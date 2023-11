Imagens da minivan elétrica EM90 são divulgadas pela Volvo; carro tem 738 km de autonomia

A- A+

A Volvo revelou as imagens da minivan EM90, que será comercializada, por enquanto, apenas no mercado chinês. O motor é elétrico, com 268 cv. A aceleração vai de 0-100 km/h em 8,3 segundos. As baterias têm 116 kW, o que confere uma autonomia para rodar até 738 km no ciclo de teste chinês WLTP.

Minivan EM90. Divulgação/Volvo

Com dimensões de 5,20 m de comprimento, 2,02 m de largura, 1,86 m de altura e entre-eixos de 3,20 m, o veículo tem capacidade para seis passageiros. Os da segunda fila contam com poltronas massageadoras com ventilação e aquecimento, além de mesas e porta-copos embutidos.

Minivan EM90. Divulgação/Volvo

Duas portas deslizantes facilitam a entrada e saída dos passageiros traseiros.

Minivan EM90. Divulgação/Volvo

Na parte dianteira da minivan, tem grade fechada e com a logomarca da empresa ao centro. Já os faróis dianteiros e traseiros têm uma ampla lanterna em formato de “T”.

Minivan EM90. Divulgação/Volvo

Internamente, a EM90 conta com uma grande tela de painel de instrumentos, uma ampla central multimídia. O modelo tem, também, sistema de som surround com 21 alto-falantes, além de uma tela móvel de 15,6 polegadas montada no teto que também funciona como TV.

Minivan EM90. Divulgação/Volvo

Pensando na segurança, o Volvo EM90 vem com câmeras de alta definição, câmeras de visão surround, um radar de ondas milimétricas e vários radares ultrassônicos.

Minivan EM90. Divulgação/Volvo

De acordo com a marca sueca, o veículo será vendido por US$ 114 mil, aproximadamente R$ 575 mil na conversão direta.

Minivan EM90. Divulgação/Volvo

Até o momento, a Volvo não divulgou planos de comercialização do modelo no mercado ocidental.

