Jeep Grand Cherokee ganha versão híbrida e volta ao Brasil; confira detalhes e possível preço A quinta geração do modelo retorna ao mercado nacional com versão híbrida plug-in 4xe

A Stellantis anunciou que a nova geração do Jeep Grand Cherokee foi confirmada no Brasil. O modelo chega na versão 4xe híbrida plug-in. A quinta geração do Cherokee mantém na carroceria a grade com sete aberturas e conta com luzes de LED diurnas e faróis com novo formato. Na traseira, as lanternas ficam incorporadas ao desenho do porta-malas.

Jeep Grand Cherokee vem com cinco lugares (dois a menos do que o modelo L), medindo 4,91 m de comprimento e 2,96 m de entre-eixos. As rodas são aro 20 polegadas e o acabamento é em couro e madeira.

Com a versão híbrida plug-in 4xe, o motor é o 2.0 Turbo, que trabalha conjuntamente com o motor no eixo traseiro, com tração integral, e potência combinada de 360 cv e 64,9 mkgf de torque. As baterias de 17 kWh garantem autonomia de apenas 40 km no modo elétrico. Em relação ao consumo, o veículo faz 23,8 km/l com gasolina.

O modelo promete vir com equipamentos de tecnologia embarcada satisfatório, como câmera 360°, ar condicionado dual zone, controle de cruzeiro adaptativo com assistente de permanência de faixa, entre outros itens.

Sobre o valor, o modelo nos EUA gira em torno de US$ 60,460, que, em conversão direta, fica R$ 294 mil.

