Lanzador é o primeiro supercarro elétrico Lamborghini; lançamento está previsto para 2028 Marca antecipa o visual do modelo que vai ter 1.300 cv

A Lamborghini anunciou o primeiro modelo conceito totalmente elétrico durante o Monterey Car Week, na Califórnia, EUA. Batizado de Lanzador, o supercarro é crossover que combina atributos do famoso Urus e da linha de supercarros Sant’Agata, incluindo o off-road Huracan Sterrato. O lançamento está previsto para 2028.

Apesar de faltarem cinco anos para o lançamento do Lanzador, a Lamborghini diz que o protótipo é uma antecipação do visual. A versão de produção será bem parecida com a das imagens, segundo a marca.

O nome, apesar de significar "arremessador" em espanhol, é originalmente de um touro, que recebeu o primeiro lugar na Feira de Madri de 1993. A marca segue a tradição de nomenclaturas ligadas ao universo do animal, como Urus, Huracán e, mais recentemente, o Revuelto.

Com características cupê, ele traz uma maior distância ao solo, cavas das rodas quadradas e elementos pretos brilhantes na carroceria inferior. O modelo tem de duas portas com elementos de design de um SUV.

Os faróis em LED e para-choque rementem ao Lamborghini Estoque (2008). A carroceria musculosa e vértices bem pronunciados não escondem a origem do esportivo.

Lanzador. Divulgação/Lamborghini

O Lanzador terá um sistema dinâmico exclusivo com para-lamas que se movem e um spoiler protuberante. Segundo a fabricante, essas características vão garantir resistência mínima do ar e uma dirigibilidade mais aguçada.

Com conceito luxuoso e futurista, dentro da cabine há um conjunto de telas colocado na frente dos dois assentos frontais, além do console central. Os assentos são em formato de concha, além de botões e interruptores no painel e volante que remetem a um carro de corrida.

Por falar em painel, ele assume forma um “Y” e divide o habitáculo em duas partes, separando motorista e passageiro, lembrando o formarto de uma nave espacial.

Lanzador. Divulgação/Lamborghini

O volante é grande, mas seu bloco central é pequeno e há comandos giratórios para o seletor de modos de condução e botões para a parte de mídia. O interior é revestido de couro sustentável, processado com água residual de uma produção de azeite para minimizar o desperdício. Materiais reciclados podem ser encontrados em toda a cabine, como os bancos e detalhes do painel.

Lanzador. Divulgação/Lamborghini

O veículo tem apenas quatro lugares, porém é bem espaçoso com bancos traseiros retráteis possibilitando maior espaço no porta-malas.

A marca está passando por uma fase de transição de seus modelos, que, nos próximos anos, devem começar a ganhar versões híbridas e elétricas, como o Lamborghini Urus que já tem data de estreia para suas versões eletrificadas.

A decisão estratégica da empresa de aderir ao mercado de elétricos tem como objetivo a produção de carros para família, baseado na crença de que esse grupo demográfico é mais receptivo a essa transformação e deve ter maior adesão para a compra de seus carros.

Porém a montadora italiana havia dito anteriormente que novos modelos conceitos serão lançados com tiragem limitada de carros para os clientes mais fiéis.

A marca não divulgou maiores informações, mas já confirmou que o Lanzador terá dois motores elétricos de alta potência, tração integral, suspensão ativa e novos sistemas aerodinâmicos. Ao que tudo indica, o Lanzador deve ter em torno de 1.300 cv.

