Governo federal divulga lista com 31 modelos de veículos com descontos de até R$ 8 mil; confira As montadoras Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot aderiram ao programa

A lista de empresas que aderiram ao programa do governo federal para baratear os valores de veículos foi divulgada nesta quarta (14), pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Nove montadoras estão participando da iniciativa. São elas Fiat, General Motors (GM), Honda, Hyundai, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota e Volkswagen. Novas fabricantes podem, a qualquer momento, solicitar a participação no programa.

Ao todo, estão disponíveis 31 modelos de veículos em mais de 230 versões diferentes.

O governo vai oferecer bônus tributários na nota fiscal dos consumidores, que pode variar entre R$ 2 mil a R$ 8 mil para veículos leves. Pode haver, ainda, outros descontos, a critério exclusivo de montadoras e concessionárias.

Segundo o MDIC, o valor do desconto foi calculado a partir de um índice resultante do desempenho do veículo em três fatores: maior eficiência energética (nível de emissão de carbono); maior densidade industrial (capacidade de gerar emprego e crescimento, mediante a fabricação de peças no País); e menor preço (ampliação do acesso).

O critério foi aplicado a veículos com valor de mercado até R$ 120.000, e alcança cerca de 45% dos modelos disponíveis no mercado atualmente, segundo o governo.

Todas as montadoras, segundo o governo federal, pediram o máximo de recursos permitidos no momento de adesão ao programa, o que representa R$ 10 milhões para cada. Seis delas (Volkswagen, Hyundai, GM, Fiat, Peugeot e Renault) já pediram crédito adicional de mais R$ 10 milhões.

De acordo com o MDIC, a soma do valor concedido às empresas, R$ 150 milhões, incluindo os créditos adicionais já solicitados, representa 30% do teto de R$ 500 milhões que poderão ser usados pelas montadoras como crédito tributário para venda de carros mais baratos.

Os maiores descontos foram para a montadora Fiat, que teve três versões do Fiat Mobi 1.0 com redução de R$ 8 mil. O desconto máximo da Renault ficou com o KWID 1.0 Zen. Já os menores descontos foram para modelos da General Motors e Hyundai, com redução de R$ 2 mil. São versões do HB20 Comfort, HB20 Plat e Spin 1.8, por exemplo.

As fabricantes de veículos vão oferecer desconto em 233 versões de 31 modelos de automóveis. Veja a lista:

Marca Modelo Pontuação Desconto Renault Kwid 1.0 Zen 90 R$ 8.000,00 Fiat Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P (341Acz0) 90 R$ 8.000,00 Fiat Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P (341Acx0) 90 R$ 8.000,00 Fiat Fiat Mobi 1.0 Like Flex 4-P (341Acy0) 90 R$ 8.000,00 Renault Kwid 1.0 Intense 85 R$ 7.000,00 Renault Kwid 1.0 Outsider 85 R$ 7.000,00 Renault Kwid 1.0 Intense Biton 85 R$ 7.000,00 Volkswagen Gol / 1.0 Trendline 85 R$ 7.000,00 General Motors Onix Plus Lt1 1.0 Mt 88 R$ 7.000,00 General Motors Onix Plus Lt1 1.0 Mt 88 R$ 7.000,00 Fiat Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341Abz0) 85 R$ 7.000,00 Fiat Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341Atz0) 85 R$ 7.000,00 Fiat Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341Abx0) 85 R$ 7.000,00 Fiat Fiat Mobi 1.0 Trekking Flex 4-P (341Aby0) 85 R$ 7.000,00 Volkswagen Novo Polo / Track 81 R$ 6.000,00 Volkswagen Novo Polo / Mpi 81 R$ 6.000,00 General Motors Onix 1.0 Mt 83 R$ 6.000,00 General Motors Onix 1.0 Mt 83 R$ 6.000,00 General Motors Onix Lt1 1.0 Mt 83 R$ 6.000,00 General Motors Onix Lt1 1.0 Mt 83 R$ 6.000,00 General Motors Onix Lt1 1.0 Mt 83 R$ 6.000,00 General Motors Onix Lt2 1.0 Mt 83 R$ 6.000,00 General Motors Onix Lt2 1.0 Mt 83 R$ 6.000,00 General Motors Onix Plus Lt1 1.0 Mt 85 R$ 6.000,00 General Motors Onix Plus Lt2 1.0 Mt 85 R$ 6.000,00 General Motors Onix Plus Lt2 1.0 Mt 85 R$ 6.000,00 General Motors Onix Plus Lt2 1.0 Mt 85 R$ 6.000,00 Hyundai Hb20 Sense 1.0 5Mt Bth+Esc+Sab My23/23 83 R$ 6.000,00 Hyundai Hb20 Sense 1.0 5Mt Bth+Esc+Sab My23/24 81 R$ 6.000,00 Hyundai Hb20 Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab 81 R$ 6.000,00 Hyundai Hb20 Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab 81 R$ 6.000,00 Hyundai Hb20 Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab 81 R$ 6.000,00 Hyundai Hb20 Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab My23/24 81 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358Acc1) 83 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358Acv1) 83 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358A1N0) 83 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Argo 1.0 Flex 5-P (358Acn0) 83 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358Afv1) 81 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358Atv1) 81 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358A4N0) 81 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Argo 1.0 Drive Flex 5-P (358Afn0) 81 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Cronos 1.0 Flex 4-P (359Acm1) 83 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Cronos 1.0 Flex 4-P (359Acn1) 83 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Cronos 1.0 Drive Flex 4-P (359Afn1) 83 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Cronos 1.0 Drive Flex 4-P (359Atn1) 83 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358Agh1) 81 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358Agy1) 81 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358Agz1) 81 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358A7H0) 81 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Argo 1.3 Trekking Flex 5-P (358Agh0) 81 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359Afp1) 81 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359Afz1) 81 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359A1D0) 81 R$ 6.000,00 Fiat Fiat Cronos 1.3 Drive Flex 4-P (359Afd0) 81 R$ 6.000,00 Peugeot Citroën Citroën C3 1.0 Feel Flex 5-P (1Csbsuh4I5Gc9Xb0) 81 R$ 6.000,00 Peugeot Citroën Citroën C3 1.0 Feel Flex 5-P (1Csbsuh4I5Gc9Yb0) 81 R$ 6.000,00 Renault Logan 1.0 Life 78 R$ 5.000,00 Renault Logan 1.0 Zen 78 R$ 5.000,00 Renault Stepway 1.0 Zen 78 R$ 5.000,00 Volkswagen Novo Polo / Tsi 80 R$ 5.000,00 Volkswagen Novo Virtus / Manual 80 R$ 5.000,00 Volkswagen Gol / Last Edition 80 R$ 5.000,00 General Motors Onix Lt2 1.0 Mt 80 R$ 5.000,00 General Motors Onix Lt2 1.0 Mt 80 R$ 5.000,00 General Motors Onix Lt 1.0T Mt 80 R$ 5.000,00 General Motors Onix Lt 1.0T Mt 80 R$ 5.000,00 General Motors Onix Lt 1.0T Mt 80 R$ 5.000,00 General Motors Onix Ltz 1.0T Mt 80 R$ 5.000,00 General Motors Onix Ltz 1.0T Mt 80 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Lt 1.0T Mt 80 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Lt 1.0T Mt 80 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Lt 1.0T Mt 80 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Lt 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Lt 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Lt 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Ltz 1.0T Mt 80 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Ltz 1.0T Mt 80 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Ltz 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Ltz 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Ltz 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Midnight 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Midnight 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Pr1 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Pr2 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Pr2 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Pr2 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Pr2 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Pr2 