A- A+

Ford Ranger 2024 já tem data de lançamento no Brasil. Confira valor e detalhes do carro Picape média da Ford vem com motor V6 3.0 Power Stroke, 252 cv e câmbio de 10 marchas

A Ford anunciou que a nova geração da Ranger chega ao Brasil no segundo semestre deste ano. Para isto, já está disponível um site para os consumidores realizarem consulta e cadastro para a aquisição do modelo.

A versão de topo da linha, Limited, é tabelada a R$ 329.990. Assim, a nova Ranger não deverá chegar por menos de R$ 350 mil às lojas brasileiras.

Isso se deve ao fato da picape vir equipada com motor V6 3.0 turbodiesel de 250 cv de potência e 61,2 kgf.

O câmbio é automático de 10 marchas, com tração 4x4 com reduzida.

Ford Ranger 2024. Divulgação/Ford

Além disso, a aposta vai na tecnologia do novo sistema multimídia com Sync 4, com tela de 12 polegadas em posição vertical. O recurso que permite manobrar trailers e engates por meio de botão é novidade da nova geração.

O design vem com novos faróis conectados por uma régua cromada, assim como a grade do radiador e o para-choque reformulados, além das luzes de neblinas com molduras em cinza.

Ford Ranger 2024. Divulgação/Ford

A Ford Ranger 2024 ainda conta com rodas de 20 polegadas, sistemas de assistência à condução, santoantônio integrado (nome dado para o acessório feito por barras e tubos de metal que fica instalado entre a cabine e a carroceria das picapes), entre outros.

A produção se concentra na Fábrica Pacheco, na Argentina. Para isso, a Ford realizou o aporte de US$ 660 milhões (R$ 3,3 bilhões) para modernização e ampliação do local.

Veja também

Sport Contra o Guarani, Sport ainda não poderá contar com o lateral-direito Eduardo