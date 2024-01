Já disponível no Brasil, SQ8 Sportback e-tron 100% elétrico é a nova aposta da Audi

A- A+

A família e-tron da Audi do Brasil ganhou um novo membro. Se trata do Audi SQ8 Sportback, o 100% elétrico da marca das quatro argolas. O modelo esportivo é o primeiro da série de lançamentos para celebrar 30 anos da fabricante no Brasil.

"O novo Audi Q8 e-tron teve uma recepção muito positiva no mercado brasileiro e por isso estamos ampliando a sua família com a opção esportiva SQ8 e-tron, que traz linhas mais agressivas sem perder a eficiência e sustentabilidade que caracterizam a nossa linha 100% elétrica", destaca Daniel Rojas, CEO e Presidente da Audi do Brasil.

O veículo já está disponível nas 42 concessionárias autorizadas da marca no país, por R$ 834.990,00 (venda direta).

Design esportivo

Na parte externa, o carro conta com carroceria e cabine ainda mais esportivas. O destaque vai para a dianteira com os faróis digitais LED Matrix com projeções dinâmicas, além da ampla grade frontal em formato hexagonal, com iluminação indireta emoldurando o novo logotipo bidimensional em tonalidade fosca.

As rodas são de 22 polegadas Audi Sport na cor cinza Titânio com design exclusivo e pinças de freio da cor vermelha - ou preta, como item opcional. Na traseira, as lanternas em LED interligadas sob o aerofólio integrado à carroceria.

É possível personalizar a carroceria com frisos, Audi rings e grade na cor cinza. Já os retrovisores com tonalidade preta podem ser substituídos por capa em alumínio ou na cor do veículo.

Audi SQ8 Sportback. Divulgação/Audi

Motor e bateria

Equipado com três motores elétricos, o novo Audi SQ8 Sportback e-tron tem 503 cavalos de potência e 973 Nm de torque. A aceleração do modelo vai de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos, atingindo a velocidade máxima de 210 km/h.

O esportivo tem bateria com capacidade elevada em 20% em relação à bateria anterior, indo de 95 kWh para 114 kWh. A capacidade de carregamento aumentou +20 kW, para 170 kW, fornecendo uma recarga elétrica de 10% a 80% em 31 minutos. A autonomia do modelo é de 296 quilômetros, segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Há a possibilidade de carregamento em AC a 22kW.

A tração integral quattro se adapta de forma automática às irregularidades dos diferentes tipos de piso, enquanto a suspensão pneumática esportiva proporciona uma condução segura e silenciosa e garante ao motorista e passageiros uma atmosfera de solidez construtiva e tranquilidade a bordo.

Para uma pegada mais esportiva, os diferentes modos de condução selecionados por meio do Audi Drive Select adaptam a dinâmica e os parâmetros de condução ao gosto do motorista.

Cabine

A cabine recebeu um isolamento acústico aprimorado e materiais e texturas ainda mais distintos. O revestimento dos bancos em couro Valcona tem três opções de cor e costura: cinza com costura cinza, preto com costura cinza, e vermelho Bordeaux com costura cinza, todos eles em prefeita combinação com o Pacote S line interior.

Já o painel central conta com uma faixa em fibra de carbono, que pode ser substituída pelo acabamento em cinza ou alumínio.

Entre os equipamentos de série, estão ar-condicionado de quatro zonas, bancos dianteiros esportivos, sistema de som Bang & Olufsen 3D com 16 alto-falantes e 705 Watts de potência, teto solar panorâmico, portas de carregamento nos dois lados do veículo, volante base reta multifuncional em couro com regulagem elétrica, fechamento das portas servo-assistido, soleiras iluminadas e pedais em aço inoxidável.

Audi SQ8 Sportback | Audi/Divulgação

Segurança e tecnologia

Os itens de segurança incluem controle de cruzeiro adaptativo (ACC), aviso de saída de faixa, câmera 360° com sistema Parking Assist Plus, faróis digital Matrix LED com setas dinâmicas e projeções, head-up display e Audi Side Assist, composto por monitor de ponto cego, monitor de tráfego reverso e exit warning que identifica a aproximação de algum objeto nas laterais do veículo, retardando a abertura das portas para evitar acidentes.

