é automático com seis marchas e três modos de condução: Normal, com foco em esportividade e conforto; Manual, trazendo versatilidade e personalidade; e Poison, exclusivo da marca, com resposta rápida e fun to drive.

Novo Fastback Abarth. Divulgação/Fiat

Design

Os detalhes no vermelho característico da marca se fazem presentes no Novo Fastback Abarth nas rodas e asa dianteira por fora.

Já os retrovisores são em preto independentemente da cor do veículo. Os badges Abarth foram posicionados na lateral e na dianteira do carro, além da Fiat Flag na grade dianteira.

Novo Fastback Abarth. Divulgação/Fiat

O SUV Coupé traz dupla saída de escapamento. O aerofólio traseiro traz esportividade ao modelo, melhorando a aerodinâmica. O teto é na cor preta, trazendo sofisticação, assim como as rodas exclusivas de 18 polegadas. Além disso, o wide blade (friso logo acima dos faróis dianteiros que contorna o final do capô) ganhou revestimento em fibra de carbono.

O interior do veículo é escurecido com detalhes em vermelho. O painel vem com revestimento que simula fibra de carbono. O volante revestido em couro perfurado e os bancos em couro ecológico com costura vermelha. Para completar, o badge Abarth no painel é um detalhe que reforça a identidade do carro.

Novo Fastback Abarth. Divulgação/Fiat

O porta-malas tem 516 litros de capacidade.

O modelo está disponível nas cores Branco Banchisa, Cinza Strato, Preto Volcano e Vermelho Montecarlo com detalhes em vermelho.

Segurança e Tecnologia

O Novo Fastback Abarth vem com uma gama de tecnologia de série, como a plataforma de serviços conectados, a ConnectMe. Outro destaque vai para o cluster digital de 7 polegadas, específico da Abarth, com informações como pressão do turbo, força G e potência na tela principal.

O esportivo ainda tem uma central multimídia de 10.1 polegadas, que traz conectividade a bordo com Android Auto e Apple Carplay. O carro ainda conta com carregamento por indução e entradas USB-A e USB-C.

Novo Fastback Abarth. Divulgação/Fiat

Atrás do volante, o paddle shifters ou “câmbio borboleta” permite que o motorista troque de marcha com apenas um toque.

O Novo Fastback Abarth conta, ainda, com ar-condicionado automático digital, faróis e lanternas full LED, keyless Entry’nGo com partida remota e freio de estacionamento eletrônico automático com Auto Hold.

Por se tratar de um esportivo, o quesito segurança é uma das maiores preocupações da marca. Então os engenheiros da linha, visando a prevenir ou minimizar impactos em situações de risco, apostaram no ADAS (Sistemas Avançados de Assistência à Direção), que incluem alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa com correção ativa e comutação automática do farol alto.

Além disso, o carro conta com o ESP (Electronic Stability Program), que garante maior estabilidade e segurança na condução; sensor de chuva e luminosidade, que ajusta automaticamente os faróis e os limpadores de para-brisa de acordo com as condições climáticas.

O ABS com EBD (Antilock Braking System com Electronic Brakeforce Distribution) é outro recurso que contribui para a segurança no veículo, garantindo uma frenagem mais eficiente e segura.

O veículo possui, também, airbags frontais e laterais de tórax e cabeça para motorista e passageiros.

Novo Fastback Abarth. Divulgação/Fiat

Confira os valores atualizados dos modelos Fastback:

- Fiat Fastback Turbo 200 AT: R$ 121.990,00

- Fiat Fastback Audace Turbo 200 Flex AT: R$ 138.990,00

- Fiat Fastback Impetus Turbo 200 Flex AT: R$ 150.990,00

- Fiat Fastback Limited Edition Powered by Abarth Turbo 270 Flex AT: R$ 154.490,00

- Fastback Abarth: R$ 159.990,00

Veja também

MÉXICO Primeiros voos decolam para retirar turistas de Acapulco