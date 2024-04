A- A+

Jeep lança Commander 2025 em 6 versões com 7 e 5 lugares; houve redução de R$ 40 mil no preço Como o Compass, o motor é o Hurricane 2.0T de 272 CV nas versões topo de linha Blackhawk e Overland

A Jeep fez o segundo lançamento em uma semana, e, desta vez, foi o Commander que ganhou uma nova linha. Agora o veículo tem seis versões e uma grande novidade: a opção de cinco lugares no modelo de entrada, além do de sete já usual do modelo, que é líder de vendas da categoria de SUVs grandes.

O blog FMotors também conferiu esse lançamento a convite da marca em Punta Del Este, no Uruguai, e vamos trazer todos os detalhes de cada versão, além das impressões e preços.

Lançamentos Commander e Compass 2025 são fabricados no Polo Automoitvo de Goiana, em Pernambuco | Foto: Jeep/Divulgação

Falando em preços, a nova gama vem com redução de cerca de R$ 40 mil com relação à anterior. Os valores da linha 2025 passeiam entre R$ 217.290 e R$ 321.290.

“O Jeep Commander foi pensado, projetado e concebido para entregar o máximo de comodidade, praticidade e segurança a bordo, seja para um único passageiro ou para os sete ocupantes que ele é capaz de acomodar com muito conforto. Dono de uma versatilidade sem igual, oferece um dos melhores espaços internos e agora também um dos motores mais potentes da sua categoria, além de uma série de outros atributos que o colocam em uma posição muito nobre e confortável diante dos concorrentes. Podemos dizer com tranquilidade que o Commander é a melhor e mais balanceada opção em seu segmento”, afirma Hugo Domingues, vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul.

Assim como o Compass, que é produzido no Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco, umas das fábricas mais modernas do mundo e a mais inovadora e eficiente linha de produção automotiva do Grupo Stellantis e que também ganhou, como mostramos aqui no blog, a linha 2025, anunciada na última segunda (15), o Commander conta com o motor Hurricane 2.0 turbo de 272 cv, nas duas novas versões topo de linha: Blackhawk e Overland.

Versões topo de linha do Commander 2025 vêm com motor Hurricane 2.0 Turbo de 272 cv | Foto: Jeep/Divulgação

Além disso, as duas versões vêm com as tecnologias de condução semiautônoma de nível 2 de segurança, câmbio de nove velocidades. A garantia de cinco anos são para todas as versões.

Já a versão Blackhawk do Commander, assim como no Compass, é a estreia do modelo com uma pegada mais esportiva, que além de trazer sob o capô o novo motor Hurricane 2.0 turbo, se diferencia das demais especialmente pelo acabamento escurecido em diversos pontos, como logotipos, rodas (de 19”), nova grade dianteira com acabamento exclusivo Dark Chrome e também pela presença de pinças de freio na cor vermelha.

Pinças de freio na cor vermelha trazem mais esportividade na versão Blackhawk do Jeep Commander 2025 | Foto: Jeep/Divulgação

No interior, os bancos são bordados e ganham acabamento especial no painel com tratamento em suede preto e filme escurecido. A versão também dispõe com exclusividade da cor cinza Sting Gray para a carroceria.

Interior escuro é o charme da versão Blackhawk do Jeep Commander 2025. | Foto: Jeep/Divulgação

Um carro grande e agora mais potente

Grande! Não tem outro adjetivo que melhor exemplifique o Commander, que tem 4,77 m de comprimento, sendo generosos 2,79 m de distância entre os eixos, 1,68 m de altura, 2,04 m de largura e 1.685 kg.

Essas dimensões são sentidas ao volante, ainda mais se a versão for a diesel. Isso porque a densidade do combustível acaba deixando a condução do carro ainda mais pesada, mas nada que tire o conforto e principalmente a performance e força do veículo.

Com o motor Hurricane 2.0 turbo com 272 cv de potência e 400 Nm de torque, o Commander acelera de 0 a 100 km/h em impressionantes sete segundos, podendo atingir uma velocidade máxima de 220km/h.

