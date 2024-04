Jeep lança linha Compass 2025 com sete versões e destaque para o motor Hurricane 2.0T; confira

A- A+

Potência e uma ampla gama de itens de série, segurança, tecnologia e conectividade, além da redução de preço em R$ 4,8 mil a R$ 20 mil dependendo da configuração. Esses são os grandes destaques do lançamento da linha Jeep Compass 2025.

O veículo chega ao mercado em 7 versões, custando entre R$ 179.990 e R$ 279.990 (confira todos os preços abaixo). Dessas, duas são topo de linha e chamam atenção pelo motor Hurricane 2.0 turbo de 272 cv e 400 Nm (40,1 kgfm) de torque gerados pelo propulsor 2 litros de quatro cilindros em linha a gasolina.

Essa combinação permite ao modelo acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6,3 segundos, com velocidade máxima de 228 km/h.

A convite da Jeep, o blog FMotors foi até Punta Del Este, no Uruguai, para conferir de perto todas as novidades da linha 2025 do novo Compass, que traz mudanças discretas no design externo, como as tradicionais sete fendas da Jeep, que estão com a parte superior menos inclinada, e a grade interna, que trocou a padronização de colmeia por barras horizontais.

Jeep Compass 2025 | Jeep/Divulgação

A aposta em conforto, itens de segurança e tecnologia a bordo faz com que o modelo agrade aos adeptos do SUV. Com a nova motorização, o veículo, que é referência quando se trata de um SUV médio com tração 4x4, agora é um dos mais rápidos do segmento.

Além disso, todas as versões têm excelente dirigibilidade, com direção leve e intuitiva, apesar das oscilações laterais da carroceria que podem ser percebidas em movimentos mais bruscos.

A linha chega com novo powertrain, acompanhado de câmbio automático de nove velocidades e da Tração 4x4 Jeep Active Drive Low, sistema que dispõe de seletor de terrenos, de eixo traseiro totalmente desconectável e do Power Transfer Unit (PTU) – para máxima eficiência de combustível e engates instantâneos quando a performance 4x4 é necessária.

Jeep Compass 2025 traz câmbio automático de 9 velocidades e três modos de condução | Foto: Jeep/Divulgação

O sistema de tração tem um seletor de terrenos pelo qual o condutor tem à disposição os modos Auto/Standard (detecta automaticamente a necessidade de acionamento da tração 4x4), Snow (em terrenos de baixa aderência, como por exemplo grama molhada e neve) e Sand/Mud (apresenta calibração do acelerador otimizada para a performance em areia e lama).

Outra novidade é que a linha 2025 do SUV médio da Jeep passa a operar também com o sistema de segurança ADAS nível 2 com a adição do ADA (Assistente ativo de direção). Isso quer dizer que o veículo passa a contar com uma lista nada discreta quando o assunto é manter motorista e passageiros seguros:

- Assistente ativo de direção

- Centralizador de faixa

- Piloto automático adaptativo com Stop&Go

- Comutação automática dos faróis

- Detector de fadiga do motorista

- Aviso de mudança de faixas

- Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas

- Reconhecimento de placas de trânsito

- Monitoramento de pontos cegos

- Detecção de tráfego cruzado traseiro

- Park Assist.

A lista não para por aí, e ainda inclui sete airbags, sistema de detecção da pressão dos pneus, TC (Controle de Tração), PBA (Panic Brake Assist), HSA (Assistente de partida em aclives), DST (Dynamic Steering Torque), ERM (Sistema Eletrônico Anticapotamento, TSC (Trailer Sway Control), ABS (Anti- lock Braking System) e ESC (Controle eletrônico de estabilidade), entre outros.

O Jeep Compass 2025 conta, ainda, com recursos como sistema de áudio Premium Beats, plataforma de serviços conectados Adventure Intelligence Plus com Alexa in-vehicle, porta-malas automático com sensor de presença e bancos elétricos para motorista e passageiros.

As rodas também trazem novidades: as opções de 18” e 19” contam com a tecnologia Seal Inside, uma solução de mobilidade estendida que permite ao pneu continuar rodando sem perda de pressão do ar, prevenindo 85% dos casos de perfurações de até 5mm localizadas na banda de rodagem. Assim, caso necessite trocar o pneu, o condutor pode seguir viagem até o local mais seguro.

