Jeep® Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in chega ao Brasil; preço sugerido é de R$ 569.990

O Jeep Grand Cherokee 4xe chega ao Brasil em uma configuração híbrida plug-in. Os motores eco-friendly contam com a tecnologia 4xe (PHEV) e possibilidade de condução em modo 100% elétrico, com maior capacidade 4x4. O veículo já vem com o selo “Zero Emission Freedom” (Liberdade de Emissões Zero).

“O Grand Cherokee é um ícone global e trazer aos clientes brasileiros a quinta geração desse modelo é muito emblemático! O mercado brasileiro é muito importante para a Jeep e temos produtos com muita tecnologia embarcada em nossa gama. O Jeep Grand Cherokee 4xe chega para enriquecer ainda mais a nossa oferta por aqui, com tecnologias e sistemas off-road que só ele tem no seu segmento e, para completar, ainda é um híbrido.” afirma Everton Kurdejak, vice-presidente sênior de Operações Comerciais da Jeep no Brasil. “A nossa rede está 100% preparada, inclusive, estamos dobrando a quantidade de lojas que poderão atender clientes 4xe para cerca de 80 pontos, ou seja, um forte crescimento da rede que atende os nossos eletrificados 4xe”, completou o executivo.

Jeep® Grand Cherokee 4xe. Divulgação/Jeep

O carro tem sistema UconnectTM 5 e diversos recursos avançados de segurança, incluindo as tecnologias semiautônomas do ADAS de nível 2 e câmeras com visão 360°. Com mais espaço e versatilidade, o novo Jeep Grand Cherokee 4xe oferece níveis aprimorados de conforto e espaço. Ele está mais alongado e mais alto e com maior entre-eixos.

O preço sugerido é de R$ 569.990.

Capacidade 4x4 Jeep

O comando das ações off-road no Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in vem do sistema Quadra-Trac II® 4x4. Este sistema utiliza sensores para identificar quando os pneus estão escorregando, e, por meio de uma caixa de transferência ativa, direciona até 100% do torque para o eixo com maior aderência, garantindo a tração ideal para a situação.

O SUV dispõe de um seletor de terrenos com cinco modos: Auto, Sport, Snow, Mud/Sand e Rock. O sistema entrega ao condutor a possibilidade de escolha do modo de condução ideal para enfrentar qualquer tipo de desafio que surgir pelo caminho.

O recurso fornece calibrações otimizadas de acordo com os mais variados cenários, coordenando eletronicamente a divisão de torque 4x4, frenagem e manuseio, sistemas de direção e suspensão, controle de aceleração, mudança de transmissão, caixa de transferência, controle de tração, controle de estabilidade, sistema de freio antibloqueio (ABS) e sistema de direção.

No modo Auto, o veículo analisa continuamente dados como velocidade, inclinação e aderência para entregar a melhor performance e eficiência. Já o modo Snow (neve) é voltado para condução em pisos muito escorregadios, adequando o conjunto mecânico para situações de baixíssima aderência.

No modo Sand/Mud (areia/lama), o Grand Cherokee 4xe fica pronto para encarar trilhas enlameadas ou com piso macio. Ao selecionar o modo Sport, o condutor pode aproveitar ao máximo toda a potência disponível, e a estabilidade da suspensão independente nas quatro rodas com tração 4x4. E se o objetivo for escalar pedras e superar grandes desafios em baixa velocidade, o modo ideal é o Rock.

Além disso, o Grand Cherokee 4xe também disponibiliza aos clientes acesso em tempo real aos dados de desempenho off-road na central multimídia, com o Off-Road Pages. Essas informações otimizam a experiência durante as aventuras, como inclinação lateral e vertical, altitude, coordenadas, e a temperatura da transmissão.

Design

O carro tem 4.914 mm de comprimento, 2.149 mm de largura e 1.799 mm de altura. O veículo tem faróis full LED (incluindo as luzes de neblina), muito bem integrados e harmonizados com a identidade visual da marca; pelas linhas fluidas; pelas grandes e chamativas rodas de liga leve de 20”; pelos ângulos de transposição (25,7° de entrada / 26,6° de saída / 16,3° de rampa / altura mínima de solo 214 mm.

