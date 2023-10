A- A+

Inteligência Artificial: projeto para reconhecimento de imagens de veículos é desenvolvido pela UPE Parceria com a Pumatronix, LINCE detecta e classifica as características dos veículos nas ruas

O Instituto de Inovação Tecnológica da Universidade de Pernambuco (UPE) tem projeto de Inteligência Artificial utilizado pela empresa curitibana Pumatronix na elaboração da solução de cercamento digital para o reconhecimento de imagens de veículos.

Batizado de LINCE, o produto consiste em uma arquitetura distribuída com equipamentos instalados nas ruas e rodovias. Os aparelhos possuem capacidade de detectar e classificar as características dos veículos como: classe, marca, modelo, cor e período.

A plataforma também realiza o cadastro e importação de lista de veículos monitorados, ponto de captura móvel por meio de aplicativo Android ou dispositivos móveis (soluções de viatura), painel de Segurança Pública com retrato dos monitoramentos, painel de mobilidade com informações sobre os veículos que circulam nos pontos e integração com Sistemas de Segurança Pública (Detecta, Spia PRF e Cortex).

Como funciona

A infraestrutura do LINCE tem base na nuvem da Amazon AWS, onde fornece uma solução com alto grau de segurança na gestão das informações, coletados dos pontos de captura e dos dados dos usuários. O que é captado é distribuído com equipamentos inteligentes, que têm a capacidade de detectar, classificar e ler as placas dos veículos dentro da imagem.

Depois de coletadas, as informações são enviadas para a plataforma, que fornece as funcionalidades adicionais para os usuários.

O portal de acesso à plataforma e as Interfaces de Programação de Aplicativos de integração possuem protocolos de comunicação que garantem a segurança na troca de informações entre o navegador e o servidor, por um canal criptografado.

A comunicação entre os equipamentos instalados também utiliza um canal para comunicação entre cliente e servidor, com a garantia de que não é possível vazamento de dados sensíveis.

Segurança

As soluções de cercamento digital permitem que veículos furtados ou roubados sejam monitorados pela rede de câmera e proporcionam ações mais efetivas das instituições de segurança.

A elaboração das ações de inteligência artificial, desenvolvidas na UPE, teve duração de oito meses e contou com a participação de professores e discentes da graduação e pós-graduação em Engenharia da Computação da Escola Politécnica da UPE (POLI - UPE).

“Projetos dessa natureza evidenciam como o conhecimento produzido na universidade podem impactar em soluções inovadoras no mercado, com a possibilidade de ser associado à formação dos nossos estudantes”, destacou o professor Alexandre Maciel, coordenador do projeto.