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Pr2 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Pr2 1.0T At 78 R$ 5.000,00 General Motors Onix Plus Pr2 1.0T At 78 R$ 5.000,00 Hyundai Hb20 Limited 1.0 5Mt Av+Esc+Sab+Blk My23/24 78 R$ 5.000,00 Hyundai Hb20S Comfort 1.0 5Mt Av+Esc+Sab My23/24 78 R$ 5.000,00 Hyundai Hb20S Limited 1.0 5Mt Av+Esc+Sab+Blk 78 R$ 5.000,00 Hyundai Hb20S Limited 1.0 5Mt Av+Esc+Sab+Blk My23/24 78 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Argo 1.3 Drive Flex Aut. 5-P (358Afj1) 78 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Argo 1.3 Drive Flex Aut. 5-P (358Afx1) 78 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Argo 1.3 Drive S-Design Flex Aut. 5-P (358A4H0) 78 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Argo 1.3 Drive S-Design Flex Aut. 5-P (358Afh0) 78 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Argo 1.3 Trekking Flex Aut. 5-P (358Agj1) 78 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Argo 1.3 Trekking Flex Aut. 5-P (358Agx1) 78 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Cronos 1.3 Drive Flex Aut. 4-P (359Afj1) 80 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Cronos 1.3 Drive Flex Aut. 4-P (359Afx1) 80 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Cronos 1.3 Drive S-Design Flex 4-P 78 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Pulse 1.3 Drive Flex 5-P (363A1L0) 78 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Pulse 1.3 Drive Flex 5-P (363A150) 78 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Cronos 1.3 Drive S-Design Flex Aut. 4-P 80 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281A9J0) 78 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281A310) 78 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281A3C0) 78 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Strada 1.3 Freedom Cab. Plus Flex 2-P (281Ac30) 78 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Pulse 1.3 Drive Flex Aut. 5-P (363A1M0) 78 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Cronos 1.3 Precision Flex Aut. 4-P (359Ahj1) 80 R$ 5.000,00 Fiat Fiat Cronos 1.3 Precision Flex Aut. 4-P (359Ahx1) 80 R$ 5.000,00 Renault Stepway 1.6 Zen 75 R$ 4.000,00 Renault Stepway 1.6 Iconic Cvt 75 R$ 4.000,00 Renault Duster 1.6 Intense Mt 75 R$ 4.000,00 Renault Duster 1.6 Intense Cvt 75 R$ 4.000,00 Renault Oroch 1.6 Pro 75 R$ 4.000,00 Volkswagen Novo Polo / Comfortline 75 R$ 4.000,00 Volkswagen Novo Polo / Highline 75 R$ 4.000,00 Volkswagen Novo Virtus / Automático 75 R$ 4.000,00 Volkswagen T-Cross / Sense 75 R$ 4.000,00 Volkswagen Saveiro Robust Sc 75 R$ 4.000,00 Volkswagen Saveiro Robust Dc 75 R$ 4.000,00 Volkswagen Saveiro Trendline Sc 75 R$ 4.000,00 Volkswagen Virtus / 200 Tsi Comfortline 75 R$ 4.000,00 Toyota Yaris Sd Xl 73 R$ 4.000,00 Toyota Yaris Sd Xs 73 R$ 4.000,00 General Motors Onix 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Lt 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Lt 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Lt 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Ltz 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Ltz 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Rs 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Rs 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Rs 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Pr1 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Pr2 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Pr2 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Pr2 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Pr2 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Pr2 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Pr2 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Pr2 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Onix Pr2 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Spin 1.8 Ls Mt 75 R$ 4.000,00 General Motors Spin 1.8 Ls At 75 R$ 4.000,00 General Motors Spin 1.8 Lt Mt 75 R$ 4.000,00 General Motors Montana 1.2T Mt 75 R$ 4.000,00 General Motors Montana Lt 1.2T Mt 75 R$ 4.000,00 General Motors Tracker 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Tracker 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Tracker 1.0T At 75 R$ 4.000,00 General Motors Tracker 1.0T At 75 R$ 4.000,00 Hyundai Hb20 Comfort 1.0T 6Mt Av+Esc+Sab 73 R$ 4.000,00 Hyundai Hb20 Comfort 1.0T 6Mt Av+Esc+Sab My23/24 73 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Strada 1.4 Endurance Cab. Plus Flex 2-P (281A220) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Strada 1.4 Endurance Cab. Plus Flex 2-P (281A2D0) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Fiorino 1.4 Business Flex 4-P (2651Pa1) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281B9J0) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281Bpj0) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281B310) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Strada 1.3 Freedom Cd (Mt) (281B3C0) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281B4J0) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281Brj0) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281B410) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Strada 1.3 Volcano Cd (Mt) (281B4C0) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Strada 1.3Volcano Cd (At) (281B4G0) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Strada 