A lista de série é ampla, e inclui itens como partida remota do motor, banco elétrico para o motorista e passageiro com oito direções de ajuste e memória para o do motorista, bancos com acabamento premium, vidros acústicos, aquecimento para os assentos dianteiros e traseiros e resfriamento para os dianteiros, aquecimento de volante, ar condicionado digital de duas zonas, freio de estacionamento eletrônico, abertura do carro e partida do motor por chave presencial, retrovisor interno eletrocrômico e digital, retrovisores elétricos com memória e porta-malas elétrico.

O SUV ainda conta com um sistema de som premium Alpine, com 8 alto falantes e um subwoofer, amplificador de 506 Watts e cancelamento ativo de ruído. Além disso, o Jeep Grand Cherokee 4xe tem teto solar elétrico e panorâmico Command View, que amplia a luminosidade dentro do veículo.

Jeep® Grand Cherokee 4xe. Divulgação/Jeep

Tecnologia e conectividade

Uma das grandes novidades do Jeep Grand Cherokee 4xe em termos de tecnologia é a o sistema UconnectTM 5, que tem central multimídia touchscreen de 10.1” com navegação embarcada, cinco perfis de personalização, customização da tela de início e conexão com múltiplos smartphones. Por meio do sistema multimídia, é possível efetuar conexão com Apple Carplay e Android Auto, inclusive com espelhamento sem fio.

O modelo ainda conta com painel de instrumentos com tela totalmente digital e HD de 10,25”, e Head-Up Display colorido de 10”, que trabalha de maneira integrada com a Central Uconnect para projetar as informações de condução essenciais em posição com melhor visibilidade para o motorista.

O modelo também conta com o retrovisor interno digital, que pode ser ativado pelo motorista para manobras e no uso diário quando há pessoas no banco traseiro. Para completar, há carregador por indução para smartphones, posicionado no console central. Além disso, o carro conta também com 4 entradas USB e 4 USBC, sendo 2 de cada no console dianteiro e 2 na segunda fileira.

Jeep® Grand Cherokee 4xe. Divulgação/Jeep

Quando o assunto é segurança, o SUV entrega um pacote de equipamentos completo e moderno. Confira:

Frenagem autônoma de emergência (pedestres, ciclistas e veículos): por meio do uso de sensores posicionados na parte frontal do veículo, este sistema alerta o motorista sobre a possibilidade de impacto frontal, ou ainda sobre a presença de obstáculos, podendo acionar automaticamente os freios caso não tenha resposta do condutor.

Monitoramento de mudança de faixa ativo (com centralização de faixa): sistema que mede a posição do veículo dentro dos limites da pista. Se detectar um desvio de faixa não-intencional, o sistema pode emitir alertas ao condutor e efetuar a correção do veículo de volta ao centro da faixa.

Piloto automático adaptativo com Stop & Go: sistema que ajusta automaticamente a velocidade de condução, a fim de manter uma distância segura (pré-selecionada) do veículo à frente.O sistema também retoma a marcha sozinho após paradas rápidas.

Monitoramento de pontos cegos: através de sensores, este sistema detecta a presença de outros veículos nas zonas de ponto cego do condutor, podendo direcionar automaticamente o veículo de volta à faixa até que identifique a condição ideal para a mudança de faixas.

Assistência de colisão em interseções: em cruzamentos, este sistema ajuda a detectar a presença de outros veículos ao redor e emite alertas sonoros e visuais ao motorista em caso de possível situação de colisão.

Câmeras com visão 360º: oferece uma visão completa e aérea do veículo e arredores.

Câmera off-road: usa uma lente do tipo grande-angular e fica posicionada centralmente junto à grade. Seu acionamento é feito por meio da tela do sistema multimídia UConnect e permite ao motorista enxergar obstáculos à frente mesmo nas trilhas mais fechadas ou inclinadas.

