Jeep Compass é o SUV médio mais vendido de 2023; testamos a versão Limited a diesel. Confira!

A- A+

Com sete anos na liderança do segmento de SUVs médios, o Jeep Compass fechou o ano de 2023 com 59.106 unidades vendidas. Segundo estudo da Mobiauto, o modelo é um dos que menos desvalorizam na hora da revenda, com cerca de 7,8%, tornando o veículo um bom negócio.

Segundo Adriana Nascimento, gerente Comercial Jeep Italiana no Recife, o modelo é responsável por cerca de 30% do faturamento mensal na loja. “Além do carro ser uma boa compra, o sucesso dele se dá devido à robustez, além do torque maior, a tração 4x4 e altura do solo que chamam atenção na hora da escolha”, pontua a gerente.

Testamos a versão Limited a Diesel 4X4 completa com direito ao Pack High Tech e o teto solar elétrico Command View. Confira!

Motor

Jeep Compass Limited Diesel | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Equipado com um motor 2.0 motor Turbo Diesel TD 350, com 170 cv e 35,7 kg de torque, o Compass tem câmbio automático de nove marchas e tração 4X4. O modelo utiliza o sistema Arla 32 (Agente Redutor Líquido Automotivo, com 32,5% de ureia na sua composição) cujo principal objetivo é transformar os óxidos de nitrogênio (NOx) em água e nitrogênio. Resíduos da combustão do diesel, esses gases são nocivos à saúde humana e, por essa razão, estão na mira das próximas etapas dos programas de controle de poluentes por veículos.

A Jeep divulga que a média de abastecimento do Arla 32 ocorre a cada 10.000 km e há um marcador no painel que avisa o momento de abastecer. O câmbio automático é de 9 marchas (ZF 9HP).

Consumo

Com relação ao consumo de diesel na cidade, ele tem boa performance, mas se torna um pouco lento nas trocas de marchas e demora um pouco para atingir uma velocidade média, o que pode causar estranheza ao condutor que não acostumado a carro a diesel. Porém, na estrada, a experiência e desempenho agradam, fazendo 14,2 km/l. Na cidade, a média é de 11,5 km/l.

Design

Na parte externa, a grade dianteira é preta com sete contornos cromados. O capô ostenta vincos no centro. Os faróis são em full LED automático. As molduras nas extremidades acomodam as luzes de neblina, elas são grandes com frisos. Na parte inferior do para-choque há uma grade maior na cor preta.

Com área envidraçada grande, as molduras das janelas são com frisos cromados, e as colunas das portas possuem apliques pretos, mesma cor das capas dos retrovisores com lâmpadas de direção, as lâmpadas de seta. As molduras das caixas de roda são na cor preta. Por falar em rodas, as do modelo são de 19 polegadas calçadas por pneus de perfil fino 235/45.

Na traseira, as lanternas em LED são divididas, já que começam na coluna e invadem a tampa. Os refletores de neblina estão nas pontas superiores do para-choque traseiro, que tem a cor preta para reforçar o visual esportivo.

Na parte interior, o Jeep Compass Diesel Limited utiliza o quadro de instrumentos totalmente digital denominado pela Jeep como Full Digital e HD de 10,25″. A parte superior do painel é na cor preta, enquanto a área frontal utiliza a mesma cor da forração das portas e bancos, os quais são revestidos em couro, o que proporciona um ambiente requintado.

Jeep Compass Limited Diesel | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Dimensões

O comprimento do Jeep Compass Diesel Limited 2022 é 4,4 m, com distância entre-eixos de 2,6 m. A carroceria tem largura de 1,8 m e a altura é de 1,6 m. Para enfrentar o fora de estrada, o Jeep Compass Limited 2022 oferece ângulo de entrada de 29,9°, o ângulo de saída é 29,3° enquanto que o ângulo de rampa é de 21°. O tanque de combustível tem capacidade de 60 litros.

Cores

A Jeep oferece para o Compass Limited Diesel a cor sólida Preto Carbon sem custo. Já as cores metálicas Prata Billet Bicolor, Azul Jazz Bicolor, Deep Brown Bicolor, Cinza Granite Bicolor e as perolizadas Branco Polar e Branco Polar Bicolor têm um custo a mais que deve ser consultado na concessionária.

Porta-malas

Jeep Compass Limited Diesel | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Para um SUV médio, o porta-malas é bem satisfatório, com capacidade de 410 litros, podendo ser ampliada para 476 litros, pois os bancos traseiros permitem rebatimento 60/40. O que também chama atenção é o sistema automático da abertura e fechamento da porta, que pode ser feito com dois cliques na chave ou, na hora de fechar, apertar um botão que fica na parte interna e a porta fecha assim que a pessoa se afasta da mala.



