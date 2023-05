Jeep Renagade ganha nova versão a partir de R$ 125.990

A- A+

O Jeep Renegade ganhou uma nova versão de entrada: o 1.3 Turbo Flex. Isso fez com o que o preço do SUV compacto da marca americana baixasse para R$ 125.990, ficando, assim abaixo da versão Sport [Confira versões e preços no final do texto].

O SUV compacto feito em Goiana-PE, tal como as demais opções do pequeno tanque de guerra, tem o motor GSE 1.3 Turbo Flex com 180 cavalos na gasolina e 185 cavalos no etanol, ambos com 27,5 kgfm.

Sem abrir mão da capacidade off-road, a combinação de motor turbo flex com tração 4x2 traz a transmissão automática Aisin de seis marchas e tração dianteira, com série de seis airbags, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, modo Sport e faróis Full LED.

Com um design icônico, um dos mais avançados e potentes motores fabricados no Brasil, toda a segurança da plataforma Small Wide, a Stellantis oferece o Jeep Renegade 1.3 Turbo nas opções das cores Preto Carbon, Branco Polar, Prata Billet e Cinza Granite.

Além disso, a nova versão de entrada do modelo traz frenagem autônoma de emergência, alerta e assistente de manutenção de faixa, detector de fadiga, três conectores USB (sendo um do tipo C), rodas de liga-leve de 17”, start-stop, câmbio automático de seis marchas, freio de estacionamento eletrônico, quadro de instrumentos com tela de TFT customizável, ar-condicionado, sistema multimídia de 7” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, piloto automático e limitador de velocidade ajustável.

Renegade 1.3.Divulgação/Jeep

Com suspensão traseira independente, o Jeep Renegade tem forte apelo para o fora de estrada com uma carroceria bem rígida e robusta.

Também é possível incluir alguns opcionais, como o Pack Exclusive, que para essa versão virá com algumas novidades, além de todos os opcionais da linha de acessórios originais da Jeep.

O Renegade é oferecido também nas versões Sport, Longitude, Série S e TrailHawk, sendo as duas últimas com transmissão automática ZF 9HP de nove marchas e sistema de tração permanente nas quatro rodas com modos de terreno e condução.

Lista de equipamentos da nova versão Jeep Renegade 1.3 Turbo:

Motor T270 Turbo Flex

Central Multimídia com tela de 7"

Rodas em liga leve aro 17 e pneus 215/60

Travas elétricas nas portas e porta malas (travamento automático a 20km/h, trava de tampa do combustível, indicador de portas abertas)

Retrovisores externos elétricos

Câmera de estacionamento traseira

Seis airbags (Frontais, laterais e de cortina)

Lanternas em LED

Sistema de áudio com 6 alto falantes , USB e Bluetooth

HSA (Hill Start Assist)

Alertas de limite de velocidade

Controle de Estabilidade (ESC)

Piloto automático

Para sol com espelhos cortesia

Alarme

Freio de estacionamento eletrônico

Tomada 12V

Freios a disco nas 4 rodas

Detector de fadiga do motorista

Banco do motorista com regulagem de altura

Controle eletrônico anti capotamento

ABS

Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura

Banco traseiro bipartido 60/40 e rebatível

Faróis Full LED com assinatura em LED

Sistema de monitoramento de pressão dos pneus

USB Tipo C

Vidros elétricos nas 4 portas com one touch

Apoia-braço com porta objetos

Sistema Start&Stop (desligamento/acionamento automático do motor)

Ar condicionado

Jeep Traction Control+

Controle de Tração

Frenagem autônoma de emergência (car to car)

Apple Carplay e Android Auto com espelhamento sem fio

Ajuste do volante em altura e profundidade

Câmbio automático de 6 marchas

Repetidor lateral nos retrovisores

Isofix

Comandos do sistema de áudio e bluetooth no volante

Cinto traseiro central de 3 pontos

Quadro de instrumento TFT de 3,5''

Entrada USB para os ocupantes do banco traseiro

Aviso de mudança de faixas

Direção elétrica

Estepe de uso emergencial

Revestimento banco em tecido premium

Panic break assist

Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro

Iluminação do porta-malas

Maçanetas e retrovisores externos na cor preta

Encosto de cabeça traseiro central

Luz de rodagem diurna (DRL) em LED

Limitador de velocidade

Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)

Chave canivete com telecomando para abertura das portas

Confira as versões e preços:

- Jeep Renegade 1.3 Turbo Flex AT6 - R$ 125.990

- Jeep Renegade Sport T270 Turbo Flex AT6 - R$ 134.990

- Jeep Renegade Longitude T270 Turbo Flex AT6 - R$ 150.990

- Jeep Renegade S T270 Turbo Flex AT9 4x4 - R$ 174.990

- Jeep Renegade Trailhawk T270 Turbo Flex AT9 4x4 - R$ 174.990

Veja também

Folha Pet Cachorros fogem e são encontrados após três dias a 300 metros de altura