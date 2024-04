A- A+

Honda anuncia investimento de R$ 4,2 bilhões no Brasil, incluindo produção do WR-V híbrido flex Montante inclui investimento na planta de Itirapina (SP) e geração de cerca de 1700 empregos diretos

O presidente da Honda Automóveis do Brasil (HAB), Arata Ichinose, aproveitou reunião hoje (19), no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para anunciar o novo ciclo de investimento estratégico na operação da marca. Ao todo o montante será de R$ 4,2 bilhões para período de 2024 a 2030.

Presidente da Honda Automóveis do Brasil (HAB), Arata Ichinose fez anúncio em reunião com presidente Lula e do vice-presidente e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Foto: Ricardo Stuckert/PR

O valor vai ser investido expansão contínua dos negócios por meio do lançamento da exclusiva tecnologia híbrida-flex da Honda no mercado brasileiro, da produção local da nova geração de um SUV de entrada, além do aumento do volume de produção e geração de empregos no país na fábrica de Itirapina, no interior de São Paulo.

“Ao longo dos mais de 50 anos de nossa presença no país, conquistamos a confiança do exigente consumidor brasileiro ao comercializar produtos de qualidade e eficiência. Esse novo ciclo de investimento visa tornar a Honda Automóveis do Brasil cada vez mais forte, moderna e dinâmica e mostra que estamos alinhados ao compromisso global de alcançar a neutralidade de carbono em produtos e atividades corporativas até 2050”, afirma Arata Ichinose, Presidente da HAB.

WR-V híbrido

O montante anunciado também inclui a produção nacional da nova geração do WR-V, que agora vai ser produzido na versão híbrida flex. Com isso, a Honda ampliará as opções de sua linha de produtos no país, que atualmente conta com oito modelos.

A previsão de início da produção do novo produto é no segundo semestre de 2025.

Tecnologia

Considerando o cenário atual e políticas públicas de incentivo ao setor automotivo, como o MOVER, a Honda valoriza o etanol como um combustível de fonte natural, renovável e disponível em larga escala no Brasil, alinhado a uma economia de baixo carbono.

Com esse anúncio, a Honda pretende dar um passo importante rumo à diversificação de produtos eletrificados no portfólio, com a introdução de exclusiva tecnologia e:HEV flex no mercado brasileiro.

Hoje, a montadora, que já domina diferentes tecnologias em eletrificação, considera também diversos fatores como as diferenças de fontes energéticas, a infraestrutura de carregamento, bem como características do mercado.

Geração de emprego

Os investimentos também vão proporcionar o aumento do volume produtivo da fábrica da Honda Automóveis do Brasil, que vai acontecer gradualmente a partir deste mês de abril.

A estimativa é a criação de 1.700 postos de colaboradores, que atualmente já conta com cerca de 3.500 funcionários.

