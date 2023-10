A- A+

Gamer Van é a nova aposta da Ford para os apaixonados por videogames; confira detalhes e preço Em parceria com a Full Squad Gaming (FSG), a marca desenvolveu um quarto gamer sobre rodas

A Ford vai apresentar na Twitch Com, entre os dias 20 e 22 de outubro, em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos, a nova versão da van Transit Trail. Para quem esperava um motorhome, a marca surpreendeu com um verdadeiro quarto gamer com setup completo.

A concepção é uma parceria a organização de videogames Full Squad Gaming (FSG) e promete atender todas as necessidades de um gamer.

Visual externo da Gamer Van. Divulgação/Ford

A van conta com uma mesa e cadeira gamer e um teto de nuvem reativo. Já a decoração tem luzes RGB e paredes à prova de som.

Além disso, o carro conta com um sofá e dois microfones para produções de lives, garantindo uma atmosfera mais imersiva, além de equipamentos de jogos, incluindo um PC gamer com configuração avançadíssima, teclado, mouse, dois monitores fixados na parede, um PlayStation 5 e um Xbox Series S, além de vários conjuntos de fones de ouvido, joysticks e uma pequena geladeira.

Gamer Van. Divulgação/Ford

A suspensão é elevada com 3,5 polegadas e os pneus para todos os terrenos e tração integral como padrão. O carro tem motor EcoBoost V6 de 3,5 litros turbo que gera 314 cv e um torque máximo de 541 Nm, combinado com um sistema de tração integral.

Ainda sem previsão de chegada ao Brasil, o modelo custa US$ 65.975 (R$ 332.474,41 na conversão direta e sem impostos).

