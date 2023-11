Honda confirma lançamento da XRE 300 Sahara, inspirada no modelo que fez sucesso nos anos 1990

A- A+

O modelo trail XRE 300 Sahara foi confirmado como o próximo lançamento da Honda. A moto vai substituir a XRE 300, mas só deve chegar às lojas no início de 2024. O anúncio foi feito na última terça (31), durante a convenção dos concessionários Honda em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Inspirada na NX 350 Sahara, modelo que fez sucesso nos anos 1990, a nova XRE 300 Sahara segue o mesmo conceito. Ou seja, uma moto de uso misto, apta a rodar no asfalto ou na terra.

O nome escolhido para a inédita moto trail segue a tendência mundial da marca em resgatar nomes que fizeram sucesso no passado em novos modelos, como no caso da Hornet e da Transalp de 750 cc, apresentadas no exterior em 2022. A marca, inclusive, registrou o nome de “XRE 300 Sahara” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), no início deste ano.

Nova XRE 300 foi inspirada na NX 350 Sahara (à dir.), trail de sucesso nos anos 1990 | Divulgação/Honda

Segundo a marca, mais detalhes referentes a versões, cores e preços sugeridos serão divulgados no lançamento, programado para este mês de novembro. Mas, visualmente, a nova XRE 300 Sahara traz linhas mais modernas e angulosas e manteve o para-brisa fixo, como a atual XRE 300, assim como o farol, os piscas e a lanterna de LED. Uma novidade fica por conta do painel completamente digital do tipo black-out.

A trail de 300 cc vai ter monocilíndrico de 293,5 cm³, que produz 24,5 cv de potência no novo modelo street. O câmbio será de seis marchas, o que proporciona menor consumo de combustível.

A nova Sahara vai contar com suspensões de longo curso e rodas raiadas de 21 polegadas na dianteira e 18 na traseira. Ambas calçadas com pneus de uso misto Metzeler Karoo Street. O freio é a disco nas duas rodas e com sistema ABS de dois canais.

Ainda sem preço divulgado, especialistas apostam que ela custe, em média, R$ 26 mil, mil reais a mais do que a atual XRE 300, já que ganhou novo design e motor mais moderno.