Tecnologia

A central multimídia do Jeep Compass Diesel Limited 2022 tem a tela de 10,1 polegadas, através da qual é possível acionar vários recursos de conforto, como por exemplo o ar-condicionado digital de duas zonas. Espelha o smartphone por Android Auto e Apple Carplay sem fio e ainda o GPS nativo, o qual não impede a utilização dos aplicativos de localização e rotas.

O volante na cor preta é revestido em couro. Multifuncional, conta com ajustes de altura e profundidade, vem também com as aletas para a troca das marchas. Os bancos são revestidos em couro, com ajustes elétricos para motorista e passageiro.

Atrás, os passageiros têm ótimo espaço e contam com saídas de ar-condicionado, múltiplas saídas USB e até tomada 127V.

Jeep Compass Limited Diesel. Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

O modelo ainda conta com itens de série como carregador de celular por indução, freios ABS, controle de estabilidade (ESC), controle de tração, controle eletrônico anti capotamento, HSA (Hill Start Assist), 7 airbags (frontais, laterais, de cortina e para os joelhos do motorista), sensores de chuva e de estacionamento traseiro e dianteiro, sistema Auto Hold, monitoramento de pressão dos pneus, travas elétricas nas portas e porta malas, câmera de ré e freio de estacionamento eletrônico, o piloto automático e o alerta de velocidade. Além disso Sistema de áudio com 6 alto falantes, USB e USB-c e Bluetooth.

Como pacote opcional, o Jeep Compass Limited pode vir com o Pack High tech, com sistemas semiautônomos de direção que contempla a abertura eletrônica do porta-malas com sensor de presença, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência e detecção de pedestres e ciclistas, aviso de mudança de faixas, banco elétrico para o passageiro, acendimento automático dos faróis altos, detector de fadiga e reconhecimento de placas e Park Assist. Nesse pacote, ainda é possível acrescentar o teto solar eletrônico panorâmico.

Jeep Compass Limited Diesel | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Dirigibilidade

A condução do veículo tem o que se espera de um carro com este tipo de motor: ótimo torque, ronco grave, porém a troca das primeiras marchas é mais lenta, mas nada que não compense quando chega na rotação mais alta.

O Compass Diesel Limited vem com sistema para enfrentar terrenos ruidosos com terra, barro, lama, pedras e até neve. Utiliza a tração 4×4 Jeep Active Drive Low. O motorista pode optar pelo modo Auto, o qual lê as condições do piso e distribui a força necessária para cada roda.

Para descer um terreno íngreme, há o Hill Descent Control, um controle de descida que, ao ser acionado, não é preciso acelerar ou frear, o sistema se encarrega de fazer a descida de maneira segura em velocidade baixa.

No circuito urbano, as suspensões preparadas para circular tanto no asfalto como na terra absorvem bem os impactos decorrentes das passagens por buracos, asfalto ondulado, lombadas e valetas.

Ao estacionar, o ângulo de visão oferecido pelos espelhos é satisfatório, e o motorista ainda conta com o auxílio da câmera de ré, os vários sensores e ainda pode utilizar o sistema que faz o Jeep Compass Diesel Limited 2022 estacionar sozinho em vagas longitudinais e perpendiculares.

A calibração da suspensão pode ser um problema para quem quer um carro confortável. A do Compass é mais firme que a da média de mercado e, com pneus de perfil fino, absorve pouco as irregularidades das vias.

Ao arrancar, por se tratar de um veículo a diesel, que normalmente é mais lento na saída, ele surpreende já que sai da posição estacionária de maneira rápida e segue desenvolvendo velocidade de maneira constante com pouca pressão no acelerador.

Vale a pena?

O Compass Limited a diesel é uma boa compra pelo custo-benefício. Com valor atual de R$ 269.990, o SUV da Jeep combina excelente acabamento, economia de combustível, autonomia elevada e ainda te permite brincar no off-road.

Assim como o Renegade, outro ponto positivo é que o Compass é um dos carros mais procurados do mercado de usados e seminovos e um dos que menos desvaloriza.

Os pontos negativos são o valor do carro, que é mais alto do que os concorrentes, além da manutenção e troca de peças, que têm um custo mais elevado. Além disso, o conjunto é muito pesado (1.734 kg), o que dificulta um pouco o desempenho do diesel.

Veja também

MUNDO Justiça de Nova York aumenta multa de Trump para R$ 2,3 bilhões em caso de fraude