Jeep lança nova versão do Commander; confira detalhes e preços

A Jeep lança uma nova versão para o Commander. Longitude Turbo Flex chega para ser a primeira versão do modelo no mercado e conta com o motor Turbo flex 4x2. O valor ficou a partir de R$ 229.990.

O modelo segue os parâmetros do Commander, que se destaca pelo espaço interno. São três fileiras de assentos, sete lugares e um dos maiores porta-malas da categoria, com 1.760 litros com todos os bancos rebaixados, 661 litros na configuração com cinco ocupantes e 233 litros com os sete assentos levantados.

A segunda e terceira fileiras de assentos são reclináveis. Para completar, o Jeep Commander tem ótima acessibilidade a todo esse espaço, com ângulo de abertura de portas de 80°.

O Jeep Commander Longitude se destaca pela cluster Full Digital personalizável de 10,25” e central multimídia com tela touch de 10,1” Full HD com navegação embarcada e espelhamento para Apple Carplay e Android Auto por conexão sem fio e portas USB nas três fileiras de assentos.

Os para-brisas e vidros laterais são térmicos, e o modelo também tem o rebatimento automático dos retrovisores, Keyless Enter ‘N Go e ar-condicionado Dual Zone com canal dedicado aos assentos traseiros.

A versão Longitude também conta com detecção de ponto cego, park assist e seis airbags de série: dois frontais, dois laterais e dois de cortina. O acabamento premium do banco em suede e no painel frontal em couro com acabamento cromado, rodas de liga leve de 18”, conjunto óptico Full Led, entre outros itens, também são destaques.

A versão Longitude vem com o Traction Control+, sistema de controle de tração que atua em condições em que o veículo tenha piso de baixa aderência com o solo em uma das rodas. Com esse sistema, mesmo sendo 4x2, o modelo mantém a capacidade off-road característica da marca Jeep.

O motor é T270, que oferece uma ótima performance e, assim como o modelo do Jeep Commander, é produzido no Brasil. O T270 tem 185 cv e 270 Nm com motor flex.

A versão possui sistema de tração 4x2 e câmbio automático de 6 velocidades e traz o modo de condução Sport, que torna a resposta do acelerador mais ágil, e a direção fica mais firme.

A versão conta com três anos de garantia e revisões a cada 12 mil quilômetros ou um ano.

Em cor sólida, o modelo tem disponível o Preto Carbon. Nas cores metálicas, as opções são o Prata Billet Bicolor e Cinza Granite Bicolor. Já na opção perolada, a cor é o Branco Polar Bicolor.

Preços:

Jeep Commander Longitude Turbo Flex AT6: R$ 229.990

Jeep Commander Limited Turbo Flex AT6: R$ 246.790

Jeep Commander Overland Turbo Flex AT6: R$ 273.590

Jeep Commander Limited Turbo Diesel 4x4 AT9: R$ 294.590

Jeep Commander Overland Turbo Diesel 4x4 AT9: R$ 319.590

Itens de série da nova versão Jeep Commander Longitude:

Aletas para trocas de marcha no volante (Borboletas); Travas elétricas nas portas e porta malas (travamento automático a 20km/h, trava de tampa do combustível, indicador de portas abertas); Retrovisores externos elétricos; Câmera de estacionamento traseira; Sensor de chuva; Luzes diurnas em LED; Sistema de áudio com 6 alto falantes , USB e Bluetooth; Limpador e desembaçador dos vidros traseiros; HSA (Hill Start Assist); Para sol com espelhos cortesia ; Tapetes dianteiros e traseiros em carpete; Controle de Estabilidade (ESC); Piloto automático; Alarme; Central Multimídia de 10,1"; Freio de estacionamento eletrônico; Tomada 12V; Freios a disco nas 4 rodas; Sistema de monitoramento da pressão dos pneus; Controle eletrônico anti capotamento; ABS; Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura; Piloto Automático; Bolsa porta objetos atrás dos bancos dianteiros; Ganchos de fixação de carga no porta-malas; Cinto de segurança para a terceira fileira de assentos; Rodas de liga leve de 18" e pneus 235/55; Lanterna traseira em LED; Faróis de neblina em LED; Porta óculos; Ar condicionado dual zone e ajuste de intensidade para as fileiras traseiras; Volante com acabamento em couro; USB Tipo C; Motor T270 Turbo Flex; Válvula antirefluxo de combustível; Vidros elétricos nas 4 portas com one touch; Chave de presença com telecomando para abertura de portas e vidros - Keyless Enter 'n Go; Sistema Start&Stop (desligamento/acionamento automático do motor); Jeep Traction Control+; Controle de Tração; Alertas de limite de velocidade e manutenção programada; Apple Carplay e Android Auto com espelhamento sem fio; Ajuste do volante em altura e profundidade; Teto pintado em preto; Câmbio automático de 6 marchas; Friso cromado por toda a extensão das janelas do veículo; Faróis dianteiros Full LED; Sistema de navegação GPS; Painel de instrumentos Full Digital e HD de 10,25"; 2ª fileira de assentos reclináveis e com deslocamento longitudinal de 14cm; 3ª fileira de assentos reclináveis; Repetidor lateral nos retrovisores; Retrovisor interno eletrocrômico; Bancos Premium em couro e suede na cor preta; Painel frontal em couro com acabamento cromado; Isofix; Indicador de seta dinâmico; Banco do passageiro rebatível; Porta objetos sob o assento do banco do passageiro; Modo sport; Cinto traseiro central de 3 pontos; Seis airbags (Frontais, laterais e de cortina); Portas USB nas três fileiras de assentos; Retrovisores externos com rebatimento automático; Direção elétrica; Estepe de uso emergencial; Jeep Healthy Cabin; Iluminação do porta-malas; Sistema Auto Hold; Encosto de cabeça traseiro central; Sistema de estacionamento semiautônomo (Park Assist); Pavimento do porta malas com revestimento duplo; Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro; Console central com acabamento cromado; Banco elétrico para o motorista (8 posições); Limitador de velocidade; Acendimento automático dos faróis; Remote start (partida remota); Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso); Monitoramento de pontos cegos; Rack do teto com acabamento cromado; Apoia-braço central com logo Jeep 1941 e porta objetos.

