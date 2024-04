Harley-Davidson anuncia dois novos modelos CVO para o mercado brasileiro

A- A+

Duas novas motos da Harley-Davidson® vão estar disponíveis no mercado brasileiro a partir do dia 15 de abril. São os modelos CVO™ Street Glide™ e CVO™ Road Glide™ ST, com preços a partir R$ 257.450,00.

"Cada uma destas motos é uma obra-prima, cuidadosamente concebida para oferecer uma experiência de condução sem paralelo, combinando um estilo lendário com tecnologia avançada. Estamos confiantes de que os entusiastas ficarão impressionados com o nível de detalhes e desempenho destes novos modelos CVO, que representam o auge do estilo e design da Harley-Davidson", destaca John Klein, Diretor Geral para a América Latina.

Ambas vêm equipadas com acabamentos exclusivos, tecnologia de infotainment alimentada pelo novo sistema operacional Skyline™ e o sistema de som de alto desempenho Stage II, desenvolvido pela Rockford Fosgate, com amplificador de 500 Watts RMS e speakers de 150 Watts RMS.

Confira os detalhes de cada modelo:

CVO™ Road Glide™ ST

A CVO™ Road Glide™ ST é uma bagger de alta performance equipada com o motor Milwaukee-Eight™ 121 V-Twin de alto desempenho, calibrado para produzir mais potência e torque. Com um peso seco de 363 kg e mais leve do que a sua antecessora, este modelo oferece uma performance inspirada na competição, com acessórios como suspensão melhorada, escape, “riser” de guidão e componentes em fibra de carbono, afirmando o seu DNA de alta performance.

O modelo conta com a pintura premium Raven Metallic, que traz detalhes Screamin' Eagle pintados nas laterais da carenagem e no tanque de combustível, inspirados nas motos Harley-Davidson® que competiram na série ‘MotoAmerica Mission King of the Baggers’ e em comemoração ao 25º aniversário da Custom Vehicle Operation™. Além disso, a Road Glide ST dispõe de uma suspensão totalmente ajustável à frente e atrás, incluindo amortecedores traseiros SHOWA® com reservatórios remotos e forquilhas invertidas SHOWA® 1x1 de 47 mm, e componentes de freio premium da Brembo™, oferecendo maior confiança ao condutor.

H-D CVOTM Street Glide®. Fotos:Divulgação Harley-Davidson H-D CVOStreet Glide®. Fotos:Divulgação Harley-Davidson

CVO™ Street Glide™

A CVO™ Street Glide™ apresenta uma nova perspectiva para a icónica carenagem em 'bat wing’, com uma silhueta esculpida, iluminação LED totalmente integrada e uma ventilação de fluxo dividido. O seu design meticulosamente concebido, utilizando a Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD), otimiza o desempenho aerodinâmico e o conforto do condutor. Em termos de desempenho, o modelo está equipado com o motor Milwaukee-Eight™ 121 com o sistema VVT (Variable Valve Timing), oferecendo um perfil de condução amplo, com bastante torque a baixas rotações e elevada potência em altas rotações.

Para outras informações sobre os modelos, é possível acessar o site oficial da Harley-Davidson.

