Fuscas usados como viaturas nas décadas de 70 e 80 serão expostos em mostra no Museu da PMPE

Para celebrar o Dia Nacional do Fusca, neste sábado (20), o Museu da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), realiza uma exposição de Fuscas que, nas décadas de 1970 e 1980, faziam o policiamento ostensivo. A mostra, gratuita e aberta ao público das 9h às 15h, faz parte do projeto de férias do museu.

Quem for visitar o museu, ainda poderá concorrer em um sorteio para dar uma volta no Fusca, na área interna do Quartel do Comando Geral da PMPE.

Participarão do evento as unidades especializadas como Batalhão de Polícia de Trânsito e Batalhão e Radiopatrulha, bem como grupos de colecionadores de veículos antigos.

O museu fica em frente ao Quartel do Comando Geral, no Derby, área central do Recife.

