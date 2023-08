GWM lança SUV híbrido Haval H5; previsão de estreia da versão brasileira e produção local é em 2024

A- A+

A Great Wall Motors (GWM) lançou, na China, o SUV cupê 4x4 híbrido do tipo plug-in Haval H5. O modelo promete autonomia de 1.200 km. Na China, os preços variam entre 122.800 yuans e 157.800 Yuans, valores entre R$ 84 mil e R$ 107 mil na conversão direta.

Vale lembrar que o novo modelo é feito sobre a mesma base da picape média Poer e tem lançamento marcado para 2024 no Brasil e será o primeiro veículo da GWM com produção local na fábrica de Iracemápolis, no interior de São Paulo. Ainda não há valores confirmados para o Brasil.

A motorização do Haval H5 tem quatro versões: o 2.0 turbo, movido a gasolina, com 190 cv e câmbio manual de seis marchas; o de 217 cv e caixa automática de oito velocidades; e 2.0 turbodiesel de 163 cv com opções de câmbio manual ou automático. O SUV pode vir com tração dianteira ou integral.

Haval H5. Divulgação/GWM

O modelo que vem para o Brasil ainda não está definido, mas já está registrado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e utiliza motor 1.5 litro turbo e outros dois elétricos que, juntos, geram 280 cv de potência e quase 60 mkgf de torque.

Outro destaque no SUV é a suspensão McPherson no eixo dianteiro e de braços múltiplos (five link) atrás. Freios a disco nas quatro rodas e sistema de direção autônoma nível 2 também estão no pacote.

Haval H5. Divulgação/GWM

Dentro da cabine, o destaque vai para o quadro de instrumentos analógico ou digital com tela de 3,5". Já a central multimídia tem display de 12,3".

Robusto, o veículo tem 5,19 metros de comprimento, 1,91 m de largura, 1,84 m de altura e entre-eixos de 3,14 m e deve carregar, no mínimo, sete pessoas, podendo chegar a oito. A distância mínima do solo é de 200 mm, e ele pode atravessar áreas com água de até 600 mm de profundidade.

O tanque de diesel comporta 78 litros, enquanto na opção a gasolina são 80 litros. Já o porta-malas leva até 2.116 litros com a ajuda dos bancos rebatidos.

