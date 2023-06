GM lança carro popular elétrico na China por R$ 57 mil; confira detalhes

A- A+

A joint venture SAIC-GM-Wuling (SGMW) lançou, oficialmente, o mini SUV elétrico Baojun Yep com um preço de entrada bastante competitivo. O veículo será oferecido em duas versões: a Flagship edition custará 79.800 yuan (R$ 56.254), enquanto a variante Deluxe Edition, a topo de linha, será oferecida por 89,800 yuan (R$ 63.350).

Com vazamento no início de 2023 e revelação oficial ao público no Salão de Xangai em abril, o Baojun Yep visa compradores mais jovens, ofertando preços mais baixos do que a média do segmento.

Desing

Baojun Yep 2023. Divulgação/SGMW

O mini SUV quadradinho conta com apenas duas portas e a tampa traseira que possui abertura lateral. O modelo, que pode transportar até quatro ocupantes, é ultracompacto que mede apenas 3.381 mm de comprimento, 1.685 mm de largura e 1.721 mm de altura. O Baojun Yep tem uma distância entre eixos de 2.110 mm e pesa apenas 1.006 kg.

Os bancos traseiros podem ser rebatidos para criar um espaço de bagagem de 715 litros. O acesso ao porta-malas é feito por grande porta traseira que se abre em uma dobradiça vertical para os lados.

Sob o capô dianteiro, há um porta-malas de 35 litros que também pode funcionar como geladeira ou aquecedor, permitindo que os passageiros mantenham suas bebidas na temperatura correta ao acampar.

Baojun Yep 2023. Divulgação/SGMW

Baojun também oferece racks de teto retrô opcionais que podem transportar até 30 kg. Para combinar com o visual de jipinho, há até pneus para uso fora de estrada.

Tecnologia

A Baojun se refere ao exterior do Yep como um design Square Box, enquanto o interior é chamado de JoyBox. O painel é dominado por uma tela dupla de 10,25 polegadas, com uma metade funcionando como painel de instrumentos digital e a outra como tela principal para o sistema de informação e entretenimento, que roda um sistema operacional chamado KiOS, combinado com o sistema ADAS desenvolvido pela DJI, chamado LingXi.

Esse último permite suporte ao estacionamento automatizado e ao controle de faixa de rodagem (LCC). O mini SUV também é equipado com uma câmera de 360 graus.

Outro recurso interessante é o sistema de fixação no painel que permite que os ocupantes fixem vários itens no painel, como uma tela adicional na frente do passageiro, por exemplo.

Baojun Yep 2023. Divulgação/SGMW

O Baojun Yep oferece mais recursos peculiares, sendo o principal deles a grande tela traseira externa, chamada de Car-watch. Fixada na porta traseira e imitando a aparência de um relógio de pulso, a curiosa tela pode ser usada para comunicar textos ou imagens a outros motoristas ou pedestres.

Assim como muitos outros recursos do Baojun Yep, o Car-watch pode ser operado por meio de um aplicativo de smartphone. O mesmo aplicativo também pode controlar as janelas, o ar condicionado, o diagnóstico primário do veículo e a posição do veículo.

Motor e bateria

O mini SUV elétrico vem com uma configuração exclusiva de trem de força com motor único e tração traseira, que consiste em uma bateria de 28,1 kWh e um motor elétrico com 50 kW (67 cv) e torque máximo de 14,3 kgfm. A velocidade máxima é limitada a 100 km/h.

O conjunto de baterias fornecido pela Guangxi Ningfu tem uma densidade de 130 Wh/kg e permite uma autonomia de até 303 km, pelo ciclo chinês.

Quanto ao carregamento, ele vai de 30 a 80% do estado de carga em 35 minutos.

