Honda anuncia a Bros 2024; confira preço e detalhes

A Honda lançou a linha 2024 da Bros. A novidade fica por conta das novas cores e grafismos. A moto vem com combinações de cores branca e azul, preta com detalhes em azul e vermelha e preta. O peso a seco é de 122 kg, e a moto mede 2,06 metros de comprimento, 836 mm de largura e 1,35 metro de entre-eixos.

A Bros 2024 está com o valor médio de R$ 18.686 e segue com motor monocilíndrico flex de 162,7 cm³, que rende 14,7 cv e 1,6 kgfm de torque. O câmbio é de cinco posições, e a transmissão final é por corrente.

A marca também manteve a suspensão telescópica na frente com 180 mm de curso e monoamortecida com 150 mm de curso na traseira. Os freios são a disco nas duas rodas.

Valor médio é de R$ 18.686 | Foto: Honda/Divulgação

A nova linha ainda conta com computador de bordo, conta-giros, freios ABS, painel de instrumentos digital com iluminação blackout, bagageiro com alças do garupa com reforço para instalação, partida elétrica, entre outros.