Farol alto com Comutação Automática: utiliza um sensor para detectar a luminosidade ambiente, inclusive dos faróis de veículos que transitam no sentido contrário, adaptando automaticamente a intensidade e o facho dos faróis.

Sensores de estacionamento frontal e traseiro: usa sensores localizados no painel / extremidades dianteiro e traseiro do veículo para alertar o motorista sobre a aproximação de obstáculos, facilitando o estacionamento.

Controles de descida e de subida (HDC e HSA): o Hill Descent Control é um controle automático de descida, que aciona automaticamente os freios nas descidas íngremes. Caso o carro escorregue de um lado para o outro, o sistema também corrige o movimento automaticamente, fazendo com que o carro desça da forma mais segura, no sentido perpendicular. Já o Hill Start Assist mantém os freios do veículo acionados quando se tira o pé do pedal, permitindo passar para o acelerador sem que o veículo recue.

Controle de Pressão dos Pneus com alerta: sistema que monitora o volume de ar dentro dos pneus e envia um alerta ao condutor quando há necessidade de calibragem.

8 airbags: motorista e passageiro, laterais, cortinas e joelho

Motor e propulsão elétrica

Grand Cherokee híbrido plug-in, que dotado da tecnologia 4xe, utiliza a propulsão elétrica para reforçar seu DNA exclusivo, bem como sua lendária capacidade 4x4.

O modelo combina motor turbo 2.0l de quatro cilindros e dois motores elétricos de alta tensão, que associados a uma robusta transmissão automática de 8 marchas, garantem um desempenho excelente, com potência total combinada de 380 cv e 637 Nm de torque. Isso faz do Grand Cherokee 4xe o modelo da Jeep mais potente comercializado no país, com uma velocidade máxima de 206 km/h e uma aceleração de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos.

O funcionamento dos motores é gerenciado de forma totalmente automática por uma central. O motor térmico é gerenciado em modo híbrido com os motores elétricos (PF1 e PF2) segundo o modo de condução selecionado e a demanda de torque e potência. O motor elétrico (PF1) tem a função de recarregar a bateria de alta tensão e trabalhar como um auxiliador do motor térmico. Desta forma, atua fazendo a gestão de energia e na propulsão elétrica combinada com o motor térmico. Já o segundo propulsor elétrico (P2), acoplado ao câmbio automático, pode recarregar a bateria ou fornecer torque e motricidade ao Grand Cherokee 4xe, o que permite a disponibilidade 4x4 permanentemente em todos os modos de condução.

Pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), o Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in obteve a classificação “A”, com consumo de 19,3 km/l equivalente*, tanto em uso urbano quanto em rodovia.

O motor térmico é movido a gasolina, e o tanque tem capacidade de armazenar 72 litros do combustível. Já a bateria que abastece o sistema elétrico é feita de íons de lítio, conta com refrigeração independente e possui 400 Volts de tensão e capacidade de 17,3 kWh. Ela garante 29 km de autonomia 100% elétrica pelo ciclo do Inmetro e pode ser totalmente carregada em duas horas e meia em uma tomada de 220 v.

O sistema dispõe de três modos de direção:

Hybrid: modo padrão, que combina as forças dos motores turbo 2.0l e elétrico para uma entrega eficiente que reúne potência máxima, torque instantâneo e aceleração impressionante. Neste modo, o veículo prioriza a energia da bateria, adicionando torque ao motor turboalimentado para maximizar a capacidade de resposta.

Electric: no modo elétrico, a emissão é quase zero e ainda proporciona torque instantâneo cada vez que o acelerador é pressionado. Neste modo, o motor térmico só é ativado quando o motorista solicita potência máxima, e ao utilizar toda a carga da bateria, o veículo reverte automaticamente para o modo híbrido.

E-Save: esse modo oferece duas funções. Na configuração padrão ele mantém o nível de carga da bateria de alta tensão, permitindo utilizar a energia posteriormente em locais ou situações onde o condutor preferir uma condução elétrica. No modo de recarga o motor térmico é acionado para carregar a bateria de alta tensão durante o uso do Grand Cherokee 4xe.

