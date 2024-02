Fiat revela exterior da Nova Titano; confira detalhes da picape

A- A+

A Fiat revelou detalhes do exterior da Nova Titano, picape do segmento D que será apresentada ao mercado brasileiro no dia 14 de março. No vídeo de cerca de 30 segundos, a marca revela, pela primeira vez, toda a robustez do design externo do veículo.

O destaque vai para as linhas da grade frontal e a Fiat Flag, que aparecem com o complemento da assinatura em DRL LED e faróis de neblina que compõem o design dianteiro da Nova Fiat Titano.

Nova Fiat Titano. Foto: Divulgação/Fiat

Na lateral, é possível observar maçanetas e retrovisores cromados, além das rodas de liga-leve. Na traseira, Santo Antônio com barras de proteção para o vidro traseiro, e a caçamba, que promete um espaço bastante satisfatório, deve agradar quem precisa utilizar uma picape no dia a dia.

A Nova Fiat Titano tem o off-road bem reforçado, prometendo ter capacidade de trilhar diversos tipos de terreno.

Segundo a marca, com o modelo, a Fiat pretende expandir a participação de mercado em picapes, categoria em que é líder nas últimas dias décadas.

Confira o teaser:

