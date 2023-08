A- A+

Fiat Strada 2024 ganha duas versões 1.0 Turbo; confira detalhes e preços Marca aposta nas versões Ultra e Ranch, com motor T200, e numa edição limitada de 25 anos do modelo

Na última terça (8), pudemos conferir o lançamento feito pela Fiat, em Florianópolis, Santa Catarina, da nova linha 2024 de um dos modelos mais vendidos do País. Como novidade principal, a Nova Fiat Strada ganhou mais uma versão de topo linha, a Ultra, que, assim como a Ranch, é equipada com motor T200, de um 1.0 turbo.

O vigor do propulsor deu ao veículo uma capacidade muito maior de atender o público que busca um carro não só para viagens e para o campo, mas também para uso urbano.

Segundo Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul, a marca fez uma pesquisa de mercado e notou a mudança no perfil dos donos de Strada. Há três anos, 95% dos clientes usavam a picape exclusivamente para trabalhar. Em 2023, essa proporção diminuiu para 55%.

Ou seja, agora o modelo está cada vez mais próximo do cliente que circula pela cidade (45%), que usa a picape para tarefas do dia a dia, como ir ao shopping, ao supermercado e até passeios e viagens com a família.

"Ao longo da sua história, ela não parou de evoluir e, em 2023, quando completa 25 anos, não poderia ser diferente. Além de estar mais potente com um novo motor, ter ganhado mais funcionalidades e até uma nova versão, também trazemos uma edição comemorativa de aniversário, afinal, completar tanto tempo de mercado e ainda se manter tão relevante e no topo do ranking não é para qualquer um”, celebra Zola.

Confira o que mudou:

Motor

Fiat Strada Ultra 2024. Divulgação Fiat

As duas picapes compactas, que são as primeiras na categoria B-picape turbo flex do mundo, tem 125 cv com gasolina e 130 cv com etanol, sendo sempre o torque de 21,4 kgfm desde as 1.750 rpm. Com três cilindros, injeção direta e sistema de válvulas MultiAir, a Nova Strada tem câmbio automático CVT, com simulação de sete marchas. A direção, freios e as suspensões também receberam ajustes, adequando-se à nova motorização.

Consumo

O consumo é de 12,1 km/l com gasolina e etanol na cidade, e 13,2 km/l com gasolina e 8,3 km/l com etanol na cidade. A aceleração vai de 0 a 100 km/h em 9,8 segundos com gasolina e 9,5 segundos com etanol, fazendo com que, ao se acionar o modo turbo, o motorista perceba de fato a potência do motor, seja na estrada ou na cidade.

Design

Com design mais robusto, a Strada Ranch e Ultra ganham destaque no novo parachoque dianteiro, com faróis de neblina em LEDs e uma grade em colmeia. O conjunto óptico foi afilado e o skidplate (peça que fica abaixo do para-choques) também é novidade. Na versão Ranch, o friso é cromado superior; enquanto na Ultra, uma faixa vermelha faz a diferenciação.

Fiat Strada Ultra 2024. Divulgação Fiat

As duas versões ganharam também novas rodas de liga leve de 16 polegadas. Em ambos os modelos, elas são diamantadas, mas na versão Ultra o acabamento é mais escurecido, passando esportividade, enquanto na Ranch o aspecto é mais cromado.

Dentro da cabine, ambas possuem acabamento exclusivo com bancos na cor preta e novos painéis de porta em couro marrom, além de ar-condicionado digital.

Equipamentos

Sobre os equipamentos de série, as versões têm controles de estabilidade de tração, direção elétrica progressiva, quatro airbag, conjunto óptico full LED, vidros elétricos nas quatro portas com função one touch, carregador de celular por indução, computador de bordo, entradas USB-A e capota marítima de material sintético.

Caçamba

Fiat Strada Ultra 2024. Divulgação Fiat

A caçamba continua com 844 litros de capacidade e 650kg de limite de peso. A capacidade de reboque é de 400 kg. Uma das suas melhores funcionalidades também está na modularidade, já que contém quatro ganchos inferiores e seis superiores de fixação na caçamba, o que garante ainda mais segurança no transporte de cargas.

A altura mínima do solo entre 185 mm e 214 mm (variando de acordo com a versão) e seus ângulos de entrada e saída, com 23 graus e 29 graus, respectivamente.

Acessórios

A Fiat Strada em sua linha 2024 segue contando com diversos acessórios Mopar para equipar a picape. Como destaque, estão itens que garantem mais versatilidade e funcionalidade à caçamba, como a Fiat Box, o extensor com três funções (rampa, extensor e organizador), o organizador, além de diferentes estilos de estribos e santantônio.

Recursos e tecnologia

A Fiat Strada ainda é equipada com recursos como o sistema Hill Holder, que mantém o freio acionado automaticamente por aproximadamente dois segundos ao arrancar em ladeiras e em ré em manobras. Ainda conta com TC+ (Traction Control PLus), que faz o controle eletrônico do eixo de tração em situações leves de off-road, freando a roda que tiver menos tração e proporcionando maior aderência e desempenho em terrenos desafiadores.

Com relação à tecnologia embarcada, o carro é modesto. A central multimídia tem sistema UCONNECT 7 polegadas e conta com espelhamento do Android Auto e do Apple CarPlay sem fio.

A picape também tem câmera de ré, sensor de estacionamento e retrovisor direito com tilt down.

Fiat Strada Ultra 2024. Divulgação Fiat

Direção

No interior, a modificação comum para todas as versões é o volante multifuncional com base achatada. Nas versões Ranch e Ultra, ele traz a tecla Sport. Porém, não há profundidade do volante, então motoristas mais altos precisam colocar o banco mais para trás, comprometendo o espaço traseiro, que já não é grande.

