Kardian é o novo B-SUV compacto da Renault; vendas devem começar em março de 2024

A- A+

A Renault apresentou o novo SUV compacto da marca. O Kardian é o primeiro produto no mundo a trazer a nova plataforma modular do grupo. Trata-se de uma versátil base a ser usada em carros com 4 a 5 metros de comprimento, com motor a combustão, bem como mild-hybrid (48 volts) ou híbrido convencional.

"Começamos pelo Brasil, pois é o segundo mercado mundial da Renault, ficando atrás apenas da França. Além disso, Argentina e Colômbia também estão na lista dos nossos dez maiores mercados, e o México vem logo depois", explica Bruno Vanel, vice-presidente mundial responsável pelos produtos com a marca Renault.

Motor

O B-SUV vem com motor 1.0 turbo de três cilindros e injeção direta HR10. A potência é de 125 cv e 22,4 kgfm de torque máximo.

Câmbio

O câmbio é automático com seis marchas, dupla embreagem banhada a óleo e aletas de acionamento atrás do volante.

Renault Kardian. Divulgação/Renault

Design

O Kardian mede 4,11 m de comprimento e 2,60 m de entre-eixos. Os pneus são 205/55 e aro 17. A nova logotipo da marca, a "Nouvel R", ganha destaque na dianteira do carro, que conta também com grade com pequenos losangos e acabamento em black piano.

Os faróis dianteiros são full-LED e, na traseira, há lanternas em forma de C distintivo. A capacidade do porta-malas é de 410 litros.

Renault Kardian. Divulgação/Renault

O veículo permite movimentar as barras longitudinais do rack, com capacidade de cargas com até 80 kg.

Os bancos dianteiros proporcionam ao motorista posição elevada de direção.

Renault Kardian. Divulgação/Renault

O Kardian conta com seis airbags e 13 sistemas auxiliares de condução, como, por exemplo, alerta de ponto cego, frenagem ativa de emergência e cruise control adaptativo a partir dos 30 km/h.

Já o painel de instrumentos é totalmente digital. O multimídia tem tela de 8 polegadas, que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

Renault Kardian. Divulgação/Renault

O ambiente é complementado pela alavanca seletora do câmbio automatizado, que tem um design pequeno e retangular. O freio de estacionamento é acionado por um botão.

Início das vendas e previsão de valores

O veículo será fabricado inicialmente no Brasil com produção inicial no Paraná, já em janeiro de 2024. A previsão é que o início das vendas ocorra em março do próximo ano.

De acordo com especialistas do mercado, o valor do Kardian de entrada deve girar em torno dos R$ 110 mil.

Veja também

MÉXICO Primeiros voos decolam para retirar turistas de Acapulco