1.3Volcano Cd (At) (281B4A0) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Pulse 1.0T Audace (At) (363A2K0) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Pulse 1.0T Audace (At) (363Avk0) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Pulse 1.0T Audace (At) (363A1K0) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Pulse 1.0T Audace (At) (363Atk0) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Fastback Cvt Flex Fwd 75 R$ 4.000,00 Fiat Jeep Renegade 1.3 Turbo Flex Aut. (T270) 5-P (6111Jm1) 75 R$ 4.000,00 Fiat Jeep Renegade 1.3 Sportflex Aut. (T270) 5-P (6111Km1) 75 R$ 4.000,00 Fiat Fiat Pulse 1.0T Audace (At) (363A210) 75 R$ 4.000,00 Fiat Jeep Renegade 1.3 Sportflex Aut. (T270) 5-P (6111Kr1) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Citroën C3 1.6 First Edition 16V Flex Aut. 5-P (1Csbsuhl0Mgcz2B0) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Citroën C3 1.6 First Edition 16V Flex Aut. 5-P (1Csbsuhl0Mgc9Vb0) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Citroën C3 1.6 First Edition 16V Flex Aut. 5-P (1Csbsuhl0Mgc9Ub0) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 208 1.6 Allure 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Rb5) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 208 1.6 Allure 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Hl0Mgc9Rb4) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 208 1.6 Allure 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Sb4) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 208 1.6 Allure 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Qb4) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Citroën C4 Cactus 1.6 Live 16V Aut. 5-P (1Ceaa5El0M55Lec0) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2Pb2Zvr8O5Gc9Qb0) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2Pb2Zvr8O5Gc9Rb0) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2Pb2Zvf8O5Gca0B0) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot Partner Rapid 1.4 Business Flex 4-P (2Pb2Zvr8O5Gca0B0) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 2008 1.6 Allure 16V Flex Aut. 5-P (1Pinsyll0M55A0C7) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 2008 1.6 Allure 16V Flex Aut. 5-P (1Pinsyll0M559Qc6) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 2008 1.6 Allure 16V Flex Aut. 5-P (1Pinsyll0M55A0C6) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 2008 1.6 Style 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M559Qc6) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 2008 1.6 Style 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M55A0C6) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 2008 1.6 Style 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M55A0C7) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 2008 1.6 Roadtrip 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M559Rc6) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 2008 1.6 Roadtrip 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M55Ywc6) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 2008 1.6 Roadtrip 16V Flex Aut (1Pinsyjl0M55Ywc7) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Citroën C3 1.6 First Edition 16V Flex Aut. 5-P (1Csbsuhl0Mgcz0B0) 75 R$ 4.000,00 Peugeot Citroën Citroën C3 1.6 First Edition 16V Flex Aut. 5-P (1Csbsuhl0Mgcz1B0) 75 R$ 4.000,00 Toyota Yaris Hb Xl 70 R$ 3.000,00 Toyota Yaris Hb Xs 70 R$ 3.000,00 Nissan Kicks Active 70 R$ 3.000,00 Nissan Kicks Active (Audio) 70 R$ 3.000,00 Nissan Kicks Sense 70 R$ 3.000,00 Hyundai Hb20S Comfort 1.0T 6At Av+Esc+Sab My23/24 70 R$ 3.000,00 Hyundai Hb20S Platinum 1.0T 6At Pas+Smk+Blk My23/24 70 R$ 3.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Hl0Mgcywb5) 70 R$ 3.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Hl0Mgc9Rb5) 70 R$ 3.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Hl0Mgcywb4) 75 R$ 3.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 208 1.6 Roadtrip 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Hl0Mgc9Qb4) 75 R$ 3.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 208 1.6 Griffe 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgca0B5) 75 R$ 3.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 208 1.6 Griffe 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgca0B4) 75 R$ 3.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 208 1.6 Griffe 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Qb5) 70 R$ 3.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 208 1.6 Griffe 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Sb5) 70 R$ 3.000,00 Peugeot Citroën Peugeot 208 1.6 Griffe 16V Flex 5-P Aut (1Ppaa5Pl0Mgc9Rb4) 75 R$ 3.000,00 General Motors Spin 1.8 Lt 7L At 60 R$ 2.000,00 General Motors Spin 1.8 Ltz At 60 R$ 2.000,00 Hyundai Hb20 Comfort 1.0T 6Mt Av+Esc+Sab 68 R$ 2.000,00 Hyundai Hb20 Comfort 1.0T 6Mt Av+Esc+Sab 68 R$ 2.000,00 Hyundai Hb20 Comfort 1.0T 6At Av+Esc+Sab 65 R$ 2.000,00 Hyundai Hb20 Comfort 1.0T 6At Av+Esc+Sab My23/24 65 R$ 2.000,00 Hyundai Hb20 Platinum 1.0T 6At Rpas+Smk+Blk 65 R$ 2.000,00 Hyundai Hb20 Platinum 1.0T 6At Rpas+Smk+Blk My23/24 65 R$ 2.000,00 Hyundai Hb20 Plat Pl 1.0T 6At Adas+Pdl+Bsp+Blk 68 R$ 2.000,00 Hyundai Hb20 Plat Pl 1.0T 6At Adas+Pdl+Bsp+Blk 68 R$ 2.000,00 Hyundai Hb20 Plat Pl 1.0T 6At Adas+Pdl+Bsp+Blk My23/24 68 R$ 2.000,00 Hyundai Hb20S Platinum 1.0T 6At Pas+Smk+Blk 65 R$ 2.000,00