Duas versões já conhecidas do Commander, Longitude e Limited contam com T270 Turbo Flex de 185 CV de potência e 270 Nm de torque, associado a um câmbio automático de seis velocidades com tração 4x2.

Já nas outras duas versões da Overland, uma também vem com a motorização Motor T270 Turbo Flex e outra do TD380 Turbodiesel de 170 CV de potência e 380 Nm de torque com tração 4x4, que trabalha em conjunto com o câmbio automático de nove velocidades.

Versões topo de linha do Jeep Commander vêm com câmbio automático de 9 velocidades e tração 4X4 | Foto: Jeep/Divulgação

O novo powertrain está associado a um câmbio automático de nove marchas e da Tração 4x4 Jeep Active Drive Low, sistema que dispõe de seletor de terrenos para um desempenho incomparável e a máxima capacidade em qualquer tipo de situação fora de estrada.

O sistema de tração conta, ainda, com um seletor de terrenos pelo qual o condutor tem à disposição os modos:

- Auto/Standard (detecta automaticamente a necessidade de acionamento da tração 4x4)

- Snow (para utilização em terrenos de baixa aderência, como por exemplo grama molhada e neve)

- Sand/Mud (apresenta calibração do acelerador otimizada para a performance em areia e lama).

Linha 2025 ganha mais itens de série, tecnologia, conectividade e segurança

A Jeep aumentou a oferta de itens de tecnologia de série desde a versão de entrada até a sua versão mais completa, trazendo uma oferta ainda mais competitiva para o modelo no mercado brasileiro.

Além da tecnologia ADAS de nível 2, todas as versões receberam como item de série o painel de instrumentos de 10,25” full digital e HD, e o som Premium Harmann Kardon.

Todas as versões do Jeep Commander 2025 receberam como item de série o painel de instrumentos de 10,25” full digital e HD, e o som Premium Harmann Kardon. Foto: Jeep/Divulgação

A adição do sistema ADA (Assistente ativo de direção), que combina o uso do Lane Centering (controle de faixa) e do ACC (piloto automático adaptativo com Stop&Go). Essa combinação permite que o carro faça curvas de forma autônoma em vias sinalizadas enquanto mantém a velocidade pré-definida.

O modelo traz também como novidade o banco do motorista com memória de posição e Wi-Fi hotpost e Alexa Integrada de série a partir da versão Limited.

Além disso, o Commander continua com a extensa lista de itens de comodidade e conforto, como assentos frontais com ajuste elétrico, porta-malas com acionamento por botão e hands-free e central multimídia de 10,1” com plataforma Adventure Intelligence+.

A lista continua com opção de comutação automática dos faróis, detector de fadiga do motorista, aviso de mudança de faixas, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, reconhecimento de placas de trânsito, monitoramento de pontos cegos, detecção de tráfego cruzado traseiro e seis airbags.

As versões Overland e Blackhawk já vem com a com tecnologia Seal Inside® nos pneus. Trata-se de uma solução de mobilidade estendida que permite ao pneu continuar rodando sem perda de pressão do ar, prevenindo 85% dos casos de perfurações de até 5mm localizadas na banda de rodagem. Assim, caso necessite trocar o pneu, o condutor pode seguir viagem até o local mais seguro.

Versátil e espaçoso

Como destacamos mais acima, as dimensões do Commander fazem do veículo um dos maiores espaços internos da categoria, permitindo ao consumidor diversas possibilidades de configuração.

A maior novidade, além do motor, é a opção com cinco lugares dentro da oferta da versão Longitude. Essa nova configuração garante 661 litros de volume livre no porta-malas, tornando-o o maior da categoria D-SUV com essa configuração.

Nova configuração de 5 lugares do Jeep Commander 2025 garante 661 litros de volume livre no porta-malas | Foto: Jeep/Divulgação

Vale lembrar que o modelo com sete lugares continua. Nessa configuração, o Commander é capaz de oferecer 233 litros de capacidade, o maior volume de porta-malas com sete ocupantes na categoria.