Motor 1.3 Firefly

As demais versões da Fiat Strada 2024 permanecem com o visual atual, porém a versão Endurance passa a contar apenas com o motor 1.3 Firefly, de 107cv de potência máxima e 134 Nm de torque com etanol e 98 cv e 129 Nm quando abastecido com gasolina. O motor é combinado com câmbio manual de cinco marchas. A direção hidráulica foi substituída por um conjunto elétrico.

Desempenho

A Strada pesa um pouco mais de 1.200 kg. Esse fato somado a uma rigidez torcional de carroceria forte, o carro é bem robusto, porém consegue ser relativamente confortável nos bancos da frente, além de ser ágil.

A aceleração acontece de forma linear devido ao CVT, porém as marchas simuladas ficam um pouco mais curtas, comprometendo um pouco a força do motor. Ao acionar o modo "Sport", é nítida a mudança que deixa a direção mais leve e a resposta mais direta.

Na estrada, a estabilidade e vigor impressionam. O motor consegue manter-se em um nível seguro para uma retomada bem feita.

Em trechos de subidas íngremes, a Fiat Strada 2024 mostrou disposição e desenvoltura. É uma caminhonete leve de dirigir, boa calibragem na direção e suspensão, que mostram seu valor, garantindo boa estabilidade e dirigibilidade.

Edizione 25

Fiat Strada 2024 - Edizione 25. Divulgação/Fiat

Em comemoração aos 25 anos de mercado da picape, a Fiat lança a Edizione 25, uma edição com apenas 1.025 exemplares. Com todos os recursos da versão Ultra, a série limitada Edizione 25 traz um visual único. Está disponível na cor Cinza Strato com teto em preto, o que confere um visual marcante e diferenciado.

Um adesivo lateral da série é colocado próximo à lanterna traseira, agregando um toque especial ao design. Para complementar o estilo sofisticado, os retrovisores vêm com capa em preto brilhante, enquanto as rodas são destacadas por uma pintura escurecida, conferindo uma aparência esportiva e exclusiva ao veículo. No interior desta edição especial, os bancos dianteiros são detalhados com o bordado Ultra em vermelho, proporcionando um toque de estilo e exclusividade.

Além disso, um badge interno numerado de 0001 a 1.025 é colocado abaixo da multimídia, destacando a edição com um número único. Para deixar o visual ainda mais arrojado, as soleiras são personalizadas com a descrição da série.

Além disso, conta com acessórios exclusivos da Mopar para aprimorar ainda mais a série limitada. Os itens incluem pedaleiras esportivas, Fiat Box (uma caixa organizadora prática e funcional) e para-barros, que oferecem proteção e estilo adicional ao veículo.

Confira abaixo os preços sugeridos da gama completa da Fiat Strada 2024:

Fiat Strada Endurance CP 1.3 Flex MT – R$ 100.990,00

Fiat Strada Freedom CP 1.3 Flex MT - R$ 106.990,00

Fiat Strada Freedom CD 1.3 Flex MT - R$ 112.990,00

Fiat Strada Volcano CD 1.3 Flex MT - R$ 114.990,00

Fiat Strada Volcano CD 1.3 Flex CVT - R$ 120.990,00

Fiat Strada Ranch CD 1.3 Turbo 200 Flex CVT - R$ 132.990,00

Fiat Strada Ultra CD 1.3 Turbo 200 Flex CVT - R$ 132.990,00

Fiat Strada Edizione 25 CD 1.3 Turbo 200 Flex CVT - R$ 135.990,00

Com preços abaixo da concorrência, a Fiat Strada 2024 espera aumento na venda de 20% do mix do modelo nas versões equipadas com o motor 1.0 turbo.

Nos últimos dois meses, o carro vem perdendo posição no ranking dos mais vendidos, ficando em terceiro lugar no mês de julho.

Com o lançamento da linha 2024, a expectativa é que a Fiat Strada possa voltar ao primeiro lugar da lista.

Ficha técnica:

MOTOR Dianteiro, transversal, três cilindros em linha, 999cm³, 12V, com injeção direta de combustível, que desenvolve potências de 125cv (gasolina) e 130cv (etanol) a 5.750rpm, e torque de 20,4kgfm (g/e) TRANSMISSÃO Tração dianteira e câmbio automático do tipo CVT que simula sete marchas DIREÇÃO Pinhão e cremalheira com assistência elétrica SUSPENSÕES/RODAS/PNEUS Dianteira, tipo McPherson, independente, com barra estabilizadora; traseira, eixo rígido com molas parabólicas longitudinais/ 6 x 16 polegadas (liga leve)/205/55 R16 ATR (na Ranch) FREIOS Discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com ABS e EBD CAPACIDADES Do tanque de combustível, 55 litros; de carga, 650 quilos (cabine dupla) CAÇAMBA Comprimento, 1,18m; largura máxima, 1,31m; altura máxima, 60,6cm; volume, 844 litros DIMENSÕES Comprimento, 4,45m; largura, 1,73m; altura, 1,57m; distância entre-eixos, 2,73m; altura mínima do solo, 18,5cm ÂNGULOS De entrada: 23 graus

De saída: 29 graus PESO 1.253 quilos (Ranch)/ 1.251 quilos (Ultra) PERFORMANCE Aceleração até 100km/h – 9,8 s (g) e 9,5 s (e)

Velocidade máxima – 178km/h (g) e 180km/h (e) CONSUMO Cidade: 12,1km/l (g)/ 8,3km/l (e)

Estrada: 13,2km/l (g)/ 9,4km/l (e)

*A repórter viajou a convite da Fiat.

Veja também

China China anuncia indiciamento de chinês acusado de espionar para os EUA