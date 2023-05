A- A+

Ford Maverick Hybrid chega ao Brasil; confira preço e detalhes do veículo Primeira picape híbrida comercializada no mercado brasileiro promete conforto e faz quase 15km/l

A nova picape Ford Maverick Hybrid reúne luxo, sofisticação, design atraente e robustez na nova versão para o mercado brasileiro, que agora se associou à alta tecnologia da motorização híbrida. Combinando o poder de um motor à combustão e eficiência energética, o veículo foi pensado para oferecer experiência sustentável ao usuário.

A Ford pretende conquistar os clientes que gostam do conforto das SUV’s médios e das picapes intermediárias, especialmente aqueles que estão nas grandes cidades. O interior é espaçoso e equipado com tecnologias que oferecem conveniência e conectividade ao motorista.

Motor

O sistema de propulsão é eletrificado, composto por um motor 4 cilindros Atkinson 2.5 a gasolina, com 16 válvulas (sendo quatro para cada cilindro), e um motor elétrico. Esse conjunto gera uma potência combinada de 194 cv e permite ao veículo rodar 15,7 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada, com uma autonomia declarada de mais de 800 km, de acordo com os números da Ford.

Com índices tão baixos no consumo de combustível (e emissão de poluentes), graças à tecnologia, a Maverick Hybrid beira, ainda, os 900 km de alcance no uso urbano, ou 775 km em rodovia. O consumo combinado é de 14,6 km/l.

O motor de combustão interna tem torque de 21,4 kgfm, sendo acoplado a uma transmissão automática CVT. Ela abriga o motor de tração elétrico e também um gerador.

Alcance beira os 900 km quando a picape é usada na cidade | Divulgação/Ford

Os dois motores - elétrico e de combustão - trabalham de forma isolada ou em conjunto no acionamento da tração dianteira. Essa seleção é feita automaticamente, sem ação do motorista.

O veículo possui freio regenerativo e assistente de partida em rampas, a grade ativa, sistema Auto Start-Stop e os pneus de alta eficiência, com medidas 225/60 R18.

O tanque de combustível comporta 57 litros. A Picape vem também com cinco modos de condução: Normal, Rebocar, Escorregadio, Eco e Esportivo.

Segundo a Ford, o Maverick Hybrid consegue acelerar de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos. A marca diz que o carro é cerca de 30% mais econômico no consumo quando comparada com picapes a diesel equivalentes.

O veículo chega com 10 opções de cores da carroceria: Vermelho Aurora, Laranja Delhi, Azul Lyse, Azul Malacara, Cinza Dover, Prata Orvalho, Cinza Torres, Preto Astúrias e Branco Ártico, além da nova Azul Atlas.

Design

A Ford Maverick tem comprimento de 5.110 mm e altura de 1.733 mm, enquanto a distância entre-eixos é de 3.076 mm.

Na cabine, itens como o volante são revestidos de couro com ajustes de altura e profundidade, seletor rotativo de câmbio e o freio de estacionamento.

Bancos são forrados em material premium e o motorista tem ao seu dispor ajustes elétricos | Divulgação/Ford

O compartimento debaixo do banco traseiro tem capacidade de 58 litros, próximo do conjunto de baterias de células de íons de lítio com capacidade de 1,1 kWh.

O conjunto pesa 27 kg, conta com um sistema de arrefecimento líquido e é compacta, o que possibilita sua instalação sob o assoalho sem interferir no espaço da cabine.

Na versão híbrida, a caçamba oferece 943 litros de capacidade e 659 kg de carga útil.

943 litros na caçamba e praticidade para transportar cargas. Divulgação/Ford

A tampa pode ser aberta em posição intermediária para transportar objetos maiores, e a preparação de engate permite rebocar até 400 kg, que ajustam automaticamente a sensibilidade do controle de estabilidade e tração do acelerador e da direção para otimizar o desempenho e a segurança em cada condição de rodagem.

Esteticamente, a mudança mais nítida fica por conta das rodas de 18”, combinadas com pneus de baixo atrito, além da grade dianteira inteligente que pode abrir ou fechar dependendo das necessidades de arrefecimento do motor.

Tecnologia

A picape híbrida vem com painel com tela digital de 6,5 polegadas, multimídia SYNC com tela de 8 polegadas e acesso a Apple CarPlay e Android Auto, chave com sensor de presença e botão de partida, abertura da porta por teclado, alarme com imobilizador e ar-condicionado digital dual-zone fazem parte do pacote.

Quadro de instrumentos com ampla tela digital e informações sobre todo o carro. Divulgação/Ford

O veículo ainda conta com sete airbags com detecção inteligente de ocupantes, assistente de frenagem com detecção de pedestres e ciclistas, controle eletrônico de estabilidade e tração, faróis de LED com acendimento e luz alta automáticos, câmera de ré, assistente de partida em rampa, assistente de frenagem pós-colisão e monitoramento de pressão dos pneus.

Além de uma lista com mais de 10 acessórios oficiais para personalização da nova picape híbrida, a Ford oferece a opção de blindagem do veículo sem alteração na garantia de fábrica, prezando a segurança de quem pretende usar a picape nos grandes centros urbanos.

Já disponível para venda online e na rede de concessionárias Ford, a Maverick Hybrid tem preço divulgado de R$ 244.890.

