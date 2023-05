Harley-Davidson lança a Low Rider ST no Brasil; confira valor e detalhes da motocicleta

A- A+

A Harley-Davidson já disponibiliza no mercado brasileiro a Low Rider ST. A reserva da motocicleta pode ser feita nas concessionárias da marca no Brasil.

Ela chega para complementar a linha Cruiser da empresa em nosso mercado. O preço sugerido inicial é de R$ 137.900.

No segundo semestre, a marca apresenta no país a recém-lançada nos Estados Unidos versão Low Rider ST Fast Johnnie, da coleção Harley-Davidson Enthusiast. O preço ainda não foi divulgado pela H-D.

A linha Cruiser da Harley-Davidson foca na capacidade e esportividade para a estrada, e a Low Rider ST já conta com maleiros laterais rígidos e carenagem fixa.

Com motor V-Twin Milwaukee-Eight 117, a moto tem refrigeração a ar com auxílio de radiador de óleo, além de dois cilindros em V e 1.923 cm³, potência de cerca de 98 cv a 5.020 rpm e 16,4 kgf.m de torque a 3.500 giros.

O propulsor ainda conta com entrada de ar de alto desempenho, com elemento de filtro exposto e voltado para a frente para aumento do fluxo de ar, um comando de válvulas mais voltado para a performance e um escapamento "shotgun" 2 em 2 de alto desempenho para trazer a marca registrada da Harley-Davidson, que é o ronco do V2.

A Low Rider ST é arrojada, chegando a pesar 327 quilos devido às bolsas laterais rígidas e à carenagem do farol, cujo formato é inspirado no da clássica FXRT Sport Glide.

As malas laterais têm travas e apresentam um design em forma de concha. As malas podem ser abertas com uma mão pelo piloto quando sentado, e um dispositivo de amortecimento permite que as suas tampas se abram suavemente. As bolsas podem ser removidas e sua capacidade combinada é de 53,8 litros.



Nova Harley-Davidson Low Rider ST. Divulgação/Harley-Davidson.

“Com um farol central dominante flanqueado por aberturas laterais, a conexão genética com a FXRT original permanece familiar. Os vincos mais nítidos e as proporções revisadas na carenagem da Low Rider ST fornecem uma aparência mais moderna, atlética e aerodinamicamente superior. O ajuste elevado das bolsas laterais, acima do escapamento, reforça a proposta de desempenho do modelo – a mensagem é que essas malas não limitarão o ângulo de inclinação quando a moto for levada ao limite”, disse Brad Richards, Vice-Presidente de Design da Harley-Davidson.

Nas suspensões, garfo invertido de 43 mm na dianteira e monochoque traseiro mais alto que o das demais motocicletas da família Softail.

A traseira da nova moto da Harley é mais alta, com o curso de 5,6 cm e ajuste de pré-carga.

As rodas da moto são de alumínio, com acabamento em Matte Dark Bronze para um contraste com os componentes escuros da motocicleta.

Os discos de freio são de 300 mm na dianteira e disco simples na traseira, com ABS. Já os pneus são Michelin Scorcher 31, com medidas 110/90 R19 na frente e 180/70 R16 atrás. Elas são finalizadas em Matte Dark Bronze para um contraste com os componentes escuros da motocicleta.

O design da nova carenagem foi desenvolvido por meio de análise CFD (computational fluid dynamics) e testes no mundo real. Os difusores de fluxo de ar ajudam a limitar o impacto do vento na cabeça do piloto em alta velocidade. Um para-brisa alto de seis polegadas tem uma tonalidade escurecida e a carenagem contém um único farol de LED redondo.

O guidão de uma polegada de espessura é montado sobre risers de 4 polegadas que elevam a peça ao mesmo tempo em que a deixam mais próxima do condutor.

A instrumentação é apresentada por um display digital compacto. Já o tanque de combustível tem capacidade de 18,9 litros.

