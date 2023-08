Lamborghini dirigido por Di Caprio em "O Lobo de Wall Street" vai a leilão por US$ 2 milhões

A- A+

O carro de uma das cenas mais icônicas de Leonardo Di Caprio, como o personagem Jordan Belfort, no filme “O Lobo de Wall Street” (2013), de Martin Scorsese, vai ser leiloado no dia 8 de dezembro, pela RM Sotheby's, em Nova York.

No filme, Belfort, o corretor da Bolsa de Valores, rasteja completamente bêbado até o veículo para voltar para casa.

O Lamborghini Countach 25th Anniversary de 1989, que só tem 12 exemplares do modelo nos EUA, tem estimativa de venda entre US$ 1,5 milhão e US$ 2 milhões. O alto valor se deve aos raros tons de branco usados no modelo: o interior em Bianco e o exterior em Bianco Polo.

A versão foi lançada no Salão de Genebra de 1971, com motor central e tração traseira, porém só chegou a ser comercializado em 1974. Com um motor V-12 de 5,2 litros, competiu com os carros mais velozes da época.

Ele foi o responsável pela popularização dos famosos contornos desenvolvidos pela casa de design italiana Bertone. O designer de automóveis Marcello Gandini estilizou o carro com as primeiras "portas tesoura", as que se abrem para cima. Esse estilo acabou se tornando um traço do modelo.

Já as versões feitas especialmente para a edição especial do 25º aniversário receberam atualizações como vidros elétricos, bancos confortáveis, isolamento acústico, componentes feitos com materiais mais leves e um sistema de ar-condicionado mais potente.

