A- A+

Fiat vai lançar a linha Cronos 2024 com versão para PCD; veja os preços Com versão de entrada anterior fora de linha, a Drive com motor 1.0 de 77 cv é a opção mais barata

A nova linha 2024 do Fiat Cronos deve ser lançada em breve sem a conhecida versão de entrada. Sendo assim, a opção mais em conta passa a ser a Drive com motor 1.0 flex aspirado de 77 cv e 10,9 mkgf. A linha conta com mais três versões: Drive 1.3, Drive 1.3 CVT e Precision 1.3 CVT.

Na parte da carroceria, o design da linha 2024 não deve sofrer alterações significantes. Já a lista de equipamentos, a versão Drive 1.0 vem com central multimídia de 7", sensor de estacionamento traseiro, entradas USB para os bancos traseiros, volante multifuncional, direção elétrica, faróis de LEDs e rodas em aço de 15 polegadas.

Fiat Cronos 2024. Fiat/Divulgação

Na variante Drive 1.3, o motor é o 1.3 Firefly de 107 cv de potência e 13,7 mkgf de torque. Já o Drive 1.3 CVT adiciona, como o nome sugere, câmbio automático do tipo CVT com simulação de 7 marchas. A versão tem itens como piloto automático, modo Sport, controles de estabilidade e de tração e Hill Holder.

Fiat Cronos 2024. Fiat/Divulgação

Na versão Precision o câmbio também é CVT e o motor 1.3. A lista de equipamentos conta com câmera de ré, faróis de neblina, paddle-shifts, ar-condicionado automático, retrovisor elétrico com repetidor de seta e chave presencial.

Confira os valores:

Fiat Cronos Drive 1.0:R$ 90.290,00

Drive 1.3: R$ 96.990,00

Drive 1.3 CVT: R$ 97.990,00

Precision 1.3 CVT: R$ 110.890,00

Fiat Cronos 2024. Fiat/Divulgação

Pacotes opcionais

Na versão de entrada 1.0, o Drive Plus inclui câmera de ré, retrovisor com ajuste elétrico e rodas de liga leve de 15 polegadas por R$ 2.890. Já o Pack Safety vem com controle de tração e de estabilidade e Hill Holder com preço de R$ 490.

Versão PCD

O Cronos Drive 1.3 CVT traz a possibilidade de isenção para o público PCD, sendo possível abater o IPI e o ICMS parcial. Além disso, a marca oferece um bônus de 5,5% para a modalidade, podendo o veículo ter redução do valor chegando até R$ 79.191.

Veja também

Saúde "Faustão não vê a hora de sair andando pelo quarto", diz cardiologista do apresentador