O modelo pode vir em seis cores: a perolizada Branco Polar, as metálicas Jazz Blue, Cinza Granite, Prata Billet e Preto Carbon, e a especial Sting Gray.

Versões topo de linha vem com rodas de 19 polegadas em liga leve e pinças de freio na cor vermelha | Jeep/Divulgação

Sete versões com duas novidades como topo de linha

Na linha 2025, o Compass traz cinco versões já conhecidas e repaginadas. São elas Sport e Longitude (equipados com motor T270 Turbo Flex), Jeep Compass Limited (motor T270 ou TD350 Turbo Diesel) e Jeep Compass Série S (motor T270).

O destaque fica por conta de duas novas versões do modelo: o Jeep Compass Overland e o Jeep Compass Blackhawk. Esta última representa a estreia da linha esportiva da Jeep no Brasil.

Equipada com novo motor Hurricane 2.0 turbo, ela traz elementos exclusivos de design, que vem escurecido em diversos pontos, como grade frontal, logotipos e rodas de 19 polegadas em liga leve, e as únicas a contar com pinças de freio na cor vermelha. O para-lamas e saias laterais são na cor da carroceria, também reforçando o caráter esportivo da versão.

Novo interior do Jeep Compass 2025 - Versão Blackhawk. Divulgação/Jeep

O conceito escurecido é replicado no interior do veículo, que ainda conta com revestimento do teto na cor preta. Com exclusivo acabamento em couro e suede, os bancos ainda são elétricos, tanto para motorista como passageiro, o que reflete em mais praticidade ao dirigir, e mais conforto para quem vai de carona.

A versão tem porta-malas com abertura e fechamento eletrônicos e possui sensor de presença, bastando movimentar o pé por baixo do para-choque traseiro para que o sensor detecte a presença e acione o sistema de abertura ou fechamento de forma automática.

Porta-malas do Jeep Compass Blackhawk 2025 vem com sensor de presença para abrir e fechar a porta do compartimento. Foto: Divulgação/Jeep

Outro recurso é o de “performance pages”. Por meio dele, o condutor tem acesso a uma série de dados da pista direto na tela do painel digital, como Força G, pressão na turbina, percentual de utilização da potência e torque, velocímetro (digital ou analógico) e conta-giros do motor.

Já a versão Overland vem com configuração voltada para a sofisticação, que se expressa através da exclusividade – em acabamento, em qualidade percebida e nível de equipamentos.

Tecnologia

No quesito tecnologia embarcada, o novo Compass tem quadro de instrumentos 10,25” Full Digital e HD, central multimídia de 10,1” com Adventure Intelligence Plus, espelhamento sem fio para Android Auto e Apple Carplay, carregador de celular sem fio, Adventure Intelligence Plus, com destaque para o Alexa in-vehicle, que integra a assistente pessoal da Amazon ao sistema do Jeep Compass.

Jeep Compass 2025 vem com amplo portifólio tecnológico. Foto: Divulgação/Jeep

Para isso, basta estar conectado e sincronizado com uma conta pessoal. Outra novidade é que todos os clientes com veículos conectados ganham um ano do serviço incluso, já que a funcionalidade está atrelada ao plano de Wi-Fi.

Motorização

Além do Hurricane nas versões topo de linha, o Motor T270 se faz presente nas versões Sport, Longitude, Limited e Série S. Com propulsor que gera 185 CV de potência e 270 Nm de torque, ele trabalha associado a um câmbio automático de seis velocidades.

Além do motor Hurricane 2.0 Turbo nas versões topo de linha, as demais versões Sport, Longitude, Limited e Série S contam com o motor T270, e a Limited com o TD350 Turbo Diesel. Foto: Divulgação/Jeep

Já a versão Limited tem motor TD350 Turbo Diesel de 170 cv de potência e 350 Nm de torque. O motor TD350 mantém seu baixo consumo de combustível (10,3 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada) e ótima autonomia com tanque de 60 litros.

Garantia e programa de blindagem

A linha 2025 do Compass aumentou a garantia de três para cinco anos. Além disso, todas as unidades de Compass que ainda estejam em período de garantia e com as revisões em dia, passam a contar com a “Garantia Ampliada Jeep” por mais dois anos, de acordo com os critérios do programa, totalizando também os cinco anos.