Cabe ressaltar, também, que a segunda fileira permite um deslocamento longitudinal de até 14 centímetros, o que possibilita a escolha entre mais conforto para passageiros da segunda ou terceira fileira (ao liberar mais espaço para as pernas), ou um aumento do espaço do porta-malas.

S egunda e terceira fileira de bancos do Jeep Commander 2025 têm assentos reclináveis | Foto: Jeep/Divulgação

Tanto a segunda quanto a terceira fileiras de bancos do Jeep Commander dispõem de assentos reclináveis. Nos bancos dianteiros, ajuste elétrico, e a partir da versão Overland, os clientes também contarão com memória de posição para o banco do motorista.

O espaço pode aumentar de acordo com a combinação escolhida, podendo chegar a 1.760 litros com o rebatimento da segunda e terceira fileiras de bancos. Confira:

Espaço pode aumentar de acordo com a combinação, podendo chegar a 1.760 litros com o rebatimento da segunda e terceira fileiras de bancos do Jeep Commander 2025 | Foto: Jeep/Divulgação

- 7 ocupantes = 233 litros

- 6 ocupantes = 448 litros

- 5 ocupantes = 661 litros

- 4 ocupantes = 736 litros

- 2 ocupantes (motorista e passageiro) = 1.760 litros (até o teto)

Conheça os detalhes e valores de cada versão da linha Jeep Commander 2025:

Jeep Commander 2025 conta com seis versões | Foto: Jeeep/Divulgação

Jeep Commander Longitude | Motor T270 Turbo Flex

A partir de R$ 217.990 (-R$ 24.300) com 5 lugares e R$ 225.990 (-R$ 15.600) com 7 lugares

• Conjunto Ótico Full Led

• Cluster Digital de 10,25”

• Multimídia de 10,1”

• Bancos em couro preto

• 6 airbags

• Abertura elétrica do porta-malas

• Rodas 18”

• Espelhamento sem fio

• Jeep Traction Control+

• Tecnologias de condução semiautônoma Nível 2

• Som Premium Harman Kardon de 9 alto-falantes + subwoofer e 450w

Opcional:

• Terceira fileira de assentos + banco do motorista com ajuste elétrico

Jeep Commander Limited | Motor T270 Turbo Flex

A partir de R$ 240.990 (-R$ 20.800)

(todos os itens da versão Longitude T270 +)

• Bancos e painel em couro e suede preto

• 7 airbags

• Monitoramento de ponto cego

• Carregador de smartphone sem fio

• Adventure Intelligence+ com Alexa Integrada

Jeep Commander Overland | Motor T270 Turbo Flex

A partir de R$ 262.990 (-R$ 27.000)

(todos os itens da versão Limited T270 +)

• Rodas de liga leve 19” com pneus Seal Inside

• Bancos em couro e suede marrom exclusivo

• Banco do passageiro elétrico

• Teto solar panorâmico

• Molduras inferiores na cor do veículo

• Banco com memória de posição

Jeep Commander Overland | Motor TD380 Turbodiesel | Tração 4x4

A partir de R$ 298.990 (-R$ 40.700)

(todos os itens da versão Overland T270 +)

• Tração 4x4

• Modo 4x4 Low

• Seletor de terrenos

• Hill Descent Control

• Jeep Offroad Pages

Jeep Commander Overland | Novo motor Hurricane 2.0T Gasolina | Tração 4x4

A partir de R$ 308.990

(todos os itens da versão Overland TD380 +)

• Novo motor Hurricane 2.0T (272 CV de potência e 400 Nm de torque)

• Performance Pages

• Nova grade frontal

• Novo design de roda

• Saída dupla do escapamento

Jeep Commander Blackhawk | Novo motor Hurricane 2.0T Gasolina | Tração 4x4

A partir de R$ 321.290

(todos os itens da versão Overland Hurricane +)

• Design exclusivo

• Acabamento escurecido: logotipos, grade e rodas

• Painel em suede preto e filme escurecido

• Bordado da versão nos bancos

• Rodas de 19” esportivas

• Pinças de freio vermelhas

• Cor exclusiva: cinza Sting Gray

