Harley-Davidson lança modelo popular na Índia; veja detalhes e preço

Em parceria com a indiana Hero MotoCorp, a Harley-Davidson lançou o modelo popular X440 especialmente para o mercado da Índia. A moto é a mais barata da marca norte-americana em todo o mundo com preço sugerido de 229.000 rúpias, o equivalente a cerca de R$ 13.500 na conversão direta.

No design, a nova X440 traz desenho retrô com farol redondo e tanque em forma de gota, mas também traz elementos modernos, como iluminação de LED, painel digital com tela de LCD e freios ABS de série.

Já o motor é um monocilíndrico de 398 cm³ de 27 cv de potência máxima e 3,87 m.kgf de torque. O câmbio é de seis marchas, e a transmissão final é por corrente.

A Harley X440 tem quadro em treliça e usa garfo telescópico invertido, na dianteira, e dois amortecedores com ajuste na pré-carga da mola, na traseira. As rodas são de liga-leve com aro 18 na frente e 17 atrás. Os freios são a disco nas duas rodas com sistema ABS de dois canais.

Nova Harley X440. Divulgação/H-D

Apesar de a marca não confirmar a venda do modelo em outros países, a imprensa indiana afirma que a X440 deverá atender mercados emergentes, como a Índia. Ou seja, existe a chance de o modelo vir ao Brasil, mas nada foi divulgado pela fabricante norte-americana.

Atualmente, o modelo mais barato da marca disponível no mercado nacional é a Harley-Davidson Nightster Special, que custa a partir de R$ 111.900.

