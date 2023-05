A- A+

Kwid por R$ 53,9 mil e Onix por R$ 69,3 mil? Confira carros "populares" que podem ter valor reduzido Corte de impostos é confirmado pelo governo, com redução de IPI e PIS/Cofins para modelos nacionais

O foco do novo pacote de medidas do governo federal, que pretende trazer de volta o chamado carro popular ao mercado brasileiro, vai ser nos modelos de entrada. Esse segmento concentra os veículos mais vendidos do Brasil e, atualmente, têm preços a partir de R$ 70 mil.

Em pronunciamento nesta quinta (25), em São Paulo, o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, confirmou que será feito um decreto dentro de 15 dias, por meio de Medida Provisória, para cortar impostos (IPI e PIS/Cofins) de veículos com preço de até R$ 120 mil.

Sendo assim, veículos como Renault Kwid, Fiat Mobi e Citroën C3 terão valores abaixo de R$ 60 mil com os cortes no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e no PIS/Cofins.

Para isso, haverá redução da carga tributária de 1,5% até um máximo de 10,96%. Segundo Alckmin, a redução no preço do carro popular levará em conta alguns parâmetros, como a eficiência energética (menor emissão de CO2) e a quantidade de peças nacionais presentes em cada modelo.

De acordo com a proposta, a maior redução vai ser justamente para os hatches de entrada. Dessa forma, modelos como Chevrolet Onix, Fiat Argo, Hyundai HB20, Peugeot 208 e Volkswagen Polo Track podem ter maiores abatimentos. Todos esses devem ficar entre R$ 64,9 mil e R$ 69,3 mil.

Fiat Mobi também ficaria abaixo dos R$ 60 mil. Divulgação/Fiat

Com a medida, é esperado que os preços caiam até cerca de R$ 15 mil para os modelos mais baratos comercializados no Brasil.

Confira a lista dos possíveis preços quando a futura medida entrar em voga:

Renault Kwid Zen - de R$ 68.990 para R$ 53.990

Fiat Mobi Like - de R$ 68.990 para R$ 53.990

Citroën C3 Live 1.0 - de R$ 72.990 para R$ 57.990

Fiat Argo Drive 1.0 - de R$ 79.790 para R$ 64.790

Renault Stepway Zen 1.0 - de R$ 79.990 para R$ 64.990

Volkswagen Polo Track - de R$ 81.370 para R$ 66.370

Hyundai HB20 Sense - de R$ 82.290 para R$ 67.290

Volkswagen Polo MPI - de R$ 83.390 para R$ 68.390

Fiat Cronos 1.0 - de R$ 84.239 para R$ 69.239

Chevrolet Onix 1.0 - de R$ 84.390 para R$ 69.390

