A- A+

Fiat tem três dos quatro carros mais vendidos de fevereiro 2024; confira ranking A surpresa do mês foi o Fiat Mobi, que ficou em quarto lugar, passando o Renault Kwid

A Fiat dominou a lista dos carros mais vendidos de fevereiro de 2024. No top 5, a marca conquistou o primeiro, segundo e quarto lugares, de acordo com o ranking divulgado pela consultoria Jato Dynamics.

Mantendo a hegemonia, a Fiat Strada foi o carro mais vendido do mês passado, com 8.568 emplacamentos. Em segundo, segue o Volkswagen Polo, com 8.063 unidades vendidas. O Fiat Argo teve 6,5 mil emplacamentos.

O Fiat Mobi foi a grande surpresa da lista, já que conquistou o quarto lugar, com 6.288 carros vendidos, deixando os favoritos Hyundai HB20 e Chevrolet Onix para trás.

O Renault Kwid, que figurava o quarto lugar até dois dias antes do final do mês, ficou em quinto, com 6.046 registro de vendas.

Fiat Mobi | Foto: Fiat/Divulgação

Já os SUVs não tiveram bons resultados. O mais bem colocado foi o Hyundai Creta, que ficou apenas em 6º lugar, com menos de 4,4 mil emplacamentos.

Confira o ranking dos 10 carros mais vendidos em fevereiro 2024, de acordo com a Jato Dynamics:

Posição Marca Modelo Vendas 1 Fiat Strada 8.568 2 VW Polo 8.063 3 Fiat Argo 6.507 4 Fiat Mobi 6.288 5 Renault Kwid 6.046 6 Hyundai HB20 5.287 7 Hyundai Creta 4.385 8 GM Onix 4.299 9 VW Saveiro 3.631 10 Jeep Compass 4.074

Fonte: Jato do Brasil

Veja também

CONSUMO Projeto quer autorizar compra de produto sem preço à mostra pelo valor de outro item próximo