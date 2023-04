A- A+

Hyundai Kona Hybrid já está à venda no Brasil a partir de R$ 209.990 Crossover combina variações com motorização 1.6 híbrida e elétrica

O USV compacto Kona Hybrid, primeiro veículo elétrico da Hyundai, já está disponível para compras no Brasil. O modelo é ofertado com preço sugerido de R$ 209.990. O modelo é um híbrido autocarregável, equipado com um motor 1.6 aspirado a gasolina de 105 cv e 15 kgfm de torque que trabalha em conjunto com propulsor elétrico de 43,5 cv e 17,3 kgfm, além de um propulsor elétrico. Juntos desenvolvem a potência combinada de 141 cv e garantem consumo de 19,6 km/litro na cidade e 17,4 km/l na estrada.

A versão pode acelerar de 0 a 100 km/h em 11 segundos e tem velocidade máxima de 161 km/h. Ao todo, o Kona Hybrid mede 4.205 mm de comprimento, 1.800 mm de largura, 1.565 mm de altura e 2.600 mm entre-eixos.

Por fora, o Kona Hybrid chama atenção pelo design ousado e dinâmico. A dianteira conta com conjunto de faróis divididos, grade com elementos em preto brilhante e para-choque com detalhes prateados. Nas laterais, a moldura das caixas-de-roda é sem pintura e gera efeito contrastante com a carroceria. Já na traseira, as lanternas são estreitas e divididas pela tampa do porta-malas.

Central multimídia com tela de 10,25 polegadas, com Apple CarPlay e Android Auto, Head-Up Display, e o pacote SmartSense são alguns dos itens de destaque. Divulgação/Hyundai

Na lista de equipamentos do carro oferecido no Brasil, inclui faróis e lanternas de LED, rodas aro 16, bancos de couro com ajuste elétrico, ventilação e aquecimento, ar-condicionado automático digital, carregador sem fio para smartphones e freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold e 6 airbags.

A Hyundai Caoa destaca a presença de itens como uma central multimídia com tela de 10,25 polegadas, com Apple CarPlay e Android Auto, Head-Up Display, e o pacote SmartSense, com monitor de pontos cegos, piloto automático adaptativo, alerta de colisão frontal, assistente de saída, frenagem autônoma, controlador adaptativo de velocidade e assistente de manutenção em faixa.

Kona Electric tem motor de 136 cv e bateria de 39,2 kWh. Divulgação/Hyundai

Já o Kona Electric sai por R$ 289.990 e se diferencia do Hybrid pela dianteira exclusiva, marcadas por uma grade frontal de dimensões bem menores. O motor elétrico desenvolve 136 cv de potência e 40,3 kgfm de torque máximo. Com bateria de 39,2 kWh, pode rodar até 252 quilômetros com uma carga.

O verículo é impulsionado por um motor elétrico montado no eixo dianteiro com 100 kW (136 cv) de potência e 40,3 kgfm de torque máximo, chegando numa aceleração de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos e velocidade máxima de 155 km/h.

O Kona EV possui itens como faróis DRL full LED, head-up display, 6 airbags, bancos em couro e ar condicionado automático. Divulgação/Hyundai

O Kona EV mede 4,20 metros de comprimento e possui 2,60 metros de entre-eixos. O SUV elétrico compacto da Hyundai possui um porta-malas com capacidade entre 332 e 1.114 litros. O veículo elétrico é bem equipado e possui itens como faróis DRL full LED, head-up display, 6 airbags, bancos em couro, ar condicionado automático, freio de estacionamento elétrico, sistema multimídia com tela de 10,2" e conectividade com smartphones via Android Auto e Apple Car Play.

As duas variações do Kona destinadas ao mercado local são da primeira geração do modelo. No exterior, o SUV de segunda geração maior e mais arrojada foi revelado em dezembro passado.

Veja também

Futebol Náutico será julgado no STJD por objetos atirados no gramado em jogo contra o Sport