Sobre o programa

O governo pretende gastar cerca de R$ 1,5 bilhão com o pacote: R$ 500 milhões para carros, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para vans e ônibus.

Carros com o valor de mercado de até R$ 120 mil terão desconto de até 11,6%. De acordo com o governo, o limite alcança cerca de 45% dos modelos disponíveis no país.

O valor que a concessionária deixar de receber será coberto pela montadora, que reverterá o montante em crédito tributário. Esse crédito poderá ser usado para pagar tributos ou fazer abatimentos em declarações futuras.

Outro ponto anunciado é que as vendas de carros com desconto serão exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias, prazo que pode ser prorrogado por até 60 dias, a depender da resposta do mercado. Depois disso, as empresas também poderão se beneficiar do programa.

Caminhões e ônibus

O escalonamento dos bônus para caminhões e ônibus novos segue apenas o critério do preço, e em proporção inversa ao usado nos carros. Ou seja, os descontos aumentam conforme os veículos vão ficando mais caros.

Podem ser adquiridos modelos leves, semileves, médios, semipesados e pesados, além de ônibus urbanos e rodoviários. O bônus vai de R$ 33,6 mil para veículos de menor porte a R$ 99,4 mil para veículos maiores.

Dez montadoras aderiram ao crédito para renovação da frota de caminhão. No caso dos ônibus, a adesão foi de nove montadoras.

Caminhões: Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões.

Ônibus: Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco.