Bateria e Recarga

A possibilidade de recarregar o veículo na casa do cliente é outro diferencial do Jeep Grand Cherokee 4xe. Basta que o proprietário utilize o carregador doméstico portátil incluso no modelo e conectado a uma tomada de 110V/220V de três pinos aterrada.

Desta forma, o Grand Cherokee 4xe pode ser 100% recarregado a partir de duas horas e meia, de acordo com a tensão escolhida. Essa escolha da tensão de carregamento da bateria poderá ser configurada em cinco modos (1 - mais baixo e 5 - mais alto) pela central multimídia do veículo. Além do carregamento em tomadas, os clientes também poderão utilizar wallbox como opção de carregamento.

Jeep® Grand Cherokee 4xe. Divulgação/Jeep

Construído no Mack Plant, o Complexo de Montagem de Detroit (EUA), sobre a já conhecida plataforma eletrificada 4xe, o Jeep Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in é oferecido no Brasil na versão 4xe, com quatro opções de cores: Bright White, Diamond Black, Baltic Grey Metallic e Silver Zynith. O modelo chega com três anos de garantia total sem limite de quilometragem, e cinco anos de garantia (ou 100 mil km) para a bateria.

Jeep Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in | Dados técnicos gerais

Motor 2.0 Turbo a gasolina

Potência total combinada: 380 cv

Torque combinado: 637 Nm

Transmissão: automática de 8 marchas

Bateria: íons de lítio, 400 Volts

Tempo total de carregamento: 2h30 (tomada de 220V, carregador Jeep nível 2)

Tanque de combustível: 72 litros

Capacidade de carga: 609 kg

Capacidade máxima de reboque: 2.332 kg

Capacidade do porta-malas: 580 litros

Confira alguns dos principais itens de série do Jeep Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in:

Abertura eletrônica do porta-malas

Acabamento dos logotipos externos “4xe” no exclusivo tom azul

Acendimento automático dos faróis

Ajuste do volante em altura e profundidade

Ajustes Elétricos do Volante de Altura e Profundidade

Alarme de segurança

Alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas

Apple Carplay e Android Auto com espelhamento sem fio

Ar-condicionado digital dual zone

Assistência de Colisão em Interseções

Banco do Motorista com Memória

Banco Traseiro com Aquecimento

Bancos com Acabamento Premium

Bancos dianteiros ventilados e aquecidos

Bancos do Motorista e Passageiro com 8 Ajustes

Câmbio automático de 8 marchas

Câmera 360°

Central multimídia de 10,1"

Chave de presença com telecomando para abertura de portas e vidros - Keyless Enter 'n Go

Comutação automática do farol alto

Controle de Tração

Espelho retrovisor interior digital

Faróis Full LED com assinatura em LED

Freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold

HDC - Hill Descent Control

Head-up display (projeção de informações no parabrisa)

Lanternas traseiras Full LED

Modo sport

Monitoramento de pontos cegos

Off-road Pages na central multimídia

Paddle Shifters (Aletas para mudança de marcha no volante)

Painel de instrumentos Full Digital e HD de 10,25"

Piloto automático adaptativo

Retrovisores Externos com Memória

Retrovisores externos com rebatimento automático

Retrovisores externos elétricos

Rodas diamantadas 20" e pneus de 265/50 R20

Seletor de terrenos com modos auto, sand/mud, snow, rock e sport

Seletor do modo de condução (Híbrido/Elétrico/e-Save)

Sensor de chuva

Sensor de monitoramento da pressão dos pneus

Sistema ativo de permanência na faixa de rodagem

Sistema de lavagem da câmera de ré

Sistema de lavagem da câmera do retrovisor interno

Sistema de navegação GPS

Sistema de Som Premium de 506w (8 alto falantes + subwoofer)

Teto solar panorâmico

Tração 4x4 Jeep com 4WD LOW

TrailCam - Câmera Frontal Off-Road

Vidros Acústicos

Volante revestido em couro e com aquecimento

Wireless Charger (Carregador do Celular por Indução)

8 Airbags (motorista e passageiro, laterais, cortinas e joelho)