Outra novidade é blindagem certificada by Jeep. Um serviço disponível para o Brasil inteiro, que mantém a garantia de cinco anos do modelo. Esse processo de blindagem nível lll-A foi certificado de maneira que a blindagem não interfira nas características funcionais do carro. O valor é de cerca de R$ 85 mil além do valor do carro.

Confira os valores e detalhes da linha Jeep Compass 2025:

Jeep Compass Sport | Motor T270 Turbo Flex – R$ 179.990 (- R$ 5.000)

• A/C Dualzone

• Apple Carplay e Android Auto sem fio

• Bancos em tecido

• Central Multimídia de 8,4”

• Faróis Full LED com assinatura em LED

• Lanternas em LED

• Quadro de instrumentos de 7”

• Rodas de liga leve de 18”

• Sensor de chuva e crepuscular

• USB dianteiro e traseiro A+C

Opcionais:

- Bancos em couro

- Teto solar elétrico e panorâmico Command View

- Pacote High Tech – ADAS L2 (ADA; ACC; AHB; DDT; LDW; FCW+PEB; TSR); Quadro de

instrumentos de 10,25” e Central Multimídia de 10,1”

Jeep Compass Longitude |Motor T270 Turbo Flex – R$ 196.990 (- R$ 4.800)

(todos os itens da versão Sport +)

• Nova Central Multimidia 10,1” com comando de voz avançado e GPS

• Novo Quadro de instrumentos de 10,25”

• Novo pacote ADAS Nível 2:

- ADA | Assistente ativo de direção

- ACC | Piloto automático adaptativo com Stop&Go

- AHB | Comutação automática dos faróis

- DDT | Detector de fadiga do motorista

- LDW | Aviso de mudança de faixas

- FCW + PEB | Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência com detecção de pedestres

e ciclistas

- TSR | Reconhecimento de placas de trânsito

• Novas rodas de 18”

• Novo sistema de som Premium Beats

• Bancos e volante em couro

Opcionais:

• Teto solar elétrico e panorâmico Command View

• Pacote Night Eagle (Design escurecido + Adventure Intelligence + Alexa in-vehicle + Wireless

Charger + Park Assist + Rebatimento automático dos retrovisores + retrovisor eletrocrômico)

Jeep Compass Limited | Motor T270 Turbo Flex - R$ 216.990 (- R$ 7.000) / TD350 Turbo Diesel - R$ 249.990 ( - R$ 13.000)

(todos os itens da versão Longitude +)

• Novo Adventure Intelligence Plus

• Nova Alexa in-vehicle

• Novas rodas em liga leve de 19”

• 7 airbags

• Banco elétrico para o motorista

• Rebatimento automático dos retrovisores externos

• Retrovisor eletrocrômico

• Teto pintado de preto

• Wireless Charger

*Somente para motorização TD350: Tração 4x4 com seletor de terrenos e HDC + Câmbio AT9

Opcional:

Teto solar elétrico e panorâmico Command View

Jeep Compass Série S | Motor T270 Turbo Flex – R$ 236.990 (- R$ 20.000)

(todos os itens da versão Limited +)

• Novas rodas de 19”

• Detecção de tráfego cruzado traseiro

• Monitoramento de Pontos Cegos

• Park Assist + sensor dianteiro

• Pintura das partes plásticas na cor da carroceria

• Revestimento interno do teto em preto

• Teto solar panorâmico

Jeep Compass Overland | Novo motor Hurricane 2.0T Gasolina – R$ 266.990

(todos os itens da versão Longitude +)

• 7 airbags

• Adventure Intelligence Plus

• Alexa in-vehicle

• Banco elétrico para o motorista

• Pintura das partes plásticas na cor da carroceria

• Rebatimento automático dos retrovisores externos

• Remote Start

• Retrovisor eletrocrômico

• Revestimento interno do teto em preto

• Rodas em liga leve de 19”

• Teto pintado de preto

• Wireless Charger

Opcional:

Teto solar elétrico e panorâmico Command View

Jeep Compass Blackhawk | Novo motor Hurricane 2.0T Gasolina – R$ 279.990

(todos os itens da versão Overland +)

• Banco elétrico para o passageiro

• Design escurecido

• Detecção de tráfego cruzado traseiro

• Monitoramento de Pontos Cegos

• Park Assist + sensor dianteiro

• Performance Pages

• Porta-malas automático com sensor de presença

• Rodas de 19” esportivas e com pinças de freio vermelhas

• Teto solar panorâmico

