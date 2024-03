LEGO® produz conjunto inspirado nos modelos de carro de corrida da BMW M Motorsport

A- A+

A fabricante de brinquedos LEGO® produziu um novo conjunto Speed Champions inspirado nos modelos dos carros de corrida da BMW M Motorsport. As réplicas em escala de miniatura com detalhes de design autênticos promete entusiasmar os fãs de automobilismo a partir dos nove anos.

O conjunto tem o total de 676 peças que permite que os “construtores” recriem dois modelos dos carros de corrida de competição atuais da BMW M Motorsport: o BMW M Hybrid V8 e o BMW M4 GT3. Ambos estarão competindo na BMW M Motorsport em eventos como as 24 Horas de Le Mans, em 15 e 16 de junho de 2024.



Conjunto ainda não está disponível nas lojas brasileiras | Foto: Speed Champions Modellbauset/BMW/ LEGO®

As características autênticas do design incluem a pintura característica da BMW M Motorsport, elementos difusores proeminentes, ponteiras de escapamento visualmente marcantes e spoilers atraentes, bem como um interior trabalhado com atenção especial aos detalhes. Além disso, os tetos das duas miniaturas podem ser retirados para permitir que as figuras dos pilotos de corrida fornecidas como parte do conjunto sejam inseridas em seus respectivos cockpits. O cenário está pronto para emocionantes corridas de roda a roda nos quartos das crianças em toda parte.

A série LEGO® Speed Champions é produzida há quase dez anos e tem fascínio pelo mundo automobilismo e, com o jogo, revela o gostinho da experiência em engenharia da BMW M.

O conjunto BMW M Hybrid V8 / BMW M4 GT3 está à venda pelo preço de varejo recomendado de U$ 44.99. Por enquanto ele só pode ser adquirido nas concessionárias BMW na União Europeia, no Reino Unido e na loja online da BMW lifestyle e na LEGO®. O conjunto ainda não está à venda nas lojas do Brasil.

Veja também

Ferrugem Esposa de Ferrugem fala sobre briga entre cantor e Ludmilla