Jaboatão Motor Fest promete reunir mais de 30 mil pessoas nos três dias do evento

A- A+

O 1º Jaboatão Motor Fest, uma iniciativa da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, que começou nesta quinta-feira (7) e prossegue até o dia 9 (sábado), no Parque da Cidade, em Prazeres, superou as expectativas dos realizadores. A abertura oficial do evento, que é gratuito, no início da noite, reuniu mais turistas e moradores do que o esperado. O Parque da Cidade ficou lotado. A expectativa, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Francisco Papaleo, é de que o evento receba um público de cerca de dez mil pessoas por dia.



Secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Francisco Papaleo. Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco



De acordo com prefeito da cidade, Mano Medeiros, que chegou de moto acompanhado da esposa, o evento já entrou para o calendário oficial da cidade. "É uma grande alegria para a gente criar esse evento, que tem tudo para dar certo. Foi pensado com muito carinho. Este é um evento onde todas as tribos se encontram e todas as diferenças acabam. Serão três dias de muita festa", afirmou o prefeito.

Prefeito da cidade do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, na abertura do Jaboatão Motor Fest. Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O Jaboatão Motor Fest surge como uma opção de diversão para os entusiastas do motociclismo, do triciclismo e do automobilismo, mas não se resume a isso. Com uma ampla programação, o festival oferece, nesses três dias, shows com artistas regionais e nacionais. Estarão em exposição motos e veículos antigos, carros da radiopatrulha e também veículos anfíbios, além de demonstração de motos da Polícia Militar de Pernambuco e do Exército Brasileiro.

Jaboatão Motor Fest. Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Veículos antigos de diversos colecionadores também estão expostos no local. Os visitantes contam com estandes de empresas de vendas de acessórios, roupas e consórcios. O evento, neste primeiro dia, está recebendo integrantes de moto clubes pernambucanos e de várias outras cidades do Estado e do Brasil, como Caruaru, Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Natal (RN) e Maceió (AL), além do Movimento Motociclístico do Jaboatão, que reúne dez motoclubes da cidade. A infraestrutura do festival inclui três áreas de camping para receber os motociclistas que vêm de fora.

O coordenador Nacional do Cruz de Ferro Moto Clube Brasil, Alfredo Lacerda, não poupou elogios ao evento. "Eventos como esse, a gente só vê nas grandes metrópoles. A ideia de incorporar a exposição de carros antigos foi muito boa também, porque quem gosta de motos também aprecia carros antigos", explicou Lacerda.

Coordenador Nacional do Cruz de Ferro Moto Clube Brasil, Alfredo Lacerda. Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A abertura do evento contou com uma apresentação da Orquestra Sol Maior, projeto social que acolhe jovens do município. Ainda hoje, subirão ao palco da Arena Show as banda gospel Angel's Fire e a de rock pop Extremus.

Jaboatão Motor Fest. Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A programação desta sexta (8) inclui shows da banda Radiola 80, às 16h, seguida pelas bandas Caprica e Pé de Jambo. A partir das 22h, a banda Spirit of Rush, de Maceió, fecha a programação do dia.



No sábado (9), o festival continua com a banda local 7H.A.S., a partir das 19h; Allycats, composta por motociclistas, a partir das 20h30; e o encerramento do evento será com o ex-Barão Vermelho Rodrigo Santos, às 22h.

Veja também

Futebol Feminino Ferroviária e Corinthians ficam no empate no primeiro jogo da final do Brasileiro feminino